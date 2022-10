Alec Baldwin julkaisi sosiaaliseen mediaan kuvan Halyna Hutchinsista, joka sai surmansa Rust-elokuvan kuvauksissa.

Rust-elokuvan kuvauskissa sattuneen kuoleman jälkeen Baldwinia vastaan on nostettu useita syytteitä.

Hollywood-näyttelijä Alec Baldwin on viimeisen vuoden ollut melkoisessa julkisuusmyllytyksessä, kun hän Rust-elokuvan kuvauksissa ampui vahingossa kuvaajaa, Halyna Hutchinsia, 42, joka kuoli sairaalassa vammoihinsa.

Tilanne sattui, kun Baldwin käytti kuvauksiin tarkoitettua rekvisiitta-asetta, johon oli paukkupatruunoiden sijaan ladattu oikeita panoksia. Yksi panoksista osui Hutchinsia suoraan rintaan, yksi ohjaaja Joel Souzaa olkapäähän. Souza selvisi vammoistaan, mutta Hutchinsin vammat olivat kuolettavia.

Perjantaina 21. päivä lokakuuta, tasan vuosi Hutchinsin kuoleman jälkeen, Baldwin julkaisi omalla Instagram-tilillään kuvan Hutchinsista. Kuvassa Hutchins on kyykyssä kameran takana, ilmeisesti työn touhussa.

– Vuosi sitten tänään, kuuluu lyhyt ja ytimekäs kuvateksti.

Tapauksen seurauksena Baldwinia vastaan nostettiin monia syytteitä, ja myös Hutchinsin perhe katsoi, että Baldwin oli osittain vastuussa Hutchinsin kuolemasta. Sittemmin Baldwin ja Hutchinsin aviomies Matthew Hutchins ovat päässeet asiassa sopuun. Elokuvan kuvauksia jatketaan tammikuussa.

– Minulla ei ole kiinnostusta ryhtyä syyttelemään tai syyllistämään (tuottajia tai Baldwinia). Me kaikki uskomme, että Halynan kuolema oli kauhea onnettomuus, Matthew Hutchins sanoi.

Baldwin itse on alusta asti kiistänyt olevansa vastuussa Hutchinsin kuolemasta. Hän on sitä mieltä, ettei kuvauksissa pitäisi koskaan käyttää oikeita panoksia, ja Baldwinin mukaan hänelle oli kerrottu, että rekvisiitta-asetta on turvallista käyttää.