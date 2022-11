Julkisuudesta kadonnut Jore Marjaranta, 61, palasi parrasvaloihin Elämäni biisissä – laulaja kertoo, millaista elämää hän elää nykyään

Leningrad Cowboysin keulakuvana ja sooloartistina tunnettu Jore Marjaranta kertoo, miten suosikkiohjelma Elämäni biisi muutti hänen elämäänsä.

Laulaja Jore Marjaranta, 61, niitti 1990-luvulla jättimenestystä Leningrad Cowboysin keulakuvana sekä Guitar Slingers -yhtyeessä. Muusikon soolouralta ei unohdu Haaveet kaatuu -hitti, jonka julkaisusta on vierähtänyt jo 20 vuotta.

Rokkitähden elämässä on moni asia kuitenkin muuttunut. Tätä nykyä Marjaranta asuu Tampereella ja työskentelee joogaohjaajana. Parrasvaloissa mies ei ole paljon viime vuosina patsastellut.

– En ole koskaan ollut julkisuuteen pyrkivä. Elän normaalia elämää, hän taustoittaa.

Nyt hän on kuitenkin palannut valokeilaan – näyttävästi. Marjaranta on ollut mukana tällä kaudella Elämäni biisi -suosikkiohjelmassa, joka kerää parhaimmillaan miljoonayleisön.

– Se on ollut parasta, mitä minulle on tapahtunut pitkään aikaan. Päästä mukaan laadukkaaseen produktioon, jossa on mukana huippubändi ja upeat laulajat.

Laulaja kertoo saaneensa runsaasti positiivista palautetta tv-esiintymisistään. Osa on ollut jopa yllättynyt hänen näkemisestään televisiossa.

– Osa on luullut, että olen ollut pitkään poissa alalta. Tekemiseni ei vain ole näkynyt julkisuudessa, mutta olen keikkaillut soolona, hän toteaa hymähtäen.

– Katsojat ovat olleet liikuttuneita tulkinnoista. Minulle rakkain kappale oli Fredin Niin paljon kuuluu rakkauteen, joka meni minullakin tunteisiin.

Jore Marjaranta on nähty pitkästä aikaa julkisuudessa muun muassa Elämäni biisi -ohjelmassa.

Myös laulajan omalla musiikkirintamalla tapahtuu uutta. Ysärin superbändi Guitar Slingers on palannut ja julkaissut uuden singlen Freedom Day. Yhtye on myös palannut keikkalavoille.

Bändin viimeisimmästä kappaleesta on kulunut jo pari vuosikymmentä. Mikä sai jäsenet kokoontumaan yhteen vuosien jälkeen?

– Koska me rakastamme musiikkia, Marjaranta tokaisee tyhjentävästi.

Guitar Slingers vuonna 1996.

Marjarannan uralle mahtuu melkoisia merkkipaaluja. Hän on muun muassa esiintynyt MTV Awardsissa Yhdysvalloissa Leningrad Cowboysin kanssa samalla lavalla Rolling Stonesin ja Bruce Springsteenin kanssa.

Tälle vuodelle Marjarannalle on luvassa myös omia joulukonsertteja. Lisäksi hänet nähdään Ylen Kauneimmat Joululaulut -konsertissa, joka esitetään Yle TV1 -kanavalla 25. ja 26. joulukuuta.

Laulaja kuvattuna vuonna 2002.

Jore Marjarannan arki koostuu nykyään keikkojen lisäksi joogatunneista, joita hän on vetänyt jo kymmenen vuotta. Hän ohjaa noin viisi tuntia viikossa, ja pari kertaa vuodessa hän järjestää joogaretriittejä.

Pääkaupunkiseudulla yli 30 vuotta asunut laulaja teki viime vuonna pysyvän maisemanvaihdoksen, kun hän siirsi kotiosoitteensa Tampereelle. Hän kertoo viihtyvänsä uudessa kotikaupungissaan mainiosti.

– Oli kiva tehdä elämään muutos. Tampereella on monta hyvää asiaa, kuten paljon avantouintiseuroja, talviuimisen intohimoinen harrastaja kertoo.

Laulajalla on kaksi aikuista tytär. Marjarannan nuorimmainen tytär täytti juuri 18 vuotta.

– Olen todella ylpeä lapsistani. Seuraan rakkaudella vierestä, kun he tekevät omaa uraansa ja elävät omaa elämäänsä.

Rakkauselämästään Marjaranta pysyy mystisenä.

– Rakkautta on ja toivottavasti tulee aina olemaan, hän toteaa hyväntuulisesti.

Jore Marjaranta kouluttautui joogaohjaajaksi kymmenisen vuotta sitten.

Muusikon mukaan hän on kaikin puolin tyytyväinen elämäntilanteeseensa.

– Nautin elämästäni tosi paljon, kun saan tehdä rakastamiani asioita.