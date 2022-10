Sami Hedbergillä ja Saija Tuupasella on yksinkertaiset toiveet tulevaa vuosipäiväänsä varten.

Sami Hedberg ja Saija Tuupanen lähestyvät neljättä vuosipäiväänsä, joka on tammikuussa 2023.

Liki neljä vuotta parisuhteessa olleet koomikko Sami Hedberg, 41, ja iskelmälaulaja Saija Tuupanen, 40, julkaisivat perjantaina 28. lokakuuta yhteisen Joitain toisii -kappaleensa. Kyseinen kappale on samalla Hedbergin perustaman Sound Records Finland -nimisen levy-yhtiön ensimmäinen julkaisu.

Hedbergin mukaan kyseisen levy-yhtiön myötä olisi tietenkin mahdollista julkaista enemmän yhteistä musiikkia, mutta he eivät kuitenkaan lupaa näin tapahtuvan. Pariskunta ei myöskään uskalla luvata, että yhteisiä keikkoja olisi varmasti luvassa hurja määrä.

Jos pariskunta aikoo kuitenkin keikkailla yhdessä, miten he aikovat pitää parisuhteensa ja työnsä erillään toisistaan?

– Se on erittäin hyvä kysymys. Juuri tuossa yhtenä päivänä sanoin, että voisimme pyrkiä siihen, että kun kotiovi menee kiinni, ei olisi enää asunnossa hirveästi työasioita. Koska sen pitäisi olla paikka, jossa pystymme rauhoittumaan ja keräämään voimia, Tuupanen paljastaa.

– Eihän se helppoa ole, ei tietenkään, koska meillä on eri aikataulut. Mutta pyrimme siihen, että meillä olisi ensi vuonna vähän enemmän omaa aikaa, Tuupanen lisää.

Toivelistalla yksinkertainen arki

Hedberg ja Tuupanen alkoivat seurustella vuonna 2019, Siitä tulee neljä vuotta tammikuussa 2023. Tuupanen kertoo olevansa tulevana vuosipäivänä töissä, mutta heillä on yksinkertainen tavoite kyseistä päivää varten.

– Voisimme juhlistaa ihan vain sillä, että näemme toisemme silloin tammikuussa, pariskunta vitsailee.

Tuupanen toteaa, ettei vuosipäivänä tarvitsisi välttämättä sisältää mitään ihmeellisyyksiä. Tuupaselle kelpaisi silloin esimerkiksi ihan vain syödä aamupala yhdessä, mennä kävelyretkelle ja tehdä ruokaa.

– Jotenkin ehkä tällaisen kiireisen vuoden jälkeen on vain kivaa ajatella, että jos olisi vain normaalia arkiaikaa. Se on tullut aika tärkeäksi tässä, koska muuten ei jaksa sitä työhommaa.

Saija Tuupanen ja Sami Hedberg viettävät yhteistä aikaa heti, kun he työkiireidensä keskellä suinkaan ehtivät.

Saman katon alla asuva pariskunta onkin kamppaillut yhteisen ajanvieton aikatauluttamisesta työkiireiden keskellä. Hedberg uskoo, että molempien työkiireisiin ovat vaikuttaneet koronapandemian jälkeen lisääntyneet keikkamäärät.

Vaikka pariskunta samalla harmittelee, miten vähän yhteistä aikaa heillä on, rakastavat he silti työntekoa, ja siksi keikoista on usein vaikea kieltäytyä.

– Me tykkäämme molemmat esiintyä, mutta mikä tässä on tullut raskaaksi, on se kaikki muu siinä ympärillä, Hedberg korostaa.

– Mutta sen silti huomaa, että vaikka kuinka väsyneenä menisi yleisön eteen, siitä saa virtaa. Jännä, miten sen jälkeen jaksaakin ajaa yöllä kotiin. Eli totta kai se kuormittaa ja väsymystä tulee, mutta kun tykkää työstään, on vaikea sanoa ei, Tuupanen lisää.

Saija Tuupanen kertoo odottavansa aina innolla kumppaninsa Sami Hedbergin joka aamuista laulantaa.

Tuupasen ja Hedbergin mukaan yhteisen ajan järjestämiseen on ainoastaan ollut apuna aikatauluttamista helpottavat kalenterit. Kun vapaapäivä viimeinkin osuu molempien aikatauluihin, sujuu heidän arkensa enimmäkseen leväten ja ”normaalin arjen” etsimiseen. Jos aikaa riittää, tapaavat he myös ystäviään, joita ei kiireiden takia valitettavasti ehdi näkemään kovinkaan usein.

Yksi asia toistuu kuitenkin kaksikon yhteiselossa päivittäin: Hedbergin kotilaulanta. Hedbergille on isältään periytynyt tapa laulaa kotona eri kappaleita omilla sanoituksillaan. Esimerkiksi Kirkan ja Katri Helenan laulut ovat Hedbergin mukaan ainakin kuuluneet uusina versioina hänen suustaan.

– Niistähän saisi oman levyn, jos joku olisi niitä nauhoittanut, Hedberg vitsailee.

Kun Hedbergin niin sanotusti ”kotilaulubravuuria” kysyy, tulee vastaus koomikon kumppanilta Tuupaselta.

– Ei hänellä oikeastaan bravuuria ole. Mielestäni häneltä tulee aina joka päivä uusi laulu uusilla sanoilla. Bravuuri on se, että tulee ”aamulaulu”, jota aina jännityksellä odotan, koska Samilla on siinä joka kerta joku uusi ihana tarina, Tuupanen kertoo naurahtaen.

Joululahjaksi pehmoinen perheenjäsen?

Kaksikon loppu- ja alkuvuoteen kuuluu enimmäkseen työkeikkoja: Hedbergillä on komediakeikkojensa lisäksi El Quatro -poikabändinsä ensiesitys Helsingin Bio Rexissä 19. marraskuuta, kun taas Tuupasella alkaa ensi vuonna 20-vuotisjuhlakiertue.

Mutta mitä yhteisiä tulevaisuuden suunnitelmia pariskunnalla on?

– Ainakin keskitymme tulevaan jouluun, siihen rauhoittumiseen ja läheisten näkemiseen. Sitten varmasti myös tuleva kevätloma on aika odotettu, Tuupanen kiteyttää.

Sami Hedberg ja Saija Tuupanen aikovat viettää tulevan joulun rauhallisissa tunnelmissa.

Pariskunta myös paljastaa ensimmäistä kertaa harkitsevansa hieman toisenlaista perheenlisäystä.

– Olemme myös katselleet koiria. Jos yhden lahjan saisi jouluksi, niin miten olisi sellainen? Hedberg toivoo.

Pari paljastaa pohtineensa labradoodlen, eli labradorinnoutajan ja villakoiran risteytyksen, hankkimista. He kuitenkin tiedostavat, että kyseistä rotua saa jonottaa parikin vuotta. Tuupanen ainakin haluaisi pienen koiran, kun taas Hedberg vitsailee, että voisi näyttää oudolta, jos hän melkein parimetrisenä ja yli satakiloisena miehenä kulkisi sellaisen kanssa ulkona.

– Ei sillä koolla ole oikeasti väliä, Hedberg korjaa.

Myös rescuekoiran hankkiminen kiinnostaisi Tuupasta, mutta valitettavasti ongelmaksi nousee jo aikaisemmin mainittu pariskunnan haaste.

– Sitten meillä pitäisi olla aikaa sille koiralle, koska se vaatii paljon koulutusta, mikä on tietenkin hieman haastavaa, Tuupanen toteaa kumppanilleen.

Kun pariskunta jatkaa keskusteluaan hymyillen ja välillä vitsiä heitellen, voi ymmärtää jo hieman paremmin heidän yhteiskappaleensa erästä lausetta.

”Kun sun huulet on mun huulilla, ollaan kaukana murheista.”

Hedbergin ja Tuupasen Joitain toisii -yhteiskappaleen voit kuunnella täältä.