Yö-yhtyeen 40-vuotisjuhlakonsertti toteutuu viimein – solisteina nimekkäitä tähtiä

Juhlakonsertissa Yö-yhtyeen kanssa lavalle nousee vuosien varrella yhtyeessä vaikuttaneita muusikoita ja vierailevia solisteja.

Suvi Teräsniska on Yön pääsolisti yhtyeen 40-vuotisjuhlakonsertissa.

Vuonna 1981 perustetun Yö-yhtyeen oli tarkoitus järjestää 40-vuotisjuhlakonsertti jo vuonna 2021, mutta suunnitelmat muuttuivat laulaja Olli Lindholmin kuoleman ja koronapandemian myötä.

Juhlat ovat viimein toteutumassa ensi keväänä, ja Yö juhlistaa yli 40-vuotista uraansa Tampereen Nokia Arenalla perjantaina 24. maaliskuuta 2023.

Lavalle nousevat yhtyeen viimeiseen kokoonpanoon kuuluneet Mikko Kangasjärvi, Ari Toikka, Jari Latomaa, Timo Mynttinen ja Jussi Turpeinen. Lavalla nähdään myös vuosien varrella yhtyeessä vaikuttaneita muusikoita. Lauluja tulkitsevat konsertin pääsolisti Suvi Teräsniska sekä vierailevat solistit Pauli Hanhiniemi, JP Leppäluoto, Jay Lewis ja Herra Ylppö.

Yhtye lupaileen faneilleen visuaalisesti näyttävän show’n ja ainutlaatuisen tilaisuuden kuulla monipuolisesti hittejä Yön pitkän historian varrelta – vaihtuvien laulajien tulkitsemina.

– Tuntuu hyvältä ja etuoikeutetulta saada esittää meille rakasta musiikkia Yö-yleisölle laadukkaasti, mittavissa puitteissa ja parhaimpien mahdollisten solistien kanssa, yhtye toteaa.

Yö on julkaissut 31 albumia, joita on myyty liki miljoona kappaletta. Yhtyeen tunnetuimpia hittejä ovat Rakkaus on lumivalkoinen, Tia-Maria, Vie mut minne vaan, Likaiset legendat I, Ihmisen poika, Särkyvää ja Minne tuulet vie sekä Jussi Hakulisen tekemä Joutsenlaulu.

Lipunmyynti 40 vuotta Yötä -juhlakonserttiin alkaa Lippupisteessä maanantaina 31.10. klo 9.00.