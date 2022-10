Muistatko ex-tangokuningatar Tiina Räsäsen? Elämään mahtunut suuria käänteitä: uudelleen naimisiin, uusi ammatti...

Laulaja Tiina Räsänen kertoo, miksi hän ei ole kaivannut julkisuuteen.

Tiina Räsänen osallistui tiistaina 25.10 Elevent Groupin julkistustilaisuuteen. Hän on mukana Elevent Groupin ensi vuoden Mahdoton rakkaus -tuotannossa.

Laulaja Tiina Räsänen, 46, oli vain 18-vuotias, kun hänet kruunattiin kaikkien aikojen nuorimmaksi tangokuningattareksi.

Sittemmin hänet on nähty niin teatterilavoilla ja laulukeikoilla kuin bikini fitness -kisoissa. Julkisuudessa häntä ei viime vuosina ole nähty, mikä on Räsäsen mukaan ollut tietoinen päätös.

– En ole sellainen tyyppi, joka rakastaa kertoa yksityiselämästään tai vaikkapa sitä, millaisia verryttelyhousuja käyttää arkisin, hän kertoo.

– Olen saanut tehdä töitä koko ajan ja elättänyt itseni sillä, joten en ole kokenut tarvetta olla esillä sen enempää.

Räsäsen mukaan laulu-ura ei ole missään vaiheessa jäänyt pois.

– Viimeiset neljä vuotta olen tehnyt musiikkiteatteria ja paljon erilaisia projekteja. Työskentelen muun muassa risteilylaivalla jazz-triossa laulajana sekä teen yksityis- ja bilekeikkoja, jotka eivät ulospäin näy.

Tiina Räsänen odottaa innolla ensi vuonna ensi-iltansa saavaa Mahdoton rakkaus -tuotantoa, jossa hän on mukana.

Räsäsen elämään on mahtunut suuria käänteitä.

Vuonna 1994 Räsäsen tangokuningaspariksi kruunattiin 19-vuotias Sauli Lehtonen. Seuraavana vuonna Lehtonen menehtyi traagisesti hirvikolarissa.

Lehtosen kuolema oli 18-vuotiaalle tangokuningattarelle kova paikka, ja hänellä riitti sulateltavaa. Edessä olivat kuitenkin hektiset ajat. Keikkakalenteri pursui, ja Räsänen ravasi haastatteluissa ja sai pyyntöjä radio- ja televisio-ohjelmiin.

– Kun Sauli menehtyi, edustin yksin ja tilaisuuksia oli paljon, Räsänen muistelee.

– Julkisuus oli silloin niin suurta. Sitä on jälkikäteen ihmetellyt, miten monissa jutuissa sitä olikaan mukana.

Varkaudessa asuva Räsänen on naimisissa laulaja Petri Hervannon kanssa. Heillä on 11-vuotias poika, ja lisäksi Räsäsellä on 24-vuotias tytär edellisestä suhteestaan.

Jo yli 20 vuotta sitten tavannut pari erosi vuonna 2008, mutta he palasivat pian yhteen ja avioituivat uudestaan.

– Siitä erosta on noin sata vuotta aikaa, ja kaksi sataa vuotta ollaan oltu yhdessä, Räsänen tokaisee naurahdellen.

Laulajapari Petri Hervanto ja Tiina Räsänen ovat muun muassa keikkailleet yhdessä.

Noin yhdeksän vuotta sitten Räsänen teki täysin uuden aluevaltauksen, kun hän kouluttautui kosmetologiksi.

Pari vuotta sen jälkeen Räsäsen hurahti fitness-lajiin ja kahden lapsen äiti kilpaili bikini fitness -kilpailuissa. Urheilutaustaa hänellä oli entuudestaan, nimittäin nuorempana hän kilpaili alppihiihdossa.

– Lähdin kisaamaan bikini fitneksessä, koska halusin jälleen hakea omia rajojani ja katsoa, pystynkö siihen, ryhmäliikuntaohjaajakin toiminut Räsänen muistelee.

Tiina Räsänen huippukunnossa bikini fitness -lavalla vuonna 2015.

Viime vuodet Räsänen on keskittynyt teatteriin. Hän on ollut mukana kesäteattereissa sekä kiertänyt maata musiikkinäytelmäkiertueella.

Ensi keväänä ex-tangokuningatar valmistautuu tangomusiikkiin ja -tanssiin perustuvaan Mahdoton rakkaus -show’hun, jonka järjestää Helena Ahti-Hallbergin tapahtumatoimisto Elevent Goup. Esityksen ensi-ilta on kesällä 2023.

– Show’ssa yhdistyy tangomusiikki- ja tanssi sekä teatteri. Olen hieman kyllästyvää sorttia, joten kaipaan vaihtelua tekemiseeni ja haluan oppia uutta. Onkin mielenkiintoista, kun tässä projektissa on toinen jalka epämukavuusalueella, hän kertoo innostuneena.

Musiikkiuralla hänellä on vielä tavoitteita. Hän paljastaa suuntaavansa ensi viikolla studiolle.

– Eteen tuli biisi, jonka halusin äänittää jo puolitoista vuotta sitten. Biisin piti mennä sen kirjoittaneen henkilön omalle levylle, mutta nyt kävikin toisin, hän vihjaa.

Räsänen kiittelee, että hän saa tehdä töitä monipuolisesti.

– Olen tällä hetkellä sitoutunut keikkailemaan laivalla jazz-trion kanssa koko ensi vuoden. Saatan olla laivalla kolmekin viikkoa putkeen, mutta Petri onneksi on kotona lapsen kanssa, hän hymyilee.

– Arkemme on muuttunut siten, että olen välillä pitkiäkin aikoja poissa.