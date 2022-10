Sanna Marin avautuu uutuusohjelmassa Maria Veitolalle juhlimisestaan: ”Ehkä tämä kansakunta selviää siitä”

Vuoroin vieraissa, Maria Veitola -ohjelman ensimmäisessä jaksossa vierailulla on Sanna Marin.

UUTUUSSARJA Vuoroin vieraissa, Maria Veitola alkaa MTV Katsomossa huomenna tiistaina ja MTV Katsomossa nähdään uusi jakso aina tiistaisin ja torstaisin.

Jaksossa Sanna Marin ja Maria Veitola juttelevat vaikeasta pääministerikaudesta, Marinin jaksamisesta ja pohtivat, miten pääministerin bailaaminen voi vaikuttaa siihen, miten kansa hänet näkee.

Lue lisää: Sanna Marinin käsitelty Instagram-kuva herättää ihmetystä ja ihailua

Marin kertoo, että hänen kaudellaan on riittänyt haasteita, ja niitä on edessä vielä vaikka millä mitalla.

– Korona, sota, energiakriisi. Ensi talvi on tosi vaikea. Silloin Euroopassa voidaan kokea sekin, että sähköt ovat poikki. Talousvaikeuksia on edessä, inflaatio on jo nyt tosi kova ja energian hinta nostaa muita hintoja, Marin luettelee.

Marin myöntää, että välillä hänkin väsyy, vaikka onkin työorientoitunut.

– Teen kaiken täysillä. Nuorempana laiminlöin vapaa-aikaa ja sosiaalista elämää. Nyt ymmärrän, kuinka tärkeää on saada vastapainoa. Viime keväänä tein pelkästään Naton takia 20 reissua.

Lue lisää: Sanna Marin avautuu Maria Veitolalle uutuusohjelmassa: ”Kaikesta tulee niin kauheasti kritiikkiä”

Viime kesänä pääministerin juhliminen nousi otsikoihin ja Marin joutui selittämään asiaa julkisuudessa pariinkin otteeseen.

– Mä käyn juhlimassa pari kertaa vuodessa ja sitten on kauhea show koko seuraavan viikon, Marin harmittelee.

– Eihän muiden ihmisten illanvietoista tehdä monen päivän juttuja. Nyt ihmiset saavat käsityksen, että se olisi yleistä, mutta eihän mulla olisi edes aikaa siihen, pääministeri painottaa.

Lue lisää: Sanna Marin murtui kyyneliin: ”Viikko ei ole ollut helppo elämässäni”

Veitola tiedustelee, voiko pääministerin ulkona käynti vaikuttaa tämän poliittiseen uraan?

– Voi olla, Marin myöntää.

– On valinta, haluaako elää sillä lailla, että varoo ja pelkää, eikä tee mitään. Mä en halua elää sillä tavalla. Ehkä tämä kansakunta selviää siitä, että haluan olla ikäisteni seurassa.

Marin ja Veitola päätyvät pohtimaan asioita, joita ulkona käydessä joutuu nykypäivänä miettimään, koska kaikilla on puhelimissaan kamerat ja sosiaalinen media voi olla armoton paikka.

Lue lisää: Sanna Marinilla on pian miljoona seuraajaa Insta­gramissa – bile­kohu räjäytti suosion

– Todennäköistä on, että aina menee materiaalia johonkin. Mutta kun näen ystäviäni tai käyn harvoin jossain, sitä ei ole tarkoitettu provokaatioksi ketään kohtaan. Se ei ole osa somestrategiaa. Joillekin ihmisille jo pelkkä olemassaolo on provokaatiota. Pitäisi vain istua kotona ja katsoa iltauutisia, Marin harmittelee.

Marin kertoo päättäneensä elää omaa elämäänsä, jossa tekee työnsä niin hyvin kuin pystyy, on hyvä äiti ja pitää joskus hauskaa. Ministeri painottaa, että jos tämä häiritsee, pian on vaalit, joissa asiaan voi vaikuttaa.

– Kannustan äänestämään. Valitkaa ne henkilöt, ketkä haluatte.

Siitä pääministerin on varma, että ensi keväänä päättyvästä kaudesta toipuminen tulee viemään aikaa.

– Tehtävä on raskas. Se ei ole henkilökohtaisen nautinnon lähde, vaan sitä tehdään muiden ihmisten ja yhteiskunnan takia. Ei sen takia, että musta on siistiä olla pääministeri.

Vuoroin vieraissa Maria Veitola Vuoroin vieraissa MTV Katsomossa tiistaisin ja torstaisin. Sanna Marinin jakso esitetään MTV3-kanavalla ke 26.10. klo 20, seuraava jakso tiistaina 7.11.