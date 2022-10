Juutalaisvastaisia kommentteja suoltava Kanye West tuottaa Adidakselle miljardeja – vaatejättiä vaaditaan puhaltamaan peli poikki

Kanye West jatkaa siltojen polttamista vihamielisillä ulostuloillaan. Vaatejätti Adidasta vaaditaan toimimaan.

Kanye West eli Ye on jälleen myrskyn silmässä.

Räppäri Kanye Westin eli nykyisin nimellä Ye tunnetun artistin ympärillä pyörivät kohut syvenevät.

PageSixin mukaan muun muassa luksusmerkki Balenciaga ja Vogue-lehti ovat jo katkaisseet välinsä artistin kanssa tämän antisemitististen eli juutalaisvastaisten ulostulojen vuoksi.

Nyt useat julkisuudesta tunnetut henkilöt vaativat vaatebrändi Adidasta lopettamaan menestyksekkään yhteistyönsä artistin kanssa.

– Maailma katsoo @adidas, näyttelijä Kat Dennings kirjoitti Twitterissä.

Tunteet pelissä -sarjasta tuttu näyttelijä Sophia Bush Hughes muistuttaa Twitterissä, että sanoilla on väliä.

– Tämä on sydäntäsärkevää ja raivostuttavaa. Holokausti tapahtui alle 100 vuotta sitten. Ja maailma sanoi, ettei niin saisi tapahtua enää koskaan. Mutta viha, jaottelu ja pahamielinen propaganda on tuonut meidät tähän pisteeseen. Mitä nyt? Taistelemmeko sukupolvemme fasismia vastaan? @adidas me odotamme.

West on uhonnut julkisuudessa, ettei urheilujätti voi tehdä hänelle mitään. Uhoamisellaan räppäri saattaa viitata yrityksen historiaan, sillä muun muassa TMZ:n mukaan yrityksen perustajilla oli natsikytköksiä.

– Voin sanoa antisemitistisiä asioita, eikä Adidas voi pudottaa minua. Mitä nyt? West uhosi hiljattain Drink Champs -podcastin haastattelussa.

Näyttelijä Josh Gad haastoi sen myötä Adidasta yhteistyöstään räppärin kanssa.

– Kyseessä ei ole hyvä ihminen. Hän on ihminen, jonka vaarallisista puheista ei välitetä. Hei @adidas, onko tämä oikein? Voiko hän kohdistaa vihansa yhteen ihmisryhmään ja sillä ei ole väliä? Kaverin puolesta kyselen, näyttelijä Josh Gad haastaa vaatebrändiä.

Washington Postin mukaan Westin ja Adidaksen Yeezy-merkin miljardien arvoinen yhteistyö tuottaa melkein 10 prosenttia yrityksen tuloista.

Kanye Westin ex-vaimo Kim Kardashian on tuominnut somessaan juutalaisiin kohdistuvan vihapuheen.

Lehden mukaan Adidas ilmoitti lokakuun alussa joutuvansa harkitsemaan yhteistyötään Westin kanssa sen jälkeen, kun tämä pukeutui White Lives Matter -paitaan Pariisin muotiviikoilla.

Lue lisää: Kohu Kanye Westin ympärillä sakenee – raivoa herättänyt paita saattoi olla viimeinen niitti

White Lives Matter -ilmaisua pidetään rasistisena ilmaisuna, joka edustaa valkoista ylivaltaa. Se on mustiin kohdistuvaa syrjintää ja poliisiväkivaltaa vastustavan Black Lives Matter -liikkeen vastaprotesti.

The Guardianin mukaan räppäristä tekeillä ollut dokumenttielokuva peruttiin myös tämän viimeaikaisten ulostulojen vuoksi.

Myös räppärin ex-vaimo Kim Kardashian tuomitsi sosiaalisessa mediassa vihapuheen, vaikka ei nimennytkään entistä miestään nimeltä.

Räppärin Instagram- ja Twitter-tilit lukittiin myös lokakuussa tämän juutalaisvastaiseksi tulkittujen julkaisujen vuoksi.