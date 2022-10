Saimi Hoyer sairasti rajun koronan – joutui viikoksi sairaalaan

Sitkeä koronatartunta on vaivannut Hoyeria jo viikkojen ajan.

Huippumallina ja hotelliyrittäjänä tunnettu Saimi Hoyer kertoo tuoreessa Instagram-julkaisussaan, että viimeisimmät viikot ovat olleet hänelle poikkeukselliset haastavia. Hän nimittäin joutui koronan kourissa sairaalaan.

– Vähän vailla kolme viikkoa sitten muhun pesiytyi koronapirulainen, joka aiheutti kaikenmoista ikävää, heivasi sairaalaankin viikoksi, Hoyer kuvailee julkaisunsa kuvatekstissä.

Voit katsoa kaikki kuvat painamalla nuolta kuvan oikeassa reunassa.

Hoyer kertoo, että hän parantelee nyt itseään kotonaan Punkaharjulla, tarkemmin Vaaran kylässä. Punkaharjulle hän muutti perheineen jo kymmenisen vuotta sitten. Kuvatekstissään hän antaa vihiä, että vointi alkaa olla jo jonkin verran parempi.

– Mitä nyt tekis sieneen jo vähän mieli, hän kommentoi.

Yrittäjänä toimiva Hoyer kertoo kaavailevansa paluuta hotellilleen, hotelli Punkaharjulle, viikon päähän, mutta siihen asti hän aikoo parannella itseään kaikessa rauhassa.

– Nyt vaan unta ja metikössä pyörintää.

– Kiitos Savonlinnan sairaala hyvästä hoidosta ja kaikki Te tuesta, hän kirjoittaa tekstinsä loppuun sydämen kera.

Hoyer on aiemmin kertonut, että ottaa koronapandemian ja siihen liittyvät varotoimet vakavasti. Syy tähän on se, että hänellä on perinnöllinen sairaus, hypogammaglobulinea, joka heikentää vastustuskykyä. Diagnoosin hän sai vuonna 2013.

– Saan helpommin virukset ja bakteerit, jotka täällä pyörivät, hän kertoi vuonna 2020, jolloin hän oli eristyksissä peräti yhdeksän viikkoa.

Lue lisää: Saimi Hoyer on viettänyt yhdeksän viikkoa eristyksissä harvinaisen perinnöllisen sairauden takia: ”Pitää olla tarkkana”

Saimi Hoyer on niittänyt mainetta mallina kansainvälisesti ja tehnyt mallintöitä muun muassa Pariisissa, Milanossa ja New Yorkissa. Sittemmin hän on ollut mukana Mallikoulu- ja Suomen Huippumalli haussa -ohjelmissa. Hotelliyrittäjyyden Hoyer aloitti vuonna 2016.