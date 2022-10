Valtiatar Keijun ruoska on heilunut pian yhdeksän vuoden ajan. – Mutta varsinainen urani on kestänyt noin kolme vuotta. Yritin hemmetin monta kertaa tehdä tavallisten ihmisten töitä, mutta sitten myönsin itselleni, että tämä on unelma-ammattini.

Viikonlopun Sexhibition-erotiikkamessuilla esiintyvä Valtiatar Keiju piiskaa ihmisiä työkseen. Fetissikulttuuri kohtaa yhä paljon ennakkoluuloja, vaikka sen suosio on kasvanut. Keiju haluaa purkaa alaan liittyviä asenteita, ja hän puolustaa sinnikkäästi koko erotiikkatyöntekijöiden alaa. – Ei domina ole stripparia parempi. Me olemme samalla viivalla, hän linjaa.

Ruoska heilahtaa Lasipalatsinaukiolla.

Eläkeläispariskunta tekee kohteliaasti tilaa Valtiatar Keijulle ja kuvaajalle. Helsingin keskustassa näkee kaikenlaista.

Silti Keiju on kulkenut pitkän tien. Hän esiintyy julkisuudessa dominana eli eroottisena alistajana omilla kasvoillaan. Se ei ole itsestäänselvyys.

– Keiju syntyi yhdeksän vuotta sitten, mutta varsinainen urani on kestänyt noin kolme vuotta, hän kertoo.

– Välissä oli paljon kipuilua. Kehtaanko tehdä tätä, voinko näyttää kasvoni? Yritin hemmetin monta kertaa tehdä tavallisten ihmisten töitä. Työskentelin esimerkiksi kokkina. Sitten myönsin itselleni, että tämä on unelma-ammattini.

Keiju on hahmo. Hän ei esiinny tässä jutussa oikealla nimellään.

Syy on ymmärrettävä. Siviilielämässään Keiju, 37, on joskus joutunut hankaluuksiin. Sometilejä on häiriköity. Kaikenlaista huutelua on ollut.

Siksi, että hän piiskaa ihmisiä ennalta sovitussa ympäristössä – ja saa siitä rahaa.

– Olen tietoisesti heittänyt itseni teuraalle. Jos kukaan ei ole valmis ottamaan niitä iskuja vastaan, niin maailma ei muutu. Näistä asioista on puhuttava avoimesti.

Kinky- eli ei-tavanomainen seksi ja fetisismi ovat yleistyneet populaarissa kuvastossa, ja Fifty Shades of Grey teki aiheesta helppoa kioskikirjallisuutta. Tästä huolimatta fetissit poistettiin Suomen tautiluokituksesta vasta vuonna 2011.

Kulttuuri vaatii esitaistelijansa. Keiju on sellainen.

– Olen yrittäjä, ja tällä hetkellä kierrän eri puolilla Suomea. Vuokraan tiloja muilta dominoilta. Tuloistani voin sanoa, että paperilla liikevaihtoni näyttää hyvältä. Mutta tällä hetkellä riittää, että tulen toimeen ja saan laskuni maksettua. Haluan pitää vakiasiakkaani tyytyväisinä.

Suomessa toimii Valtiatar Keijun mukaan noin 600 dominaa eri puolella maata. Hän vuokraa tällä hetkellä kollegojensa tiloja.

Kinkykulttuuriin liittyy useita kliseitä.

Kaikki alan toimijat eivät tarjoa niin sanottuja Full Service -palveluita, joissa asiakkaan kanssa harrastetaan seksiä. Esimerkiksi Keijun repertuaariin tämä ei kuulu.

Kinkyily ei myöskään ole pelkkää kummallisten hyypiöiden tai rikkaiden ukkomiesten hommaa.

– Asiakkaani ovat hirveän fiksuja tyyppejä! En ole kohdannut huonoa käytöstä. He tietävät, mihin ovat ryhtymässä. He, jotka vain viestittelevät mutteivät tule paikalle, ovat niitä häirikköjä.

Miehiä Keijulla silti enimmäkseen käy.

– 40–50-vuotiaat ovat yleisin porukka. En tiedä, ovatko he ukkomiehiä. Siitä emme juuri puhu. Mutta tulee myös parikymppisiä ujoja poikia, jotka haluavat tulla rehtorin puhutteluun!

Roolileikit liittyvät ”sessioiksi” kutsuttuihin tapaamisiin. Löytyy opettajaa ja sairaanhoitajaa.

Mutta on myös oikeita henkilöitä. Työssä voi päätyä asiakkaan toiveesta esittämään vaikkapa pääministeri Sanna Marinia.

– Se oli sikahauskaa! Rooliin piti perehtyä tarkasti. Opettelin maneereja ja äänenpainoja huolella.

Keiju sanoo kuitenkin arvostavansa Marinia, eikä hän hyväksy ihmisten tarpeetonta seksualisointia. Mutta haluja on monenlaisia ja työ on työtä.

Keiju työskenteli kahdeksan vuotta Kirkkonummella erään Suomen tunnetuimman dominan tiloissa. Nyt hän työskentelee paljolti yksin. – Olen sellainen säätäjä, jolla on paljon erilaisia unelmia. Niitä on helpompi toteuttaa itsenäisesti. Suurin haaveeni on ryhtyä domina-teemaiseksi stand up -koomikoksi.

Sessiot sovitaan huolellisesti etukäteen. Keiju haluaa puhua asiakkaittensa kanssa ensin puhelimessa. Tällä hetkellä Keijun taksat lähtevät 250 eurosta. Kahden dominan session lähtöhinta on 400 euroa.

– Usein ensimmäinen puhelu jännittää asiakkaita paljon. Mutta he rentoutuvat, kun huomaavat, millainen ihminen olen.

Kliseen mukaan domina on kylmä ja karski julmuri, joka nauttii ihmisten kurittamisesta. Hahmon takana Keiju on kuitenkin lempeä ihminen, joka nauraa sydämellisesti.

Leikistähän tässä on kyse.

– Suostumuksellisuus on kaikki kaikessa. En ota asiakkaita, jotka sanovat, että heille voi tehdä ”mitä vaan”. Haluan keskittyä siihen, mikä kiihottaa asiakasta eniten. Myös session purku jälkikäteen on tärkeää. Istutaan alas, juodaan vissyä tai kahvia ja tasataan tilanne.

Eduskunta hyväksyi kesällä lakimuutoksen, jonka mukaan seksi ilman suostumusta on raiskaus.

Kinkypiireistä katsoen näyttää tragikoomiselta, että ”vaniljat”, siis tavanomaisemman seksin harrastajat, vääntävät tällaisista asioista. Erilaiset turvasanat ja muut säännöt ovat määrittäneet kinkyilyä iät ja ajat. Suostumus on koko yhteisön lähtökohta.

– Kinkybileissä kukaan ei ole koskaan tullut kourimaan luvatta. Usein ne ovat muutenkin päihteettömiä, eli ero tavalliseen baari-iltaan on aika iso.

Työssään Valtiatar Keiju pukeutuu näyttävään lateksiasuun.

Keijua sapettaa yhteiskunnan suhtautuminen myös muuhun seksityöhön, vaikka korona-aika oli hänen mukaansa lottovoitto erotiikkapalveluille. Suosio räjähti.

– Kun kaikki muu oli kielletty, rupesivat ihmiset miettimään, millä muulla tavoin he sijoittaisivat itseensä.

Silti seksityöntekijöiden viestikanavat ovat tukossa vihaviesteistä, ja algoritmikin piilottaa somepalvelujen liian seksikkään sisällön. IS kertoi kesällä seksityöntekijä Sofiasta, joka häädettiin työnsä takia useammasta deittipalvelusta.

Keijulla on solidaarisuutta koko alaa kohtaan.

– Puolustan jokaista erotiikkatyöntekijää. Ei domina ole stripparia parempi. Me olemme samalla viivalla. Myös Pro-tukipiste tekee tässä tärkeää työtä.

Viikonloppuna Valtiatar Keiju nähdään Kaapelitehtaalla 30 vuotta täyttävien Sexhibition-messujen lavalla.

Ohjelmaan kuuluu useampi fetissiteemainen show. Mukana on kolme dominaa ja kaksi orjaa. Piiskurit ja piiskattavat.

– Esityksiä on neljä. Niistä kaksi on rauhallisempia, joissa esitellään erilaisia fetissejä, kuten valtiattaren palvontaa ja sidontaa. Kaksi muuta on sitten täyttä räiskyntää! Niihin on rakennettu ihan tarinat ja koreografiat.

Sexhibition-erotiikkamessut järjestetään Helsingin Kaapelitehtaalla 28.-29.10.2022.