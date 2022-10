Äärimmäisen kova pelaaja juoniteltiin ulos Selviytyjistä

Pudonnut Selviytyjät-kilpailija kuvailee muiden pelanneen hänet ”rumasti ulos”.

Selviytyjät Suomi -ohjelman 9. jakson heimoneuvostossa äänestettiin ulos thainyrkkeilijä Pok Biil. Hän sanoo tienneensä joutuneensa lähtemään, kun kuuli nimensä ensimmäistä kertaa. Sitä hän ei olisi uskonut, ketkä äänten takana olivat.

Kauden kilpailuissa todella hyvin pärjännyttä Pokia äänestivät Sami, Tommi, Karoliina ja Virpi. Erityisesti Samin vedätys sai mietteliääksi.

– En ikinä olisi uskonut, että Sami keksi tämän. Tai en mä tiedä, oliko se Sami vai Tommi, mutta Sami vedätti mut ihan täysin. Se vähän järkytti, mutta otin sen like a champ ja jatkan elämää, Pok toteaa.

– Ne pelasi aika rumasti mut ulos. Mä en keskustellut kenenkään kanssa, oli niin huono olo, kun ei saanut ruokaa.

– Se osui omaan nilkkaan, kun ei jaksanut olla aktiivinen siinä juonittelussa, Pok miettii.

Pok Biil oli ensimmäinen kotiin lähtenyt sinisestä Tioman-heimosta, joka yhdisti kaikki jäljellä olevat kilpailijat.

Miestä vastassa on Wallu Valpio, joka oli heimoneuvostossa paikalla tuomaristossa. Valpio paljastaa, että thainyrkkeilijää on yritetty pudottaa kilpailusta koko ajan, ja Samin ja Tommin kanssa liittoutuneena on myös Julia.

Selviytyjät Suomi sunnuntaisin kello 19.30 Nelosella ja Ruudussa. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat Sanoma-konserniin.