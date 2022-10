Billie Eilish seurustelee 31-vuotiaan rock-laulajan kanssa – pari hempeili keskellä katua

Supertähti on löytänyt uuden rakkaan.

Laulaja Billie Eilish, 20, on löytänyt rinnalleen uuden kumppanin. Eilish vahvisti seurustelevansa yhdysvaltalaisen rock-muusikko Jesse Rutherfordin, 31, kanssa, kertoo muun muassa Daily Mail.

Eilish ja Rutherford on nähty viettämässä aikaa yhdessä Los Angelesissa. Kaksikko kuvattiin yhdessä läheisissä tunnelmissa tiistai-iltana, kun he söivät illallista intialaisessa ravintolassa ja kävelivät käsikkäin kadulla.

Kuva kaksikon suudelmasta keskellä katua on levinnyt netissä.

Huhut Eilishin ja Ruthefordin suhteesta lähtivät liikkeelle noin viikko sitten, kun heidät nähtiin pitelevän toisiaan kädestä Universal Studiosin Halloween Horror Nights -tapahtumassa.

Rutherford tunnetaan The Neighbourhood -yhtyeestä.

Eilish ja Rutherford ovat tunteneet toisensa jo vuosia. Jesse Rutherfordiin keskittyvä fanitili jakoi Twitterissä kaksikosta yhteiskuvan vuodelta 2017. Eilish oli tuolloin 16-vuotias ja Rutherford 26-vuotias.

Kuvassa Eilish ja Rutherford poseeraavat leikkisästi teemajuhlissa.

Eilish seurusteli aiemmin näyttelijä Matthew Tyler Vorcen kanssa. Vorcen huhuttiin pettäneen tyttöystäväänsä, mutta hän kiisti väitteet. Eilish erosi Vorcesta keväällä, kun huhut alkoivat levitä.

Eilisha Rutherford ovat tunteneet toisensa jo useamman vuoden.

Jesse Rutherford on laulaja ja lauluntekijä The Neighbourhood -yhtyeessä ja on näytellyt lapsena muun muassa elokuvassa Life or Something Like It ja vieraillut Star Trek -sarjan jaksossa.

Billie Eilish on yksi suosituimmista poptähdistä tällä hetkellä, ja hänen elämäänsä seurataan tarkasti.

Hän on voittanut lukuisia Grammy-palkintoja, ja hänen kappaleensa ovat keikkuneet listojen kärjissä. Instagramissa laulajaa seuraa yli sata miljoonaa käyttäjää.