BB-talossa syttyi ilmiriita! “V***u mä haluun tietää, kuinka moni tästä tiesi”

Erityisesti yksi asukas suuttui valehäätöäänestyksen tuloksesta.

Torstaina 20. lokakuuta Isoveli halusi hieman jekuttaa Big Brother -talon asukkaita valehäätöäänestyksellä. Isoveli yllätti asukkaat kertomalla, että nimeämispisteet annetaan julkisesti muiden edessä. Isoveli jätti kuitenkin kertomatta, että kyseessä on valehäätö.

Eniten häätöääniä sai Heidi, joka päätyi itkemään Reeon olkapäätä vasten. Asukkaat näkivät Heidin poistuvan BB-talon pyöröovista tietämättä, että Isoveli lähetti häädetyn asukkaan hetkeksi piiloon salahuoneeseen. Heidi seuraa talon tapahtumia iPadin välityksellä ja palaa takaisin taloon jo perjantaina. Lisäksi Heidi on turvassa tämän viikon häätöäänestykseltä.

Heidi itki Reeon syleilyssä, kun Miikka ja kyynelehtivä Laura seisoivat vieressä.

Heidin lähdettyä pyöröovista Miikka menetti malttinsa täysin.

– Tähän mennessä en oo hirveesti jaksanut mitään jengin peliliikkeitä muistuttaa, mutta lähdetään pelaa, Miikka täräytti muiden itkiessä harmitustaan Heidin lähdöstä.

Miikka tiedusteli muilta, ketkä asukkaat ovat vastuussa siitä, että Heidi tippui pois kilpailusta. Muut ihmettelivät ääneen, mitä Miikka oikein tarkoitti.

– Miten Heidi tohon keikautettiin? Miikka tuohtui.

– Siis mä olin koko ajan äänestämässä Heidiä, Merve sanoi.

Miikka katseli ympärilleen muita asukkaita ja oli niin vihainen, että hän päätyi testaamaan kohonnutta pulssiaan. Sitten Miikka asteli Reeon kanssa kylpyhuoneeseen juttelemaan.

– V*ttu mä haluun tietää, kuinka moni tästä tiesi, Miikka totesi määrätietoisesti Reeolle.

Reeo ehdotti, että he menisivät juttelemaan Lauran kanssa asiasta. Kyseisen ehdotuksen myötä Reeo ja Miikka lähtivät ulos. Mia tuli myös pihalle, ja Reeo alkoi syyttämään häntä ja Lauraa Heidin häätämisestä.

– Veditte sit hienosti Heidin ulos, Reeo sanoi Mialle.

Mia selitti, että aikomuksena oli alun perinkin äänestää Heidiä. Miikan ja Reeon suunnitelman mukaan Salla olisi häädetty talosta. Yhtäkkiä Laura saapui paikalle ja yritti jo ensimmäisten askeleidensa aikana selittää tekoaan.

– Ei ollut tarkoitus kusta kenenkään muroihin, Laura selitteli.

Tästä Miikka vain tulistui entisestään.

– Me sovittiin sun kanssa, et me v*ttu pelastetaan sun perse ja te äänestätte Sallaa, Miikka muistutti heidän yhteisestä suunnitelmastaan.

Heidi luki Isoveljen viestiä ja pääsi seuraamaan BB-talon tapahtumia iPadin välityksellä.

Joukon suunnitelmana oli siis pelastaa Laura ja Heidi pois häädöstä, jos he olisivat antaneet tasapisteet Heidille ja Sallalle. Harmistunut Laura yritti selittää omaa puoltaan asiasta, mutta Miikka ja Reeo eivät kyseisiä selityksiä nielleet.

– Eli nyt tää meni näin, että sun olis pitänyt lähteä himaan, mutta me pelastettiin sun persees ja nyt Heidi lähti. Mut ei siinä, sähän käänsit Heidille muutenkin rotsis, Miikka latasi.

– Koska mä koitin pelastaa oman nahkani, Laura myönsi surullisen oloisena.

– No nyt sä ainakin onnistuit, Miikka totesi vihaisena.

Kyseisen riidan jälkeen tunnelma koko talossa oli hämmentynyt ja alakuloinen. Kun myöhemmin samana iltana pidettiin perinteinen häädetyn asukkaan iltateehetki Heidin kunniaksi, Miikka pyysi muilta asukkailta anteeksi käytöstään. Miikka myös myönsi, ettei hänellä ole mitään etuoikeuksia alkaa kiukuttelemaan kuin pikkulapsi.

– Toi tapa, miten mä reagoin asiaan, kun sain tietää et Heidi lähtee, oli todella väärä, Miikka aloitti ja jatkoi, että on täällä aivan muiden tavoin paineistetussa tilassa ja kaikki ovat samalla viivalla.

Miikkan puheen jälkeen Mia sanoi arvostavansa miehen elettä ja pyysi myös itse asiaa anteeksi, mutta kertoo silti ymmärtävänsä, miksi tunteet talossa välillä kuumenevat.

– Kyl mäkin voin yhtyy samaan, että ois kannattanut tulla pihalle ehkä eka, Reeo sanoi.

Riitaantuneet Laura, Reeo ja Miikka tekivät lopulta sovinnon myöhemmin yöllä olohuoneessa.

Heidi palaa takaisin taloon jo perjantaina 21. lokakuuta.

