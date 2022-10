Rockmuusikko Jyrki Linnankivi eristäytyi korona-aikana omiin oloihinsa. Vain elämää -ohjelma sai hänet ymmärtämään, että elämässä on muutakin kuin yksinäisyyttä. – Tavallaan Vain elämää pelasti henkeni. Olin todellakin hautaamassa itseäni elävältä antisosiaalisuuteen, Jyrki sanoo.

Jyrki 69 löysi Vain elämää -kuvauksista uusia ystäviä, muiden muassa Erika Vikmanin. – Ihmiset on olleet tosi innoissaan siitä, että mun ikäisestä jäbästä on tullut rakkauden lähettiläs, Jyrki 69 sanoo.

Ei halailua, ei itkemistä, eikä varsinkaan tunteilua. Näin rockmuusikko Jyrki 69, eli Jyrki Linnankivi päätti lähtiessään mukaan Vain elämää -ohjelmaan.

– Menin kuvauksiin viilipyttynä ja vannoin, etten sorru halauksiin, enkä itkuihin. Sehän romuttui kaikki vähitellen, ja kaiken lisäksi sydänkin pompahtaa siellä sykkimään äkkiä. Oon iloinen, että olen täällä tänään, Jyrki sanoo.

Vain elämää -ohjelma on tuonut The 69 Eyes -yhtyeen ja sen keulakuvan jälleen ryminällä valokeilaan. Jyrkistä ohjelman mukanaan tuoma julkisuus on tuntunut uudelta ja jännittävältä, hauskaltakin.

– Nythän mä olen ohjelman myötä riistäytynyt uuteen julkisuuteen ja musta on tullut rakkausasioista puhuva tyyppi. Tämä on aivan ratkiriemukasta ja itsekin ihmettelen, että kuinka tässä näin kävi! hän toteaa.

– Yhtäkkiä kaikki onkin kiinnostuneita siitä, että 54-vuotias mies puhuu rakkaudesta. Tätä en osannut odottaa. Ihmiset on olleet tosi innoissaan siitä, että mun ikäisestä jäbästä on tullut rakkauden lähettiläs.

Jyrki sanoo elävänsä nyt elämänsä parasta aikaa ja olevansa tasapainossa itsensä kanssa. Kiitos siitä kuuluu Vain elämää -kokemukselle ja kuvauksissa syntyneille ihmissuhteille.

Kun korona sulki keikkapaikat ja The 69 Eyesin kalenteri tyhjeni, Jyrki vetäytyi omiin oloihinsa. Erakoitui ja hautautui, kuten hän itse kuvailee.

– Rupesin sivistämään itseäni ja vetäydyin pääkaupunkiseudulta maalle hiihtelemään ja lukemaan. Tein kaikkea sellaista, johon ei muka ennen ollut aikaa. Olin todella tyytyväinen yksin.

Jyrki sanoo ymmärtävänsä nyt, että hän oli yksinäisyyteen vähän turhankin tuudittautunut.

– Tavallaan Vain elämää pelasti henkeni. Olin todellakin hautaamassa itseäni elävältä antisosiaalisuuteen ja yksinoloon. Ohjelman teon aikana tajusin, että Vain elämää on minulle onnenpotku. Vanha vampyyri heräsi eloon.

Mystisyys on osa The 69 Eyesin imagoa, eikä Jyrki halua rikkoa illuusiota paljastamalla liikaa yksityiselämästään. – Bändiin liittyy tietty salaperäisyyden verho ja se kuuluu meidän tekemiseen, hän sanoo.

Erakkoluonteeksi itseään kuvaava Jyrki sanoo olleensa porukan kummajainen, jolla ei ollut entuudestaan minkäänlaista kokemusta tv-formaateista tai suomenkielisen musiikin tekemisestä.

– Sanoin ohjaajalle, että olen yli viisikymppinen suomalainen mies ja kaikki tällainen läheisyys on mielestäni lässyä. En muista että oltaisi koskaan edes kätelty bändin jäbien kanssa, eikä varsinkaan halattu. Ei missään nimessä. No, siellä mä kuitenkin halailen varmaan joka jaksossa Mikko Alataloa.

– Koen vilpittömästi, että nämä ihmiset ovat uusia elinikäisiä ystäviäni. Tätähän aina hoetaan ohjelman kohdalla, mutta totta se on. Minä ja seitsemän muuta seinähullua, sovittiin kaikki hyvin yhteen.

Jyrki 69 sanoo löytäneensä Vain elämää -kuvauksista elinikäisiä ystäviä.

Ei ole siis ollenkaan liioiteltua sanoa, että Vain elämää -kuvaukset mullistivat Jyrkin elämän.

– Ohjelmassa hoksasin, että elämä voi olla muutakin kuin yksinäisyyttä. Se tunne vain vahvistuu koko ajan. Kaikki mitä kuvausten jälkeen on tapahtunut on tervetullut muutos.

Kuvauksissa tapahtui myös jotain odottamatonta. Sydämessä läikähti ja hän huomasi kokevansa tunteita, jotka olivat pitkään uinuneet.

– Siellä tapahtui asioita, joihin en ollut osannut varautua. Kaikki ohjelmassa nähdyt tunteet ovat aitoja, Jyrki sanoo.

Ennen kuin uusi kausi oli edes alkanut, somessa oltiin jo ehditty spekuloida Jyrkin ja Erika Vikmanin lämmenneistä väleistä.

– Erika Vikman kovin kaikista ja syy siihen, miksi lähdin mukaan Vain elämää -ohjelmaan. Hän on tämän ajan kiinnostavin artisti, legenda, Jyrki kehuu.

Kuvauksiin lähtiessä rokkarilla oli selkeä visio siitä, millainen kokemus Vain elämää -ohjelmasta hänelle muodostuisi.

– Mun suosikkileffoja on A Star Is Born ja kun päätähdet Lady Gaga ja Bradley Cooper esittivät Oscar-gaalassa Shallow-kappaleen, niin ihmiset miettivät, että onko heidän välillään jotakin. Funtsin, mitä jos pystyisi luomaan samanlaisen illuusion minun ja Erikan Sä teit tän laulun -duetossa.

Sitten Hirvensalmella tapahtui jotain, joka yllätti Jyrkin itsensäkin. Illuusiosta tuli totta.

– Ajattelin tehdä benjihypyn suin päin, että mitähän siitä seuraisi, jos esitän ohjelmassa Erikalle kappaleen Etkö uskalla mua rakastaa. Ihan pokkana vaan, että millaisenhan reaktion se hänessä ja yleisössä aiheuttaa.

– Viimeistään minun ja Erikan duetossa heittäydyin kalliolta alas tietämättä sitä, millaiset tyrskyt alhaalla on.

Pitkin syksyä tv-katsojat ovat päässeet kotisohvilla seuraamaan parivaljakon jakso jaksolta syventyvää yhteyttä.

– Koko ohjelma on performanssi ja yritin pysyä käsikirjoituksessani, mutta jossain vaiheessa se käsikirjoitus hukkui kokonaan. Se mitä ohjelmassa tapahtui, ei ollutkaan enää hallittavissa. Tähdet oli sellaisissa asemissa, että kaikki tuntui luontevalta.

Jyrki sanoo olevansa itsekin hieman pyörällä päästään siitä, mitä Satulinnassa tapahtui.

– Mitä itse olen katsonut ohjelmaa, niin käytökseni on aivan naurettavaa. Ajattelin, että olen tosi lungi ja cool, mutta kun katson jaksoja, niin siellä on tapahtunut jotain sellaista mitä en ole hoksannut itse tekeväni.

– Mutta kaikki ohjelmassa nähty on aitoa ja tunteet totta. Niin hyvä näyttelijä en ole, että pystyisin sellaista feikkaamaan. Se, mitä kuvausten jälkeen tapahtui, onkin sitten yksityisasia. Tarina jatkuu, hän sanoo.

Muut Vain elämää -artistit ovat kuvailleet Jyrkiä mysteeriksi ja koko kauden suurimmaksi yllättäjäksi.

– Se mielikuva salaperäisyydestä johtuu ehkä siitä, etten ole ollut pitkään aikaan julkisuudessa ja meidän bändin olemassaolokin on vähän unohtunut suomalaismedioilta, Jyrki pohtii.

Ennakkoluulot mustiin pukeutuvasta rokkarista ovat karisseet ohjelman ansiosta kertaheitolla. Sarjakuvia piirtävä, liikunnasta ja kasvisruoasta innostunut Jyrki ei istu siihen muottiin, joka monilla on rockmuusikoista.

Hän kertoo kuulleensa etenkin uran alkuaikoina ihmettelyä siitä, miten ihmeessä rokkibändin laulaja voi olla akateemisesti koulutettu.

– Kun opiskelin Helsingin Yliopistossa analyyttista kemiaa pääaineenani, niin sitä kummeksuttiin, että voiko tämä olla mahdollista. Jos olit rokkibändissä, niin oletettiin, että olet joko soittamassa keikkaa tai baarissa notkumassa, etkä ainakaan opiskelemassa.

– Myytti kouluttamattomasta rocktähdestä on nykyään kumottu moneen kertaan, sillä maailmalla monet muusikot ovat tohtoreita. Jos elämässä ei olisi muuta kuin rockin soitto, niin siinä olisi varmasti henki lähtenyt.

– Ihmiset, joilla on ollut minusta joitain ennakkoluuloja, ovat huomanneet Vain elämään myötä olleensa väärässä, Jyrki 69 sanoo.

Jyrki on huomannut, että myös The 69 Eyesiin liittyy monia ennakkoluuloja.

– The 69 Eyesia ei voida kategorisoida oikein mihinkään. Maailmalla meitä pidetään vaarallisena vampyyrirockbändinä. Hevifestareilla ollaan outolintuja, koska me ei olla heviä eikä suomirockia. Meidät on lokeroitu ukkorokki-sarjaan, emmekä oikein itsekään tiedä miksi.

Hän ei halua yhtyeen musiikin jämähtävän paikoilleen, vaan kehittyvän muuttuvassa maailmassa.

– Elämme maassa, jota johtavat vahvat ja näkyvät naiset. Voimakkaat naiset inspiroivat ja dominoivat tällä hetkellä suomalaista musakenttää. Antaa dominoida, sillä he tekevät hyvää musaa!

– Me halutaan olla mukana tässä uudessa musiikkikentässä monipuolisesti, sillä sellainen me alunperin ollaan ajateltu olevamme. Musta ois hienoa, jos The 69 Eyes soittaisi Pride -tapahtumassa tai Flow-festareilla. Avoimuus ja suvaitsevaisuus ovat aina olleet meille tärkeitä arvoja, Jyrki sanoo.

Erityisen hyvillään Jyrki on siitä, että Vain elämää -ohjelma on esitellyt The 69 Eyesin musiikin uudelle yleisölle. Samalla hän on päässyt omalla esimerkillään näyttämään, ettei rokkaaminen katso ikää.

– Haluan inspiroida ikäisiäni vanhanliiton rokkareita aktivoitumaan, etteivät he hyydy koteihinsa. Tiedän, että tuolla on viisikymppisiä rokkijäbiä, jotka kokevat, että parhaat päivät on jo takana. Paskat, nehän on tässä just meneillään!

The 69 Eyes julkaisee uuden levyn keväällä. –Mun mielenkiinto bändin suhteen on soittaa täällä kotimaassa kesän loppuun asti ja sitten katsotaan, minne päin meitä kaivataan ulkomailla.

Vain elämää perjantaisin klo 20 Nelosella ja Ruudussa.

Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.