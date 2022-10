Timo Lavikainen julkaisi ilmeikkään kuvan vaimonsa kanssa – parin treffi-ilta sai käänteen: "Lapsetti sen verran"

Pariskunta vietti vauhdikkaan illan.

Näyttelijä Timo Lavikainen pääsi viettämään torstaina laatuaikaa Maikki-vaimonsa kanssa. He järjestivät treffi-illan, kun lapset olivat hoidossa.

Lavikainen, 48, ja Maikki-puoliso, 39, olivat varanneet liput revyyn ensi-iltaan Linnanmäellä sijaitsevaan Peacockiin. Illan esitykselle löytyi kuitenkin kilpailija, nimittäin huvipuistolaitteet.

Pariskunta päätyikin viettämään illan laitteesta toiseen kiertäen. Näyttelijä julkaisi kuvan, jossa hän poseeraa kauhistuneen näköisenä vaimonsa kanssa vuoristoradassa.

– Vuoden vanhemmat -palkinnon saajat. Vietiin muksut hoitoon ja lähettiin ite Linnanmäelle, oli tarkotus mennä kattoo myös Huvituttaako?-revyy Peacockiin, vaan lapsetti sen verran et eihä myö sinne keritty, Lavikainen kirjoittaa tuoreessa Instagram-päivityksessään.

Myös näyttelijän vaimo kuvaili treffejä sometilillään.

– Maailmanpyörässä meinas vähän jänskättää ja äänihuulten toiminta tuli testattua Vuoristoradassa. Oli kyllä ihanan näköstä ja eipä sitä juuri tule kahestaan käytyä Lintsillä, eli hyvät treffit oli, hän summasi.

Lavikaisen päivitys piristi seuraajia. Moni kehui myös näyttelijän puolisoa.

– Wow, toi on kivaa. Ja mainittakoon, et kyllä sulla on tosi kaunis vaimo, eräs kommentoi.

– Pitäähän sitä välillä huvitella.

Pariskunta on ollut naimisissa kahdeksan vuotta. Heillä on vuonna 2017 syntynyt poika ja vuonna 2019 syntynyt tytär.

Näyttelijä Timo Lavikainen on tunnetaan muun muassa Putous-sarjasta sekä Napapiirin sankarit -elokuvista. Hänet on nähty myös monissa realityohjelmissa, kuten Farmissa ja Tanssii tähtien kanssa -kisassa.

Maikki-vaimo on ammatiltaan psykiatrinen sairaanhoitaja. Perhe asuu Nurmijärvellä.