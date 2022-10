Billy Ray Cyrusin uskotaan menneen kihloihin parikymppisen laulajan kanssa – näin tytär Miley Cyrus reagoi

Billy Ray Cyruksen huhutaan tapailleen australialaista laulajaa jo ennen kuin hän erosi vaimostaan Tish Cyrusista.

Palkitun muusikon Miley Cyrusin, 29, perhe koki yllättävän käänteen, kun hänen äitinsä Tish Cyrus, 55, haki eroa Billy Ray Cyrusista, 61, viime huhtikuussa. Pariskunta on aikaisemmin hakenut eroa kahdesti, mutta päätynyt perumaan hakemukset molemmilla kerroilla. Kolmas kerta on kuitenkin tällä kertaa lopullinen päätös pariskunnan yli 30 vuoden avioliitolle.

Alle puoli vuotta avioerouutisen jälkeen perheen isän on huhuttu menneen kihloihin australialaisen laulajan Firerosen kanssa. Vaikka Achy Breaky Heart -hitistään tunnettu Cyrus ja Firerose eivät ole varsinaisesti vahvistaneet kyseistä huhua todeksi, ovat he julkaisseet paljon kuvia Instagram-tileillään.

Firerosen kihlasormus vilahti ensimmäistä kertaa Cyrisin Instagram-julkaisussa syyskuussa. Kyseinen julkaisu keräsi lukuisia onnitteluviestejä Cyrusin Instagram-seuraajilta, mikä vahvisti laulajista levinnyttä suhdespekulointia.

Timanttisormus Firerosen vasemmassa nimettömässä nähtiin uudestaan 18. lokakuuta julkaistussa yhteiskuvassa, jossa Cyrus poseeraa Firerosen kanssa syksyisessä maisemassa. Firerosen sanotaan olevan noin 25-vuotias eli suunnilleen samanikäinen kuin Cyrusten yhteiset lapset Miley, Braison, 28, ja tunnettu laulaja Noah Cyrus, 22.

Nyt Mileyn läheinen lähde kertoo yksinoikeudella E! News -lehdelle, mitä itse Cyrus on mieltä isänsä uudesta huhutusta romanssista.

– Mileylle ei ole muodostanut suhdetta hänen isänsä huhutun kumppanin kanssa. Totta kai Miley toivoo, että hänen isänsä on onnellinen. Mutta Miley on ollut paljon läheisempi äitinsä Tishin kanssa eron aikana, lähde paljastaa.

Lähde kertoo myös, että valitettavasti isän ja tyttären välit ovat ailahdelleet viime aikoina.

– Hänen vanhempiensa ero on koetellut heidän isä-tytär-suhdettaan. Viimeisen vuoden aikana Mileylla on ollut vaikeuksia saada häneen kontaktia, lähde sanoo.

– Hän kuitenkin toivoo, että jossakin vaiheessa he voisivat työstää suhdettaan, lähde lisää.

Toinen lähde vahvistaa kyseisen väitteen ja kertoo Cyrusin tukeneen äitiään eron keskellä. Kyseisen lähteen mukaan Cyrus ei ole kuitenkaan unohtanut huolehtia myös omasta hyvinvoinnistaan kaiken tämän keskellä.

– Vanhempiensa eron jälkeen Miley on ottanut oman tilansa, jonka hän koki olevan hänelle mielenterveydellisesti paras ratkaisu, lähde kertoo.

Kuvassa Miley Cyrus (oik.) poseeraa yhdessä vanhempiensa Billy Ray Cyrusin (vas.) ja Tish Cyrusin (kesk.) kanssa punaisella matolla kolme vuotta ennen kuin aviopari päätyi eroamaan lopullisesti.

Toistaiseksi perheen muut lapset eivät ole kommentoineet isänsä romanssia. Mileyn, Braisonin ja Noah’n lisäksi perheeseen kuuluvat Brandi, 35, ja Trace, 33, sekä Billy Ray Cyrusin lapsi tähden aikaisemmasta avioliitosta Christopher, 30.

Perheen läheinen lähde on aikaisemmin kertonut People-lehdelle, että Firerose ja Cyrus lähentyivät tehdessään yhdessä töitä musiikin parissa. Firerosella on heistä yhteiskuvia jo vuoden 2021 elokuusta alkaen. Toistaiseksi ei ole kuitenkaan varmaa tietoa, tapailivatko he toisiaan jo ennen Cyrusten eroa. Entisen pariskunnan tiedetään kuitenkin asuneen erillään toisistaan kahden vuoden ajan ennen eroa.