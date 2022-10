Frendit-tähden huumeriippuvuus salattiin visusti tv-katsojilta – Matthew Perryltä suoraa puhetta kammottavasta alamäestään

Kamppailu päihderiippuvuuden kanssa oli viedä näyttelijältä omaisuuden lisäksi myös terveyden.

SUOSIKKISARJA Frendeissä Chandleria näytellyt Matthew Perry, 53, on kertonut päihderiippuvuudestaan tulevaa elämäkertakirjaansa Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing käsittelevissä haastatteluissa.

Perry paljastaa nyt The New York Times -lehdelle, kuinka paljon raitistuminen maksoi.

– Olen luultavasti käyttänyt yhdeksän miljoonaa dollaria tai jotain yrittäessäni raitistua, People siteeraa Perryn haastattelua.

Näyttelijä sanoo olevansa kiitollinen selvittyään huume- ja alkoholiriippuvuudesta. Perry on juhlistanut hiljattain 1,5 vuoden mittaista raittiuttaan.

– Olen kiitollinen ollessani elossa, se on selvää. Ja se antaa minulle mahdollisuuden tehdä mitä vain, Perry sanoo.

Frendit-tv-sarjassa seurattiin Chandlerin ja Monican (Courteney Cox) rakkaustarinaa.

Viime viikolla antamassaan haastattelussa Perry paljasti käyneensä lähellä kuolemaa neljä vuotta sitten, kun hänen paksusuolensa puhkesi. Perry vietti kuukausia sairaalassa ja oli kaksi viikkoa koomassa. Kaikki tämä salattiin tiukasti faneilta.

Paksusuolen puhkeaminen aiheutti sairaalakierteen. Perry leikattiin peräti 14 kertaa ja hänelle tehtiin paksusuoliavanne.

– Lääkärit kertoivat perheelleni, että minulla on kahden prosentin todennäköisyys selvitä paksusuolen puhkeamisesta. Olin kiinni koneissa ja lääkärit totesivat, etten varmaankaan selviä, Perry kertoo People-lehden haastattelussa.

Perry kertoo, että alkoholismi nosti päätään jo Frendejä tehdessä. Perry pystyi vielä kontrolloimaan päihteiden käyttöään, mutta välillä mies joutui vaikeuksiin.

Perry kertoo ottaneensa yhden päivän aikana jopa 55 Vicodin-särkylääkettä, eikä hän osannut lopettaa opioidien käyttöä.

Muut Frendeissä näytelleet joutuivat seuraamaan sivusta ystävänsä alamäkeä.

– En raitistunut sen takia, että minusta tuntui siltä. Raitistuin, koska pelkäsin kuolevani. Ei ole sattumaa, että Frendien Chandler koetti tukahduttaa tunteitaan lyömällä kaiken leikiksi. Minä tein sitä vuosien ajan omassa elämässäni.