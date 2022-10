VilleGalle paljastaa Maria Veitolalle, paljonko joi aiemmin ennen keikkoja – ”Se oli minimi”

Vuoroin vieraissa, Maria Veitola -ohjelmassa nähdään vieraana muun muassa JVG-duosta tuttu räppäri VilleGalle.

UUTUUSSARJA Vuoroin vieraissa, Maria Veitola alkaa ensi viikolla MTV3-kanavalla. Uusi jakso nähdään aina tiistaisin ja torstaisin.

Torstain jaksossa Marian luona vierailee JVG-duosta tuttu VilleGalle.

He muistelevat menneitä ja juttelevat musiikkialan raakuudesta sekä päihteiden käytöstä.

– Mikä on lopputulos, kun viisi jätkää ajaa 150 keikkaa vuodessa ja istuu kahdeksan tuntia ennen keikkaa bussissa? Lopputulos on vain orastava alkoholismi, VilleGalle kertoo.

Ja kaljaa kului.

– Se oli jossain vaiheessa ihan pakollinen, että piti saada minimi 5-6 kaljaa alle ennen keikkaa.

Olut sai esiintyjät oikeaan tunnelmaan.

– Pääsi ihmisten fiiliksiin. Me keikkailtiin aika synkissä klubeissa, joissa jengi oli pelti kiinni. Et tajua sitä ja menee pannu jumiin. Me opittiin hyppäämään bileisiin messiin, mutta ne bileet vaan jatkui ja jatkui.