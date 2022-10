Dench on sitä mieltä, että Netflixin tulisi ottaa brittitilaajansa paremmin huomioon.

Britannian parhaaksi naisnäyttelijäksikin tituleerattu Judi Dench kritisoi suoratoistopalvelu Netflixiä ja siellä esitettävää The Crown -tv-sarjaa rankalla kädellä The Times -lehdelle kirjoittamassaan kannanotossa, kertoo muun muassa BBC.

Netflixistä löytyvässä kuvauksessa vuonna 2016 ilmestynyttä The Crown -sarjaa nimitetään ”todellisuudesta innoituksensa saaneeksi fiktiiviseksi draamaksi”. Sarja kertoo kuningatar Elisabet II:n elämästä brittihovin pyörteissä, ja vaikka juonessa on otteita tositapahtumista, on sarja kuvauksen mukaisesti pääasiassa mielikuvitusta.

The Crown -sarja jäljittelee löyhästi brittihovin tapahtumia.

Denchin mielestä sarjan fiktiivisyys ei kuitenkaan ole katsojalle riittävän ilmeistä. BBC:n mukaan näyttelijä pelkää, että ihmiset etenkin Britannian ulkopuolella saattavat ottaa sarjan tapahtumat turhan todesta.

– Sarjassa ilmeisesti esitetään joitakin vahingollisia mielikuvia – esimerkiksi, että kuningas Charles olisi juoninut äitiään vastaan ja väittänyt äitiään niin huonoksi vanhemmaksi, että tämä olisi ansainnut vankeutta. Tämä on äärimmäisen epäreilua näille henkilöille ja heidän edustamalleen instituutiolle, hän kertoo kannanotossaan The Guardianin mukaan.

Näyttelijän mielestä Netflixin tulisi ilmoittaa sarjan fiktiivisyydestä jokaisen jakson alussa, ei vain yleisessä kuvauksessa. Hänen mukaansa sarjan tekijät ja suoratoistopalvelu eivät kuitenkaan ole suostuneet ehdotuksiin. Tekstissään hän pyytääkin painokkaasti, että Netflix ottaisi päätöksissään huomioon myös brittiläiset katsojat, vedoten kuningatar Elisabetin hiljattaiseen menehtymiseen.

– Netflixin on aika harkita asiaa uudestaan – perheen ja kansan takia, jotka kokivat hiljattain suuren menetyksen. Kunnianosoituksena hallitsijalle, joka palveli kansaansa 70 vuotta. Ja jotta voitte säilyttää oman maineenne brittiläisten tilaajienne silmissä, hän tilittää.

Dench on näytellyt muun muassa 007 Skyfall -elokuvassa.

Sanojaan säästelemättä Dench myös toteaa uskovansa, ettei Netflix yksinkertaisesti välitä siitä, että historialliset faktat sekoittuvat keksittyihin tapahtumiin, kertoo Variety.

– Mitä lähempänä draama on nykyaikaa, sitä vapaammin rajat historiallisen todenmukaisuuden ja raa’an sensaationhakuisuuden välillä rikotaan, toteaa Dench.

Judi Dench on menestynyt brittinäyttelijä, joka aloitti uransa 1950-luvulla. Hän on tuttu niin valkokankailta, tv-ruuduilta kuin teatterien lavoiltakin. Urallaan Dench on voittanut useita palkintoja, joista kenties merkittävin on parhaan naissivuosan Oscar-palkinto, jonka hän voitti vuonna 1998 kuningatar Elisabet I:n roolistaan elokuvassa Rakastunut Shakespeare. Lisäksi hänet on äänestetty Britanniassa parhaaksi naisnäyttelijäksi.