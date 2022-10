Laulaja Jannika B on opetellut viime vuosina vetämään entistä tiukempia rajoja, jotta ei kadottaisi omaa ääntään.

Yksitoista vuotta sitten Jannika B eli perushyvää elämää Kokkolassa. Oli kaunis rivitaloasunto, samppanjanvärinen Saksasta tuotu BMW, vakituinen työ myymäläpäällikkönä ja pidetty jalkapalloilijakihlattu, mutta Jannikan sisällä oli ontto olo.

Sitten elämä alkoi muuttua asia kerrallaan. Ensin kohtalo johdatti Jannikan tielle lauluntekijä Heidi Paalasen. Ikaalisten artistivalmennuksessa ajatukset alkoivat kirkastua, ja Jannika päätti erota avopuolisostaan ja jättää elämänsä, josta oli muodostunut vähitellen kaunis vankila.

Matkaansa nykypisteeseen Jannika käsittelee torstaina ilmestyneessä Sanna Wikströmin kanssa kirjoittamassaan teoksessa Jannika B – Ihmisen muotoinen. Jannika käy läpi elämäntarinansa vaihe vaiheelta, itseään säästämättä.

– Oli hirveän voimaannuttavaa palata uran alkuvaiheisiin ja käydä sitä läpi ja muistaa, että voi hitto, minkä duunin on tehnyt! Tuli sellainen ylpeys itseänsä kohtaan, että miten on tehnyt asioiden eteen töitä, Jannika kertoo kirjoitusprosessista.

Kirjoitusprosessin aikana Jannika huomasi Suomessa vallitsevan puhumattomuuden kulttuurin, jota hän haluaa omalta osaltaan olla purkamassa. Osittain hän rikkoo puhumattomuuden kulttuuria myös omakohtaisilla lauluillaan.

Eron käytännön järjestelyt olivat kipeitä ja raskaita, vaikka lopulta kaikki sujui niin hyvin kuin mahdollista. Kokemuksista syntyi omakustanteinen esikoissingle Onnenpäivä, jota seurasivat kappaleet Seuraavaan elämään ja Hulluksi onnesta.

Ennen eroa Jannika oli tavannut jo nykyisen aviomiehensä ja lastensa isän Toni Wirtasen blogihaastattelun yhteydessä. Tuolloin hänellä ei tosin ollut aavistustakaan, mitä elämä oli suunnitellut heidän varalleen. Tutustuminen alkoi paremmin eron jälkeisenä syksynä sen jälkeen, kun kaksikon katseet olivat kohdanneet kohtalonomaisesti Paula Koivuniemen keikalla.

Vanhasta irtaantumista seurasi vapauden tunne. Jannika katsoi innokkaana ja uteliaana tulevaisuuteen. Singlet alkoivat saada radiosoittoa ja Jannika tunnettuutta. Suorittamiseen ja täydellisyyden tavoitteluun tottunut nuori nainen halusi tehdä kaiken viimeisen päälle hyvin. Ja vaikka YleX oli ristinyt hänet "tee-se-itse-popittareksi", meriitti kääntyi Jannikan harteilla myös painavaksi taakaksi.

– Minulla oli kova tarve näyttää, että teen asiat itse. Se meni niin yli, että ompelin Seuraavaan elämään -musiikkivideon kuvauksiin vaatteita keskellä yötä, kun en halunnut pyytää apua muilta, jotta ansaitsemani titteli ei tahriintuisi, Jannika muistelee.

Ura eteni, ja vuonna 2015 Jannika ja Toni saivat esikoistyttärensä Martan. Yöunet jäivät katkonaisiksi, ja vanhan minän rajat alkoivat hajoilla puhumattomien taakkojen alla. Jannika palaa kirjassa muistoihinsa masennuksesta ja kuvailee, kuinka havahtui pahaan oloonsa, kun Toni huolestui hänen voinnistaan.

– Uupumukseni johtui monista asioista, joita avaan kirjassa enemmän. Ehkä se konkretisoitui, kun puhelimeen vastaaminen tuntui ylivoimaiselta. Sehän tuntuu aika yksinkertaiselta, kunhan painaa nappia ja sanoo haloo. Silloin havahduin, etten ole täysin oma itseni, hän kertoo.

Tulevan talven ja kevään aikana Jannika aikoo keskittyä musiikin tekemiseen ja toivoo pystyvänsä lomailemaan jossain vaiheessa. – Olen heitellyt ilmoille, että olisi kiva, jos joku pyytäisi minua rooliin johonkin leffaan, Jannika kertoo tulevaisuuden haaveistaan.

Jannikalle on ollut helppoa ja luontaista elää ilon ja kiitollisuuden kautta vältellen surun ja muiden hankalien tunteiden kohtaamista. Uupumusta ja masennusta seuranneen terapiaprosessin ja toipumisen myötä hän on oppinut antamaan kaikille tunteille tilaa, myös helposti negatiivisiksi koetuille surulle ja vihalle.

– Vasta aikuisiällä olen oppinut, kuinka vaarallista se voi olla, jos pakkaa surua sisäänsä. Asioita pitää saada käsitellä ja itkeä ulos. Suru on ollut iso opettavainen asia elämässäni. Kun sen oppii käsittelemään, myös ilo ja valo ovat entistä vahvempia, Jannika muistuttaa.

Kokemus opetti tärkeän asian rajojen tärkeydestä. Miellyttämisenhaluinen Jannika opettelee edelleen vetämään rajojaan ja sanomaan ei silloin, kun jokin asia ei tunnu hänestä hyvältä. Jos rajoistaan ei pidä huolta, kadottaa pian oman äänensä, Jannika sanoo.

Nyt hän on oppinut elämään itsensä kanssa ja ymmärtää sen, että kasvu on elämänmittainen prosessi. Ikuisen suorittajan on ollut pakko opetella uusia toimintatapoja.

– Olen halunnut miellyttää ihmisiä, olla joustava ja helppo. Olen tajunnut, että minun täytyy suojella itseäni ja vetää rajojani oman hyvinvointini takia, hän sanoo.

Äitiys on opettanut Jannikaa päästämään irti kontrollista – lasten kanssa kun asioita ei voi aina suunnitella etukäteen. Kotona häntä odottaa 7-vuotiaan Martta-esikoisen lisäksi vuoden ikäinen Molli-tytär, jota Jannika kuvailee supervauvaksi.

– Yksi iso motiivi kirjan kirjoittamiseen olivat tyttäreni. Toivon, että voin olla heille esikuva ja näyttää, että voi olla herkkä ilman, että on särkyvä. Aina ei tarvitse olla reipas ja pärjätä. On rohkeaa vetää rajoja ja olla oma itsensä.

Jannika käsittelee näitä teemoja kirjassaan oman elämänkokemuksensa ja oivallustensa kautta. Niistä yksi on se, että elämälle kannattaa olla avoin.

– Jos saisi takuita, että kaikki vauvat olisivat kuin meidän Molli, niitä voisi hankkia viisikin lisää. Siitä kun ei ole takuita, niin tarvitsee vähän pohtia asiaa lisää, Jannika sanoo nauraen.

– Jos jotain on tässä elämässä oppinut, niin aika vähässä ovat asiat, joihin kannattaa sanoa ehdoton ei. Uskon, että asiat tapahtuvat kuten on tarkoitettukin.

Äitiyslomalta palattuaan helmikuussa Jannika tarttui SuomiLoven juontajapestiin. Kuluva vuosi on ollut työntäyteinen myös keikkailun, musiikin julkaisemisen ja kirjan kirjoittamisen takia. Samaan aikaan Toni on keskittynyt Apulannan uuteen albumiin ja Olympiastadion-keikan suunnitteluun.

– Vaikka tämä vuosi on ollut kaikin tavoin urallisesti kiireisin, niin meillä on ollut ihan supertiimi ja toiminut tosi hyvin läpsystä vaihto -meininki. On ollut myös apukäsiä, mutta olemme menneet päivän kerrallaan ja huolehtineet, että asiat menevät hyvin.

– Kontrollifriikki minussa on ollut välillä pulassa, mutta tosi hyvin olen pystynyt luottamaan siihen, että tulevaisuus kantaa ja kaikki menee hyvin, Jannika kuvailee kokemustaan.

Läpi uransa Jannika on saanut kuulla vähätteleviä kommentteja siitä, kuinka ura on rakentunut Tonin ansiosta.

– Kun esimerkiksi Vesku Jokisen Vain elämää -versio kappaleestani Aplodit mulle striimasi kultaa, sain kommentteja, että ”hyvän biisin on Toni tehnyt”, Jannika kertoo.

Pitkäjänteisellä työllä Jannika on saanut asenteita muutettua. Kokemus on avannut silmät myös sille, millaisen vähättelyn keskellä moni nuori nainen joutuu elämään. Myös Toni on kokenut turhautumista Jannikan puolesta, jos hänen on väitetty tehneen vaimonsa kappaleet.

– Hän on omalta osaltaan yrittänyt välillä nostaa esiin, kuinka paljon arvostaa minua tekijänä, mutta sitäkään ei varmaan nähdä kovin objektiivisena, hän muotoilee.

Jannika ja Toni muodostavat tasavertaisen tiimin niin vanhempina kuin kollegoinakin. Yhteinen aika on niukilla perhearjen pyörityksessä, mutta sitä osaa arvostaa entistä enemmän, kun siihen on mahdollisuus.

– Vanhempani ovat auttamassa nyt lastenhoidossa, niin pelkästään se, että pääsee yhdessä saunaan tuntuu siltä kuin olisi Teneriffalla viikon, Jannika vertaa.

Musiikki on ollut Jannikalle suuri voimanlähde, mutta suhtautuminen siihen on muuttunut vuosien myötä. Kunnianhimo saavutuksien suhteen on karissut hiljalleen pois, ja ytimeen on jäänyt unelman keskiössä oleva intohimo musiikin tekemiseen.

– Listasijoituksilla ei lopulta ole merkitystä, jos saan viestejä, että joku kappaleeni on saanut ihmisen nousemaan viikon jälkeen sängystä ulos ja kokemaan, että elämä voittaa.

VIIME aikoina Jannikassa on tapahtunut muutos, jonka ovat huomanneet muutkin. Enää hän ei mieti niin paljoa, mitä muut hänestä ajattelevat.

– Sisimmältäni olen epävarma, mutta ehkä epävarmuuksien hyväksyminen on tehnyt minusta sellaisen, jonka monet näkevät itsevarmana. En jää paikoilleni, vaan toimin, vaikka pelottaa. Sitä haluan opettaa myös omille lapsilleni ja muille nuorille, ettei anna epävarmuuksien lannistaa, Jannika pohtii.

Omaehtoisella tekemisellä voi olla kääntöpuolensa. Jos ei tunnista rajojaan ja uskalla kääntyä muiden puoleen tarvittaessa, voi työtaakka koitua liialliseksi.

– Itsetekemistä ei saa pitää liian arvokkaana, koska silloin voi käydä niin kuin minulle kävi, ettei enää osannut pyytää apua. Yksi suurimmista opeistani on, ettei tarvitse tehdä ihan kaikkea itse. Avun pyytäminen ei vähennä arvoani tai osaamistani. Tekemisen taakka on vain kevyempi kantaa.

Kuvausvaatteet: Pinkki puku: Zara, mustat housut: Cos.