Tuotantoyhtiö kommentoi Temptation Islandin Mikan pahoinpitelytuomiota – rikostausta tuli yllätyksenä

Mika Poikola on tuomittu ex-vaimonsa pahoinpitelystä.

Temptation Island -ohjelman tuotantoyhtiö Banijay Finland kertoo Ilta-Sanomille, että parisuhderealityyn osallistuneen Mika Poikolan, 35, pahoinpitelytuomio tuli heille yllätyksenä.

– Meillä ei valitettavasti ollut tietoa tästä Mikan tuomiosta, tuotantoyhtiöstä kommentoidaan sähköpostitse.

Miten osallistujien mahdollinen rikostausta tarkistettiin tällä kertaa?

– Selvitämme ohjelman osallistujien rikostaustoja joka kaudella niin laajasti kuin tietosuojalainsäädäntö sen meille mahdollistaa. Lisäksi osallistujat vakuuttavat sopimuksen allekirjoittaessaan, että heitä ei ole tuomittu rikoksesta. Valitettavasti aivan kaikkea emme kuitenkaan saa tietoomme ja joskus tulee yllätyksiä.

Tuotanto ei tarkentanut, miten he tarkistavat osallistujien rikostaustan eikä vastannut kysymykseen siitä, miksi he eivät selvittäneet osallistujan tuomiota, jos se tuli yllätyksenä.

Henkilön rikostuomiot voi Suomessa selvittää käräjäoikeudesta kysymällä.

Poikola on tuomittu vuonna 2016 Perhossa tapahtuneesta pahoinpitelystä. Kyse oli vakavasta lähisuhdeväkivallasta. Uhriksi joutui miehen entinen aviopuoliso.

Myös viime vuoden osallistujalta löytyi rikostausta. Kun ohjelman 10. kausi alkoi tv:ssä, sarjaan osallistunutta Marlon Secomandia vastaan oli nostettu syyte törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Viime heinäkuussa hänet tuomittiin Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä yhteiseen 2 vuoden 9 kuukauden vankeusrangaistukseen.

IS kysyi tuotannolta, miten on mahdollista, että tälläkin kertaa osallistujalla on rikostaustaa sekä sitä, miten lähisuhdeväkivallasta saatu tuomio näyttäytyy katsojille tai muille kauden osallistujille, kun kyseessä on parisuhdereality.

– Mika on saanut 3 kk:n ehdollisen tuomion 6 vuotta sitten. Tieto on meille erittäin ikävä yllätys ja olemme luonnollisesti hyvin pettyneitä. Ohjelman kuvauksissa ei kuitenkaan tapahtunut mitään, mikä olisi antanut syytä huolestua, ja kuvaukset ovat olleet turvallinen ympäristö kaikille osallistujille. Myöskään ohjelmamateriaalissa ei ole mitään arveluttavaa, tuotanto vastaa.

Poikola kieltäytyi aiemmin kommentoimasta asiaa Ilta-Sanomille Nelosen edustajan välityksellä.

Käräjäoikeuden tuomiosta ilmenee, että Mika Poikola oli työntänyt naisen seinää vasten, kuristanut häntä ja uhannut tappaa. Kuristaminen oli niin voimakasta, että uhrin näkö oli sumentunut.

Naiselle tuli kaulaan nirhaumia ja kehoon mustelmia. Poikola myönsi syyllistyneensä rikokseen.

Käräjäoikeus katsoi, että kyse oli hengenvaarallisesta teosta eikä se ollut sakolla sovitettavissa. Hänet tuomittiin kolmen kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Koeaika päättyi kevättalvella 2018.

Käräjäoikeuden tiedoista ilmenee, että pariskunta tuomittiin avioeroon saman vuoden aikana.

Poikola nähdään ohjelmassa kihlattunsa Pirita Niemenmaan kanssa.

Poikola nähdään uudella TIS-kaudella nykyisen kihlattunsa eli tangokuningattarenakin tunnetun Pirita Niemenmaan kanssa. Pari kertoi lähtevänsä Temppareihin syventämään yhteyttään ja kihlaustaan.

Temptation Island -ohjelman ajatuksena on, että parisuhteessa olevat parit asuvat sinkkujen kanssa ja testaavat suhteensa kestävyyttä ”viettelysten saarella”.

Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.