Yle: The Voice of Finland -kilpailusta poistettiin kaksi kilpailijaa Venäjän kansalaisuuden takia

Tuotantoyhtiö myöntää tehneensä virheen.

The Voice of Finlandin 12. kauden kuvaukset ovat parhaillaan käynnissä.

Laulukilpailu The Voice of Finlandista on Ylen mukaan poistettu kaksi kilpailijaa Venäjän kaksoiskansalaisuuden takia.

Nelosella esitettävässä ohjelmassa aluksi jatkoon päässeet kilpailijat saivat myöhemmin ilmoituksen, etteivät he voineet enää osallistua kilpailuun. Päätöstä perusteltiin sillä, ettei hyökkäyssotaa käyvän maan kansalainen voisi olla mukana, koska sen myötä ohjelmasta käytävä keskustelu politisoituisi.

Ohjelman tuotantoyhtiö ITV:n toimitusjohtaja Pete Paavolainen kertoo Ylelle, että tuotantoyhtiö teki päätöksessä virheen.

– Olemme sitoutuneet kaikkien yhdenvertaiseen kohteluun. Poikkeuksellinen maailmantilanne tuo yhteiskuntaan ja myös viihteeseen kuitenkin nyt näkökulmia, joita ei ennen ole kohdattu. Tuotantoyhtiö ja kanava tekivät yhdessä nopeasti kesken tuotantoa päätöksen, joka pian todettiin vääräksi. Pahoittelemme sitä ja haluamme korjata virheen. Olemme olleet kyseessä olevaan kilpailijaan yhteydessä ja tarjonneet hänelle mahdollisuutta palata ohjelmaan.

Paavolainen ei Ylen mukaan ottanut kantaa siihen, onko tapaus syrjivä.

Tapauksen vuoksi ainakin yksi ITV:n työntekijä on irtisanoutunut.

– En ole enää ITV:n palveluksessa tapauksesta syntyneen arvoristiriidan takia, ohjelmassa tuottajana työskennellyt Lotta Stenroos kertoi Ylelle.

IS:n tavoittama Stenroos sanoo, ettei voi sen enempää kommentoida tapauksen yksityiskohtia.

– Se minkä pystyn sanomaan on, että en voinut seistä sen päätöksen takana mikä tehtiin, niin silloin minun on parempi irtisanoutua.

Suositun laulukilpailun 12. kauden kuvaukset ovat parhaillaan käynnissä. Lokakuussa uutisoitiin, että rap-artisti Elastinen palaa tähtivalmentajaksi vuosien tauon jälkeen. Elastisen lisäksi uuden kauden tähtivalmentajina nähdään Maija Vilkkumaa, Toni Wirtanen ja Sipe Santapukki sekä Anna Puu.

Edellinen tuotantokausi päättyi Wirtasen ja Santapukin tiimin voittoon, kun Sussu Erkinheimo kruunattiin voittajaksi.

The Voice of Finlandista on esitetty Suomessa myös The Voice of Finland: Senior sekä The Voice Kids versiot.

Juttua muokattu 24.10. klo 11.25: Lisätty tieto Lotta Stenroosin irtisanoutumisesta ja kommentit aiheesta.