Lehtiväite: Brittihovilla salainen suunnitelma kulissien takana – kohuprinssien Harryn ja Andrew'n rooliin tulossa muutos?

Onko hovi korvaamassa Harryn ja Andrew’n?

The Daily Mailin mukaan parlamentin toisessa kamarissa (The House of Lords) käsiteltiin maanantaina kaikessa hiljaisuudessa asetusta, jonka mukaan Sussexin ja Yorkin herttuat Harry ja Andrew eivät saisi sijaistaa kuningas Charlesia valtiollisissa tehtävissä tämän poissa ollessa.

Lehden mukaan asia tulee parlamentin vahvistettavaksi parin viikon sisällä, jonka jälkeen kuningas voi hyödyntää laajempaa joukkoa sijaistamaan itseään tarvittaessa, eli vaikkapa matkustaessaan ulkomaille.

The Daily Mailin mukaan ehdotusta ehdittiin käsitellä jo kuningatar Elisabetin ollessa elossa, ja hän olisi myös hyväksynyt suunnitelman.

Vuosina 1937 ja 1953 annettujen asetusten mukaan kuninkaan sijaiseksi voidaan nimetä joku neljästä vanhimmasta kruununperimysjärjestyksessä olevasta aikuisesta monarkista.

Tänä päivänä se tarkoittaa, että kuningas Charlesin sijaisena voivat toimia Walesin prinssi William, Sussexin herttua Harry, Yorkin herttua Andrew ja prinsessa Beatrice.

Nyt käsiteltävänä oleva ehdotus antaisi kuninkaalle mahdollisuuden laajentaa sijaistensa joukkoa esimerkiksi sisaruksiinsa Anneen ja Edwardiin.

Viimeksi sijaista tarvittiin vuonna 2015, kun kuningatar Elisabet matkusti Maltalle kansainyhteisön kokoukseen. Tuolloin Elisabet nimesi prinssit Williamin ja Harryn sijaistamaan itseään.

Asiat ovat muuttuneet viime vuosina. Harry on luopunut kuninkaallisista velvollisuuksistaan ja Andrew on ryvettynyt seksirikosskandaalissa.

Brittimediat ovat uutisoineet, että palatsin sisäpiirilähteiden mukaan kumpikaan ei ole edustuskelpoinen nykyisessä maailmantilanteessa. Heidän osallistumisensa valtiollisiin tehtäviin koettaisiin “erittäin nolona”.