Onlyfans-malli Elina Tervo koki kauhunhetkiä Israelissa – auton kimppuun hyökättiin

Teinipoikien heittelemät kivenmurikat tuhosivat Tervon mukaan auton täysin.

Tosi-tv-ohjelmista tuttu ex-missi Elina Tervo kertoo Instagramissa joutuneensa vaaratilanteeseen Israelin-matkallaan. Tervo julkaisi kuvia murjotusta autosta ja kertoi teini-ikäisten poikien hyökänneen kiviä heitellen heidän kimppuunsa.

– Jouduimme Jerusalemissa väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi, Tervo viestittää IS:lle.

Tervo kertoo, että he olivat ajamassa autolla pois Jerusalemista, kun liikenne alkoi ruuhkautua muutaman korttelin päässä vanhastakaupungista.

– Ajoimme noin viisitoistavuotiaan teinipojan ohi, kun hän huomasi meidät auton ikkunasta ja alkoi karjua jotain ja seota aivan täysin. Jatkoimme hiljaa eteenpäin lipumista kunnes jono pysähtyi.

– Meni muutama sekunti ja yhtäkkiä kiviä alkoi sinkoilla autoomme joka suunnalta, takalasi pamahti rikki ja sirpaleet lensivät päällemme ja pitkin autoa, Tervo kertoo kauhunhetkistään.

Suomalaismalli luuli joutuneensa ammuskelun uhriksi.

– Menin shokkiin, kun poikia alkoi olla viisi automme ympärillä, ja jättimäisten kivien heittely vain jatkui. He olivat todella aggressiivisia ja äärimmäisen tosissaan. Huusin vain ”aja, muuten me kuollaan tänne”!

Ruuhka arabikorttelissa alkoi purkautua, ja Tervo seurueineen pääsi pakenemaan paikalta.

– Auto tuhoutui täysin ajokelvottomaksi, mutta onneksi meille auton sisällä ei käynyt mitään, ja onneksi kivet eivät osuneet meidän päähän tai lasinsirut lävistäneet ihoamme.

He ajoivat läheiselle huoltoasemalle, jossa auton vauriot selvisivät. Tervo kuvailee näkyä kammottavaksi. Hän on julkaissut Instagram-tilillään videon auton vaurioista: takalasi on mennyt täysin pirstaleiksi ja oikean puoleinen sivupeili on rikkoutunut kivenmurikoiden voimasta.

Video näkyy selaamalla nuolesta oikealle.

– Kädet tärisivät tunteja hyökkäyksen jälkeen. Enkä juuri viime yönä saanut nukutuksi, kun mietin miten pahasti olisi voinut käydä, jos liikenne ei olisi alkanut liikkua. Olimme ainoa auto, johon he hyökkäsivät, Tervo kertoo.

– Muut ihmiset eivät reagoineet tilanteeseen millään lailla. Poliisi pysäytti meidät myöhemmin ja kysyi, mitä on tapahtunut, mutta koska henkilövahinkoja ei tullut, ei tilanteelle tehty mitään.

Viime päivinä alueella on ollut väkivaltaisuuksia ja palestiinalaishallinnon mukaan Länsirannalla on kuollut ihmisiä Israelin operaatiossa lähipäivinä.

Vaaratilanteesta huolimatta Israel on edelleen yksi Tervon suosikkimaista.

– Terrorismin uhka on täällä aina olemassa ja sen kokeminen oli todella todella pelottavaa. Olemme todella onnekkaita, että olemme yhtenä kappaleena, Tervo kiittelee.