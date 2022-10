Jyrki69:n ja Erika Vikmanin harvinainen yhteiskuva ihastuttaa somessa: ”Näytätte niin hyvältä”

Jyrki69 julkaisi sosiaalisessa mediassa kuvan Vain elämää -ohjelman kulisseista.

Rockmuusikko Jyrki69 julkaisi sosiaalisessa mediassa yhteiskuvan, joka ihastuttaa faneja.

Tyylilleen uskollisesti tummiin pukeutuneen Jyrkin kainalossa poseeraa Erika Vikman, joka on myös pukeutunut mustaan nahkaiseen asuun.

Kuvatekstissä muusikko kutsuu seuraavaa Vain elämää -jaksoa Suomen siisteimmiksi Halloween-bileiksi.

– Halloween on tulossa, miten te vampyyrit aiotte pukeutua tänä vuonna?

Yhteiskuva on herättänyt ihastusta faneissa.

– Rakastan tätä kuvaa niin paljon, eräs kommentoi.

Osan mielestä kaksikko muistuttaa The Addams Family -elokuvan tuttuja hahmoja.

– Vähänkö makea kuva. Morticia ja Gomez Addams, fani hehkuttaa.

Jyrkin ja Erikan välillä on vellonut romanssihuhuja kesästä asti. Kumpikaan ei kuitenkaan ole vahvistanut huhuja todeksi.

– Näytätte niin hyvältä yhdessä, fani kirjoittaa sydämen kera.

Erika Vikman ja Jyrki69 Yhdysvaltain Helsingin-suurlähetystön juhlissa.

Jyrki on kertonut muun muassa Me Naisten haastattelussa rakastuneensa hiljattain. Hän ei ole halunnut kertoa rakkaansa nimeä, mutta itse tunteesta hän sen sijaan on ollut valmis puhumaan.

Avoin puhe rakkaudesta on heittänyt bensaa liekkeihin ja spekulaatiot kaksikon välisestä suhteesta ovat vain kasvaneet.

Erika kommentoi asiaa syyskuun alussa niukkasanaisesti.

– Voitte vaan jatkaa spekulaatiota ja katsokaa ohjelma, Erika myhäili naurahtaen IS:n haastattelussa.

– Olen tehnyt sen linjauksen, etten puhu mitään rakkauselämästäni, mutta sen voin sanoa, että mulla on tosi hyvä tukiverkko. Tiettyä yksinäisyyttä en tunne niin pahasti tällä hetkellä kuin vaikka vuosi sitten.