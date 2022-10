The Rasmus ja euroviisuvoittaja Kalush Orchestra laittoivat suomalaisyhtyeen megahitin uuteen uskoon – tältä kuulostaa In The Shadows of Ukraine

Yhteistyötä bändien välillä on suunniteltu jo pidemmän aikaa.

The Rasmus ja ukrainalainen Kalush Orchestra ottivat uusintakäsittelyyn vuonna 2003 Dead Letters -albumilla julkaistun In the Shadows -megahitin.

Biisin nimi muuttui muotoon In the Shadows of Ukraine.

– Kauan odotettu yhteistyö on nyt nähtävillä Kalush Orchestran Youtube-kanavalla, ukrainalaiset iloitsevat Instagramissa.

– Sykähdyttävällä ja ihon kananlihalle saavalla laululla on nyt ukrainalainen sielu.

– Tämä tuntuu merkittävältä, isolta ja jännittävältä. Tämä on myös iso kannanotto meiltä bändinä, Lauri Ylönen kommentoi Iltalehdelle.

The Rasmus kertoo sosiaalisessa mediassa, että he haluavat mahdollisimman monen ihmisen saavan tietoa sodasta ja ukrainalaisten rohkeudesta.