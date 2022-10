Sanna Marin vastaa Maria Veitolan suoraan kysymykseen rakkaudesta: ”Miksi yhdeltä ihmiseltä pitäisi saada kaikki?”

Vuoroin vieraissa, Maria Veitola -ohjelman ensimmäisessä jaksossa vierailulla on Sanna Marin.

UUTUUSSARJA Vuoroin vieraissa, Maria Veitola alkaa MTV Katsomossa huomenna tiistaina ja MTV Katsomossa nähdään uusi jakso aina tiistaisin ja torstaisin.

Jaksossa Sanna Marin ja Maria Veitola juttelevat vaikeasta pääministerikaudesta, Marinin jaksamisesta ja pohtivat, miten pääministerin bailaaminen voi vaikuttaa siihen, miten kansa hänet näkee.

Veitola ja Marin päätyvät myös pohtimaan pääministerin avioliittoa Markus Räikkösen kanssa. Marin ja Räikkönen ovat olleet yhdessä 18 vuotta.

Miten sulla ja miehelläsi menee? Millaista vaihetta elät puolisona? Veitola tiedustelee suoraan.

– Pääministerivaihetta. Duuni on kokonaisvaltaista ja sitä on vähän vaikea irrottaa arkisesta elämästä, Marin kuvailee.

– Perhe joutuu joustamaan tosi paljon ja mä yritän kompensoida sitä.

Marin antaa esimerkin:

– Näin ystäviä viime viikonloppuna. Olisin halunnut Markuksen mukaan, mutta emme saaneet lastenhoitajaa. Markus oli sitten Emman kanssaan kotona, ja minä lupasin olla tällä viikolla joka ilta hänen kanssaan, jotta Markus pääsee urheilemaan ja tekemään kaikkea.

Marinin mukaan pitkän yhdessäolon salaisuus on se, että antaa tilaa toiselle.

– Me ollaan tavattu niin nuorena, että olemme kasvaneet yhteen. Meidän dynamiikka on tosi symbioottinen. On helpompi antaa tilaa toiselle, kun nuoruudesta asti suhde on ollut niin tiivis.

– Markus antaa tilaa uralleni, enkä pystyisi tekemään näitä asioita, ellei hän olisi niin joustava ja kärsivällinen.

Veitola haluaa tietää, saako Marin rakkaudessa puolisoltaan kaiken, minkä tarvitsee.

– Ei kai yhdeltä ihmiseltä? Kyllähän sun elämässä on muitakin ihmisiä. Mulle kaikki ihmiset, jotka ovat omassa elämässäni, ovat tärkeitä. Miksi yhdeltä ihmiseltä pitäisi saada kaikki? Marin vastaa kysymyksellä.

– Olen miettinyt sitä, kun tämä työ on niin kokonaisvaltaista, että kuka mä olen? Mitä mä haluan? Mä en tarkoita vain uraa ja töitä. Sekin on tietyllä tavalla muille antamista. Olen yrittänyt aktiivisesti miettiä, että miltä minusta tuntuu?

Vuoroin vieraissa Maria Veitola Vuoroin vieraissa MTV Katsomossa tiistaisin ja torstaisin.