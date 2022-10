Marko Paanasen remonttiratkaisu hämmentää pariskunnan tv:ssä – täysin uusi ilme vaatii sulattelua

Sisustusarkkitehti yllättää espoolaispariskunnan toden teolla persoonallisella ratkaisullaan.

Torstai-iltana Nelosella esitetyssä Remppa vai muutto Suomi -ohjelmassa sisustusarkkitehti Marko Paananen toi sokkeloiseen ja hämärään rivitaloasuntoon enemmän valoa persoonallisilla ratkaisuilla.

Seppo ja Pirjo kaipasivat Espoossa sijaitsevaan kaksikerroksiseen asuntoonsa valoisuuden lisäksi järkeviä tilaratkaisuja, joiden tarve kiteytyi pyykinpesutiloihin.

Ennen remonttia kuivausrumpua säilytettiin alakerran ja pesukonetta yläkerran vessassa.

– Miks täälläkin on pesukone? Alakerrassakin oli pesukone, kiinteistövälittäjä Anne Ramsay hämmästeli.

– Pyykkiä on rappusissa, telineillä, saunassa… On konetta ylhäällä ja alhaalla. Pidän sitä erittäin hämmästyttävänä, että pesukone ja kuivuri on eri kerroksissa, Paananen totesi.

Eteinen ennen remonttia.

Eteinen remontin jälkeen.

Remontissa uuden ilmeen saivat niin eteinen, olohuone kuin kylpyhuoneetkin.

Yläkerrassa asukkaita odottaa todellinen yllätys: portaiden yläpäässä vastassa on lasiovi ja puoliseinä, josta näkee suoraan toiseen vessaan ja kylpyhuoneeseen.

Yläkerran kylpyhuone ennen remonttia.

Yläkerran kylpyhuoneen lasipintojen vieressä on verhot, jotka voi vetää lasien eteen.

– Lasiovi! Oho. Jännittävältä tuntuu. Jossain hotellissa, missä ollaan oltu, on ollut… Se ei ollut ihan vieras asia, mutta kuitenkin, Pirjo sanoo hämmentyneenä.

Modernit tilaratkaisut saavat hetken sulattelun jälkeen positiivisen vastaanoton perheeltä. Erityisesti miellyttävät sauna ja uusi kodinhoitotila.

WC ennen remonttia...

... ja remontin jälkeen.

Ruokailuhuone ennen remonttia.

Ruokailuhuone sai uuden ilmeen tv-ohjelman remontissa.

Vuonna 2018 ostettu Espoon-rivitaloasunto maksoi 292 000 euroa. 70 000 euron remonttibudjetilla myyntihinta nousi 380 000 euroon.

Muuttobudjetiksi määriteltiin 400 000 euroa, ja Anne Ramsay löysi Oulusta omakotitalon, jonka kaksi saunaa ja tilavuus voittivat perheen puolelleen.

Ennen remonttia olohuone oli sisustettu varsin vaalein sävyin.

Olohuone sai lämpimämmän sävyn Marko Paanasen sisustuksen myötä.

Remppa vai muutto Suomi torstaisin kello 20 Nelosella ja Ruudussa. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat Sanoma-konserniin.