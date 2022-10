Jättiyllätys! Rakastuneet Sami Hedberg ja Saija Tuupanen julkaisevat yhteisen kappaleen – kaikki sai alkunsa Masked Singerin kulisseissa

Sami Hedberg kertoo, että uudella kappaleella kuullaan ensimmäistä kertaa hänen laulavan tosissaan ja omana itsenään.

Suomalaisia jo vuosia naurattanut koomikko Sami Hedberg, 41, tekee uuden aluevaltauksen muusikkona. Hedbergin lauluääni tuli kansalle tutuksi erityisesti Masked Singer -laulukilpailun voiton myötä, mutta myös Elastisen Täytyy jaksaa -kappaleen kautta. Lisäksi Hedberg on The Comedians -koomikkobändin solisti ja on laulanut ja musisoinut myös joissakin komiikkaesityksissään.

Hedberg kertoo, että uuden musiikin myötä hän laulaa ensimmäistä kertaa niin sanotusti ”tosissaan” ja omana itsenään. Hedberg aloittaa vakavahenkisen artistiuransa 28. lokakuuta julkaistulla Joitain toisii -kappaleella, jossa laulaa myös hänen kumppaninsa, iskelmälaulaja Saija Tuupanen, 40.

Hedbergin ja Tuupasen yhteiskappale tulee hieman yllätyksenä, sillä he ovat vuonna 2020 sanoneet, etteivät ole suunnitelleet yhdessä esiintymistä. Mikä muutti pariskunnan mielen?

– Olimme silloin yhdessä Masked Singerissä ja tämä biisi tuli meille itse asiassa siellä studiossa. Olimme jo lähdössä nauhoituksista pois, kunnes Janne Huttunen (tuottaja ja lauluntekijä) esitteli meille tämän kappaleen. Istuimme kuuntelemaan sitä ja oikeastaan sanoja ei tarvittu sen jälkeen. Ajattelimme, että tämä on niin hieno biisi, että haluamme tehdä tämän yhdessä, Tuupanen muistelee.

Sami Hedbergin ja Saija Tuupasen ensimmäinen yhteisbiisi on rakkauslaulu.

Pariskunta sai laulukilpailun myötä paljon keikkapyyntöjä, mutta Hedbergin mukaan ne eivät varsinaisesti vaikuttaneet päätökseen yhteisestä kappaleesta. Enemmän asiaan vaikutti Hedbergin mukaan se, että hän on vasta viime aikoina kokenut musiikin omakseen. Aikaisemmin hän ei ole oikeastaan uskaltanut tehdä musiikkia tosissaan.

– Pohdin, että se niin sanotusti ”koomikon viitta” on niin iso, että miten sitten voin lähteä tosissani laulamaan jotakin. Siihen taas Masked Singer oli hyvä, koska olin siellä maskin takana ja pystyin laulamaan omana itsenäni kappaleita. Siitä oli sitten helppo siirtyä tähän vaiheeseen, Hedberg toteaa.

Kappaleella pieni yhteys parisuhteeseen

”Ollaan opittu varastamaan aikaa, oikeella hetkellä katseilta karkaamaan. Osataan vastata oikein ja nauraa vaan, jos joku kysyy, mistä me tunnetaan”.

Näillä sanoilla Joitain toisii -kappale alkaa ja antaa kuulijalle heti mahdollisuuden hypätä deittailumaailmaan julkkisten näkökulmasta. Pariskunta myöntääkin, että he löysivät aluksi kappaleesta yhtäläisyyksiä heidän ensikohtaamiseensa.

– Sehän hirveästi kiinnostaa, kun on julkisuuden henkilö, että kenenkäs kanssa sitä kahvitellaan. Tässä kappaleessa oli myös sitäkin maailmaa, Hedberg tarkentaa kappaleen sanomaa.

– Eli juuri tällaista, että sovitetaan aikatauluihimme yhteisiä hetkiä. En sitten tiedä, että onko monella muullakin ongelmaa sen suhteen, että voidaanko mennä yhdessä samaan kahvilaan, Hedberg lisää.

Sami Hedberg ja Saija Tuupanen

Hedberg ja Tuupanen alkoivat seurustelemaan tammikuussa 2019, mutta heidän oli tarkoitus mennä treffeille jo 15 vuotta aiemmin. Yhteinen ystävä oli tuolloin rohkaissut heitä sokkotreffeille, mutta ne peruuntuivat eikä tapaamista koskaan tullut. Vasta vuonna 2018 he yrittivät uudelleen järjestää peruuntuneita treffejään ja loppu onkin historiaa.

Hedberg ja Tuupanen ovat esiintyneet yhdessä vuoden 2021 joulukiertueella, mikä auttoi pariskuntaa tutkiskelemaan toistensa kanssa esiintymistä. Kysymättäkin pari paljastaa, mitä huomioita he huomasivat pariskuntana esiintymisestä.

– Olemme huomanneet, että on hyvä, että toinen ymmärtää sitä esiintyjän maailmaa, Hedberg kiteyttää.

– On myös aika tärkeää, että toinen ymmärtää, että voi olla vähän jännitystä ilmassa. Toisella voi olla esimerkiksi huono päivä tai pelko siitä, että onnistuuko keikka tänään, joten voi olla vaikeaa, jos toinen osapuoli ei ymmärrä sitä olotilaa, Tuupanen jatkaa.

– Opimme myös aika nopeasti sen, mikä on oma reviiri. Eli millaisina hetkinä toinen tarvitsee omaa aikaa, molemmat lisäävät toistensa lauseita jatkaen.

Parin yhteiskappale on samalla Hedbergin perustaman Sound Records Finland -nimisen levy-yhtiön ensimmäinen julkaisu. Lisäksi kappale on Hedbergin ensimmäinen julkaisu perustamansa levy-yhtiön kautta.

– Ajatuksena siinä on, että pystyy sen kautta tekemään yhteistä tai omaa musiikkia tai miten ikinä suunnitelmat etenevät, Hedberg avaa.

– Se on lähinnä oman tekemisen sisällä, että saa sen kautta tehtyä ja julkaistua musiikkia ehkä vähän nopeammin, Hedberg lisää.

Hedberg pitää kuitenkin täysin mahdollisena, että tulevaisuudessa hänen levy-yhtiöönsä palkattaisiin muita artisteja.

– Tarvitaan vain lisää työntekijöitä, jos alkaa sitä isommin pyörittämään, Hedberg toteaa.

Saija Tuupanen toivoo, ettei Sami Hedberg ikinä lopeta koomikon uraansa.

Lopuksi Hedberg vastaa, aikooko hän jättää komiikkauransa enemmän taka-alalle alkavan musiikkiuran myötä.

– Ei se sitä tarkoita. Ei ole tarkoitus, että minusta tulisi pelkästään muusikko. Haluan edelleen tehdä musiikin kautta myös viihteellisiä juttuja. En osaa antaa siihen tarkkaa vastausta, mutta komiikkaa en kyllä lopeta vielä, Hedberg lisää.

– Et ikinä lopeta sitä, Tuuppanen komentaa leikkisästi vierestä, johon Hedberg nauraa.

Joitain toisii -kappale julkaistaan perjantaina.