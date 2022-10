Erika Helin poseeraa altaan reunalla ilman rihman kiertämää – ottaa jykevästi kantaa puhuttaneeseen aiheeseen

OnlyFans-ammattilainen Erika Helin ylistää Instagram-julkaisussaan henkilöitä, jotka uskaltavat nostaa esille ajankohtaisia ja tärkeitä asioita.

Entinen Miss Suomi -finalisti ja nykyinen OnlyFans-tähti Erika Helin, 26, julkaisi Instagram-tilillään kuvan, jonka avulla hän haluaa ottaa kantaa viime aikoina keskustelua herättäneeseen aiheeseen. Kyseinen aihe koskee naisten seksuaalisuutta, jonka ympärillä pyörivää tabua ovat monet halunneet rikkoa.

Helin kertoo Instagram-julkaisussaan, että hän kohtasi keskustelunaloituksen 23-vuotiaasta Sara Salvénista, joka kertoi muun muassa Me Naiset -lehdelle seksikumppaneidensa määrän normalisoidakseen aiheesta käytävää keskustelua.

Helinin kantaaottavassa julkaisussa on kuva, jossa Helin makaa vatsallaan uima-altaan reunalla täysin alastomana ja peittää hymynsä vasemmalla käsivarrellaan. Kyseisen kuvan viereisessä kirjoituksessa Helin kertoo oman näkemyksensä, miksi ihmiset suhtautuvat kummastelevasti naisten seksuaalisuuteen.

– Yleinen keskusteluilmapiiri on usein tuominnut seksuaalisesti aktiiviset naiset aika jyrkästikin – asiasta ei saisi puhua tai ainakin luvun pitäisi olla ”oikeanlainen”. Koetaan, että parisuhteen ulkopuoliset suhteet ei ole jotenkin yhtä ok tai laskee naisen arvoa, Helin aloittaa.

– Kaikkihan me ymmärretään, että tollaiset ”arvonlaskut” on ihan höpöhöpöä ja juontaa juurensa vanhanaikaisista uskomuksista ja arvomaailmoista. Seksuaalisuus on osa ihmistä ja sitä on ihan tervettä toteuttaa itselleen sopivalta tuntuvalla tavalla, Helin jatkaa.

Helinin mielestä onkin ainoastaan hyvä asia, että vastaavanlaisia ulostuloja tehdään.

– Erityisesti on tosi fresh ja rohkeaa, että uskaltaa nostaa kissan pöydälle omilla kasvoillaan. Nimittäin tällaiset ”liian rohkeat naiset” halutaan aina päästä joukolla häpäisemään ja hiljentämään, ja se voi olla henkisesti aikamoinen rumba käydä läpi, Helin toteaa.

– Joten multa ainakin iso support!! Avoin keskustelu on avain rakenteiden muuttamiseen. Kiitos Sara Salvén, Helin sanoo julkaisunsa lopuksi.

Salvén ei ole toistaiseksi vastannut Helinin kiitokseen ja kannanottoon. Helin on aikaisemmin ottanut kantaa vastaavanlaiseen aiheeseen Kata Kämäräisen Tarinoiden takana -podcastissa viime kesäkuussa. Kyseisessä jaksossa Helin ja Kämäräinen keskustelivat muun muassa siitä kuinka miehiä ja naisia kohdellaan edelleen yhteiskunnassa eri tavoilla.

Helin vertasi tuolloin aihetta hänen eroonsa, josta hän sai syyt niskoilleen, vaikka tähden mukaan hänen räppärieksänsä oli pettänyt häntä.

– Hän kirjoitti ihan biisejä siitä kuinka hän on käynyt minua pettämässä. Ne on siis tositarinoita, missä hän kertoo naisseikkailuistaan. Sitten netissä kirjoitettiin, että kai ne nyt erosi, kun Erika on tuollainen h*ora, Helin muisteli

– Mä olin ollut uskollinen koko suhteen ajan. Toi käännetään tosi väärin päin. Mies käy sekoilemassa, mutta se on naisen vika. Tämä suututtaa edelleen, vaikka siitä on vuosia aikaa. Suutun, kun mietin tätä asiaa, Helin totesi tuolloin.

