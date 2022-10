Stormy Danielsin elämä mullistui, kun hän väitti viettäneensä yön Donald Trumpin kanssa – näin seksiskandaalissa ryvettyneellä pornotähdellä menee nykyään

Stormy Daniels kunnostautuu seuraavaksi reality-tähtenä.

Aikuisviihdetähti Stormy Daniels nousi raketin lailla julkisuuteen vuonna 2018, kun hän väitti harrastaneensa seksiä Donald Trumpin kanssa. Trump on kiistänyt suhteen, mutta myöhemmin paljastui, että presidentti oli maksanut aikuisviihdetähden hiljaiseksi juuri ennen presidentinvaaleja.

Seksiskandaalin jälkipyykki tukki Danielsin postilaatikot. Daniels on kuvaillut, kuinka hänestä tuli hetkessä Trump-kannattajien vihan kohde.

– Sain tuhansia vihaviestejä päivässä ja ne olivat kammottavia, Daniels kertoo Yahoo Life -julkaisulle.

– Nyt kun mietin, niitä viestejä on tullut varmaan miljoonia vuosien aikana. Mutta kukaan ei ole koskaan uskaltanut sanoa minulle mitään kasvokkain.

Stormy Daniels ja hänen asianajajansa Michael Avenatti pitivät tiedotustilaisuuden neuvoteltuaan Trumpin lakimiesten kanssa.

Daniels, 43, on mukana VH1-kanavan The Surreal Life -sarjassa. Ohjelmassa seurataan julkkisjoukkoa, joka yrittää asua kaksi viikkoa yhdessä hollywoodilaisessa kartanossa.

Danielsin mukaan reality-ohjelma antaa hyvän kuvan siitä, millainen persoona löytyy kohuotsikoiden takaa.

– Kun se skandaali alkoi, olin ihmisille pelkkä pornotähti, tai jopa prostituoitu. Moni ajatteli, että olen rahan perässä. Mutta on niin paljon asioita, joita ihmiset eivät tiedä minusta, Daniels sanoo ja muistuttaa tehneensä stand up -komediaa, kirjoittaneensa, ohjanneensa ja näytelleensä kahdessa Seth Rogenin elokuvassa.

Vaikka pahin somemyrsky Danielsin ympärillä on laantunut, vihaviestejä tulee silti jonkin verran.

– Aina kun tulen surulliseksi, katson Onlyfans-sivuni jäseniä tai pankkitiliäni. Kutsukaa minua miksi haluatte, mutta persaukiseksi minua ei voi sanoa.

Daniels on sinnikkäästi jatkanut naisten puolesta puhumista. Hän on nostanut esiin kipeitäkin asioita, jotka liittyvät ikääntymiseen, seksiin tai molempiin.

– Se on aina hauskaa, kun ihmiset sanovat, että olen vanha. No, kiitos vaan tästäkin itsestäänselvyydestä. TikTokin ja Instagramin kuvanmuokkaustyökaluilla olemme tavallaan kulkeneet pitkin saavuttamattomien standardien polkua. Uskokaa minua, tämä asia tulee muuttumaan. Olen saanut todella paljon kehopositiivisia viestejä viime vuosina ja olen iloinen, että muutos on alkanut.

Daniels korostaa, että hänen työminänsä on täysin eri asia kuin hänen oikea persoonansa. Varsinkin kun puhutaan intiimikohtauksista.

– Kun harrastan seksiä kameran edessä, ainoa mietittävä asia on, että mikä näyttää hyvältä. Kun työskentelen, yritän vetää vatsaa sisään ja ajattelen, että näyttävätkö hiukseni oudoilta. Kotona sanon, että laitetaan valot pois ja hoidetaan homma.

Daniels kannustaa naisia miettimään kauneuskirurgiaa, jos se saa heidät tuntemaan olonsa hyväksi.

– Minä kannatan kauneusleikkauksia. Jos et halua tehdä niitä, niin älä hitto soikoon tee. Lopulta me kaikki kuolemme yksin, joten tee ihan mitä haluat, kun olet vielä elossa.

Omille rinnoilleen Daniels on antanut jopa nimet. Toinen on Ukkonen ja toinen Salama.

– Rintani ovat vanhemmat kuin muutamat kundit, joita olen tapaillut, Daniels nauraa.

– Sain heidät heinäkuussa 1999.

Luonnollisesti Danielsilla on myös antaa parisuhdeneuvoja.

– Miehet ovat tapojensa orjia ja se on heidän suurin virheensä. Miehet haluavat aina ”korjata asiat” tai ”miettiä hommaa”. Sitten he julistavat, että minulla on suunnitelma ja tiedän, mitä pitää tehdä. No, se oli eilisen suunnitelma, eikä se toimi tänään minulle. Miehet unohtavat naisen kehon kierrot. Se vaihtelee, millainen kosketus tuntuu milloinkin hyvältä. Kehomme muuttuu.