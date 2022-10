Mormoniveljekset nousivat yhdessä yössä tähdiksi, mutta kulisseissa muhi karu tilanne – miljoonat törsättiin, manageri-isä sai potkut ja kiertueesta tuli fiasko

Euroviisuvoitto nosti mormoniveljekset yhdessä yössä tähdiksi, mutta suosio lopahti lähes yhtä nopeasti kuin oli alkanutkin. Nyt heidät nähdään nostalgisella vierailulla Vain elämää -ohjelmassa.

RUOTSALAISVELJESten Per, Richard ja Louis Herreyn elämä muuttui dramaattisesti 5. toukokuuta 1984 Luxemburgissa. Tuona iltana veljestrio voitti Eurovision-laulukilpailun kappaleellaan Diggi-Loo Diggi-Ley ja toi Ruotsille maan toisen euroviisuvoiton.

Herreyt hurmasivat yleisön kultakengillään, värikkäillä paidoillaan ja valkoisilla housuillaan. Suosio oli hurjaa, eikä elämä Ruotsissa ollut enää ennallaan voiton jälkeen.

Nyt suomalaisfanit pääsevät iloitsemaan veljesten musiikista pitkän tauon jälkeen, kun Herreys nähdään vierailijana Vain elämää -ohjelmassa. Kausi huipentuu ensi viikolla viisukappaleen suomeksi levyttäneen Meiju Suvaksen päivään, jossa artisti yllätetään ikimuistoisella tavalla.

Veljekset ilahtuivat nähtyään, miten onnellinen Suvas oli heidän noustessaan lavalle.

– Hän oli iloinen ja antoi meille isot suukot! Poskillamme on vielä huulipunaa, yhtye kommentoi nauraen IS:lle kuvausten jälkeen Hirvensalmella.

Satulinnan hyvä tunnelma ja rakkaudellinen ilmapiiri tekivät vaikutuksen yhtyeeseen. Kappaleen esityksen jälkeen suomalaistähdet ryntäsivät innoissaan lavalle Herreysin luo.

– Tämä on lähes yhtä iso juttu kuin Abba olisi tullut tänne, artistit hehkuttivat.

Herreyn veljekset herättivät viisuissa huomiota kultasaappaillaan ja hohtavanvalkoisilla housuillaan.

Kultakengät on päivitetty 2020-luvun tyyliin.

Menestyshitistään tunnetun yhtyeen historia on värikäs. Yhdysvalloissa viisuvoittonsa aikaan asuneet veljekset kiersivät keikoilla läpi Euroopan, ja vaikka tarttuva Diggi-Loo Diggi-Ley -rallatus nousi viisuilmiöksi, kappaleen kaupallinen menestys jäi vaisuksi.

Laulu nousi Britannian soitetuimpien kappaleiden listalle, mutta laajempi menestys jäi uupumaan.

Samoin kävi Herreysin laulu-uralle. Suurta hurmosta kesti kaksi vuotta, kolmas vuosi oli jäähdyttelyä ja veljekset ryhtyivät laittamaan trioaan telakalle.

Herreys esiintyi Suomessa syyskuussa 1984. Asut vaihtuivat konsertin aikana monta kertaa – show alkoi Kalifornia-henkisesti sortseissa ja tennareissa.

Kaksi vuotta viisuvoiton jälkeen, heinäkuussa 1986, Ilta-Sanomissa kirjoitettiin Herreys-poikien olevan puilla paljailla. Artikkeli perustui Aftonbladetin artikkeliin, josta kävi ilmi, että menestysvuosina tienatut 11 miljoonaa Ruotsin kruunua oli törsätty, perhe hajonnut ja isä saanut kenkää managerin tehtävistä. Herreysin entisen levy-yhtiön pomo Bert Karlsson soimasi poikien isää Willyä suuruudenhulluksi, joka ei olisi saanut pidellä naruja käsissään.

Euroviisujen aikaan veljekset asuivat Yhdysvalloissa, joten rahaa kului runsaasti myös lentolippuihin. Levytuotot toivat rahaa, mutta konsertit olivat pettymys – kiertueet Puolaan ja Neuvostoliittoon olivat taloudellisesti fiaskoja. Veljekset jaksoivat silti uskoa tulevaan.

– Aloitamme kaiken alusta. Olemme kyllästyneet pehmolinjaan. Tulossa on englanninkielisiä biisejä, mutta raskaammalla ja rokkaavammalla tyylillä, Louis Herrey sanoi.

Herreysin tyyliä vuodelta 1985.

Uuden levyn myötä Herreysin suunnitelmana oli erityisesti Britannian ja Saksan estradien valloittaminen. Suunnitelmat eivät ottaneet tuulta alleen, ja ura hiipui hiljalleen.

Myös Suomessa Herreys-huuma oli kuumimmillaan heti euroviisuvoiton jälkeen, mutta fanit joutuivat odottelemaan kiireistä suosikkiyhtyettään aina syksyyn saakka, jolloin viiden konsertin kiertue vihdoin toteutui. Ilta-Sanomat raportoi tuolloin, kuinka ihastuneet pikkutytöt kirkuivat ja tungeksivat idoliensa luona ja ojentelivat heille ostamiaan sormuksia, ranneketjuja, kukkakimppuja ja pehmoleluja.

– Yleisö täällä oli aivan mahtavaa. Kovaäänisin yleisö kaikista! yhtye kehuu.

Ilta-Sanomissa uutisoitiin näyttävästi syyskuussa 1984 Herreysin Suomen-keikan hurmoksesta.

Lapsiyleisö oli hurmoksessa kevään 1985 konsertissa.

Suosionsa huippuvuosien jälkeen veljekset lähtivät uusille urille. Per työskentelee Göteborgin oopperassa lakimiehenä ja toimii muusikkojen liitossa neuvonantajana.

– Autan esimerkiksi sopimusasioissa, joten olen edelleen musiikkibisneksessä, mutta enemmän lakipuolella, Per Herrey kertoo IS:lle.

Louis Herrey on tehnyt työuransa opettajana ja rehtorina mormonikirkon koululaitoksessa. Viime vuosien aikana hän on opiskellut personal traineriksi.

– Teen sitä nyt osa-aikaisesti, Louis kertoo.

– Kuten hänen ulkonäöstään voit nähdä, hän on meistä treenatuin, Per heittää.

– Emme ole vielä palkanneet häntä! Richard jatkaa.

Kolmikosta ainoastaan Richard jatkoi musiikin parissa. Hän on julkaissut sooloalbumin, toiminut radiojuontajana, esiintynyt musikaaleissa ja tv-ohjelmissa. Richard Herrey toimi vuodesta 2019 maltillisen kokoomuksen kansanedustajana, mutta menetti paikkansa syyskuun 2022 vaaleissa.

– Olen myös pyörittänyt ravintolaa Tukholmassa monia vuosia, Richard kertoo.

Per (vas), Louis sekä Richard Herrey Hirvensalmella kesällä 2022.

Vuosikymmenten aikana veljekset ovat tehneet joitain uusia kappaleita, mutta esiintymisura ei ole ollut enää vuosiin keskiössä.

– Kahden vuoden kuluttua viisuvoitosta tulee kuluneeksi 40 vuotta. Meillä on joitakin lauluja tehtynä, joten ehkä julkaisemme uusia kappaleita silloin, Louis miettii.

– Viimeiset hyvästit, Richard komppaa nauraen.

Diggy-Loo Diggy-Lei on Herreysin ainoa jättihitti. Kappaleen suosiolla on ollut myös kääntöpuolensa.

– On ollut vuosia, kun olemme saattaneet olla hieman kyllästyneitä siihen, he myöntävät.

– Mutta se laulu on tehnyt monia ihmisiä iloisiksi, ja on ollut etuoikeus saada esittää sitä. Ei moni ole voittanut euroviisuja tällaisella hyvin erityisellä kappaleella.

Nykyisin kappaleeseen liittyy jo niin paljon muistoja, että keikoilla sillä on erityistä nostalgia-arvoa niin yleisölle kuin esittäjilleen.

– Tavallaan voitimme lotossa, he kuvailevat.

Ilta-Sanomat tapasi Herreyn veljekset Tukholmassa vuoden 2007 viisujen alla.

Herreys heitti yllätyskeikan Euroviisuklubilla toukokuussa 2007.

Vain elämää -ohjelman esiintymiskutsuun oli helppo vastata myöntävästi, sillä formaatti on hyvin tunnettu myös Ruotsissa. Edellisen kerran he esiintyivät Suomessa Lordin euroviisuvoiton jälkeen, kun kilpailu järjestettiin Helsingissä vuonna 2007.

– Emme käy täällä niin usein, mutta meillä on hyviä muistoja Suomesta, he muistelevat.

Herreys lavalla vuonna 1984. Jokaisella laululla oli oma tarkkaan suunniteltu koreografiansa.

Nykyisin Herreyt elävät varsin tavallista perhe-elämää poissa julkisuuden valokeilasta.

– Voitto vaikutti elämäämme dramaattisella tavalla. Me emme olleet lainkaan tunnettuja ennen sitä. Yhtäkkiä, yhdessä yössä kaikki muuttui, Per Herrey muisteli Ilta-Sanomille vuoden 2007 viisujen alla.

– Se oli aika outoa. Kun menimme kauppaan, jotkut faneistamme pyörtyivät vain sen vuoksi, että he olivat nähneet meidät. Meno oli aivan hysteeristä. Emme koskaan saaneet olla rauhassa missään, hän muisteli.

Ainoastaan Richard on esillä mediassa töiden takia.

– Voiton tuoma kuuluisuus on aina olemassa jollain tavalla, ja ihmiset tunnistavat meidät. He tulevat kertomaan muistojaan meistä ja siitä, missä he olivat kun voitimme. Kokemus on ollut kaikkiaan iloinen, Per sanoo nyt.

– Voimme kuolla onnellisina, Richard summaa.