Tea Hiilloste, 40, teki hittibiisin ja nousi tähdeksi, mutta päätti vetäytyä julkisuudesta kokonaan – elää nyt täysin erilaista arkea

Tea Hiilloste nousi tähdeksi laulukilpailusta, mutta päätti lopulta vetäytyä julkisuudesta. Sen jälkeen elämään ovat tulleet rakkaus, lapsi ja täysin toisenlainen ura.

Lokakuun viimeisenä päivänä ei pelkästään juhlita Halloweenia, vaan myös entisen artistin ja juontajan Tea Hiillosteen 40-vuotissyntymäpäivää. Hiilloste tunnetaan erityisesti vuonna 2007 julkaistusta Tytöt Tykkää -hitistään, mutta osa saattaa muistaa artistin myös MTV3 Junior -kanavan kasvona ja Kids Top 20 -ohjelman juontajana.

Pyöreitä täyttävä Hiilloste paljastaa nyt Ilta-Sanomille, millaisia suunnitelmia hänellä on syntymäpäivänään.

– Ne ovat muuttuneet tässä jo niin monesti. Aluksi olin ajatellut isoja juhlia, mutten saanut aikaiseksi järjestää niitä. Sitten varasimme parhaan ystäväni kanssa hotellihuoneen ja ajattelimme, että ainakin niin rentoudutaan, Hiilloste kertoo.

– Vielä en tiedä, että onko luvassa jotkut yllätysjuhlat. Ainakin sukulaisille järjestetään kakkukahvijuhlat. Ja synttäreitähän voi juhlia vaikka monta päivää, Hiilloste lisää.

Hiillosteen 40 vuoteen on mahtunut kaikenlaisia saavutuksia. Aloitetaan kuitenkin Hiillosteen julkisuuden ensiaskeleista, jotka saivat alkunsa Popstars2-laulukilpailusta vuonna 2004. Hiilloste muistelee noita aikoja lämmöllä ja näkee vastaavanlaiset ohjelmat edelleen hyvänä reittinä monelle musiikkiurasta haaveileville.

Tea Hiilloste muistelee Jane-bändiaikojaan hymyillen.

Ohjelman kulisseista Hiilloste ei paljasta liikaa, mutta myöntää, että finalistien ja semifinalistien asuessa saman katon alla, joku saattoi silloin tällöin syödä toisen kilpailijan suklaata.

Popstars2:n aikana koottiin Jane-tyttöbändi, joka jäi tuolloin hopeasijalle, kun poikabändi INDX voitti kilpailun. Kakkossija ei silti estänyt Janea menestymästä musiikkialalla ja yhtye muistetaankin parhaiten hiteistään Perhonen, Entinen ja Valvon. Jane-yhtyeen jäseniin kuuluivat Hiillosteen lisäksi Daniela Lainela, Mia Huovila, Eeva-Leena Rautio.

Kun Hiilloste miettii Jane-aikojaan, muodostuu hänen kasvoilleen entistä leveämpi hymy. Hänellä on ainoastaan hyviä muistoja tyttöbändiajoistaan ja hän kokee kehittyneensä artistina paljon sen kautta.

– Olin aina haaveillut tyttöbändistä. Varmaan siksi, koska minulla ei ole kuin veli, joten ajattelin, että tyttöbändin jäsenet olisivat minulle kuin siskoja, Hiilloste sanoo.

Jane-tyttöbändin jäsenet vasemmalta oikealle: Daniela Lainela, Mia Huovila, Tea Hiilloste ja Eeva-Leena Rautio.

Vuonna 2006 Jane jopa osallistui Suomen euroviisujen alkukarsintaan V.I.P.-kappaleellaan. Tuolloin Suomea päätyi edustamaan Lordi-rock-yhtye, joka voitti sen vuoden euroviisut. Vaikka Janelle ei tullut voittoa alkukarsinnoista, ei Hiilloste suinkaan kadu kilpailuun osallistumista.

– Varsinkin näin jälkeenpäin ajateltuna olen niin ylpeä, että pääsimme silloin osallistumaan siihen. Minulla on myös edelleen tallella se hieno verkkatakki, jonka sain sieltä, ja jossa lukee ”Eurovision”, Hiillos tunnelmoi.

Jane-yhtye hajosi vuonna 2007, mutta Hiillosteen mukaan bändin jäsenten välille ei ole minkäänlaista välirikkoa tullut. Hiilloste kertoo olevansa edelleen yhteydessä kaikkiin tyttöbändin jäseniin, ja he pohtivat tapaavansa ennen joulua.

Yhtyeestä vauhdilla soolouralle

Pian Janen taipaleen päättymisen jälkeen Hiilloste siirtyi soolouralle ja julkaisi jo samana vuonna kappaleen, joka muistetaan tänäkin päivänä: Tytöt tykkää.

”Tytöt tykkää tytöt ty-ty-tytöt tykkää tytöt...”

Tuo rallatus sekä ärsytti että tanssitti Suomen kansaa, ja kappaletta myytiin platinalevyyn oikeuttavan määrän verran: 28 724 kappaletta. Se piti Suomen virallisen singlelistan kärkipaikkaa neljän viikon ajan.

Tea Hiilloste kertoo, että hän on myös saanut paljon pyyntöjä juontokeikoille, muttei ole kiireidensä vuoksi voinut suostua niihin.

Vaikka kyseisen kappaleen julkaisemisesta on kulunut jo yli 15 vuotta, Hiilloste törmää edelleen hittiin mitä oudoimmissa paikoissa.

– Katsoin yhtä uuden vuoden lähetystä ja siellä taustalla soi Tytöt tykkää -kappale. Oli mahtava tunne huomata, että se biisi edelleen kantaa, Hiilloste nostaa esimerkiksi.

Kappaleesta on myös tehty eri versioita, joista kuuluisin on varmasti Tuure Boeliuksen ja Teflon Brothersin samanniminen yhteiskappale. Kyseinen versio on hieman modernimpi, sillä siinä kuullaan toisessa kertosäkeistössä lause ”Tytöt tykkää tytöistä ja pojat tykkää pojista”.

– Se oli huikea ja Boeliuksen näköinen versio kappaleesta. Jokaisenhan pitää tehdä biisistä oma versionsa ja hän teki omansa, Hiilloste kehuu.

Hiilloste palasikin Tytöt Tykkää -kappaleen kanssa lavalle vuonna 2019, kun hän esitti sen Boeliuksen kanssa Elämä Lapselle -konsertissa. Hiilloste tunnustaa, että kyseinen paluu lavalle toi hänelle pienen ikävän takaisin esiintymisen pariin.

– Oli ihanaa olla siellä lavalla. Se toi ne vanhat muistot mieleen ja ihanan olon siitä, miten silloin nautti. Toki mielellään aina voin heittäytyä ja välillä lauleskellakin, mutta enää en tee sitä työkseni, Hiilloste paljastaa.

Tea Hiilloste myöntää, että on välillä kaivannut takaisin lavalle. Kuva vuodelta 2013.

Kyseinen kaipuu lavalle palasi myös, kun hänen vuonna 2018 julkaistu Käsihygienia-räppi -kappaleensa nousi suureksi hitiksi koronapandemian aikaan.

– Se herätti ehkä taas niitä muistoja esiintymisestä, musiikin tekemisestä ja iloisesta meiningistä. Nehän kaikki olivat aina musiikin teossani läsnä, joten se oli ikään kuin jatkoa sille kaikelle, Hiilloste muistelee.

Vaikka Hiilloste nautti suuresti esiintymisestä ja artistiudesta, päätti hän silti poistua julkisuudesta ja lopettaa musiikkiuransa.

– Se vaan jäi. Valmistuin kemistiksi ja filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta ja lähdin toteuttamaan sitä uraa. Sitten musiikki ikään kuin jäi siihen viereen elämään, Hiilloste pohtii.

– Totta kai musiikki on minulle tärkeää ja teen sitä edelleen, mutta en esiinny työkseni. Välillä kyllä teen edelleen keikkoja, jos tulee erityisiä sellaisia. Mutta koskaanhan ei saa sanoa ”ei koskaan”, joten ei voi tietää, jos vielä jonain päivänä palaan. Ei se ole siis poissuljettu, Hiilloste vihjaa.

Tea Hiilloste ja Kana muun muassa juonsivat MTV3 Junior -kanavalla yhdessä.

Hiillosteen menneisyydestä on myös säilynyt hänen entinen yhteistyökumppaninsa juontaja ja laulaja Kana, 44, oikealta nimeltään Marianna Alanen. Hiillosteen paras ystävä Kana onkin hänen lapsensa kummi, jonka kanssa heillä on yhteinen harrastus.

– Me tykkäämme laulaa hirveästi karaokea. Meillä on eri karaokebravuuribiisit: laulan itse aika usein Paid My Dues (Anastacialta), I will Survive (Gloria Gaynorilta) tai Simply the Best (Whitney Houstonilta), Hiilloste kertoo.

”Höpsön blondin” maineella on seuraukset

Kun niin menestynyt kesähitti ja sen tuoma julkisuus seuraavat Hiillosteen elämässä aaveen lailla, on odotettavissa, että ihmisillä saattaa olla hänestä ennakkoluuloja.

– Joidenkin mielestä saatoin olla helposti lähestyttävä, kun hymyilen aina ihmisen nähdessäni. Sellainen mielikuva tulee helposti, jos kuulee toisesta vain biisin, eikä tunne tai näe häntä, Hiilloste analysoi.

Tea Hiilloste kertoo, ettei luopuisi nykyisestä ammatistaan, vaikka hän palaisikin joku päivä takaisin musiikin pariin.

Valitettavasti Hiillosteen pirtsakka luonne, joka näkyi myös tähden musiikissa, tulkittiin monesti ”höpsönä blondiutena”.

– Varmasti on, enkä pidä sitä ollenkaan huonona. Olihan siinä (musiikissa) todella paljon leikkisän iloisuutta mukana. Jos kerta haukutaan höpsöksi, ihan varmasti välillä saatan olla myös sitä, Hiilloste sanoo.

Hiilloste uskoo kuitenkin, että suhtautuminen blondeihin on muuttunut nykypäivänä.

– Mielestäni nykyään saa ihanasti olla sitä, mitä on ja se on hienoa. Ei ole väliä, minkä väriset hiukset jollakin on, saati millään muullakaan. Ihminen itse rakentaa sen, mitä hän edustaa, millaista sanomaa tuo, ja miten pukeutuu. Ja jotkut taas eivät ajattele sitä, eikä sitä tarvitsekaan, Hiilloste ylistää.

Mikrofoni vaihtui kemiapulloihin ja äitiyteen

Musiikin jälkeen Hiilloste on rakentanut uraansa kemistinä, tuotekehittäjänä sekä desinfiointiaineiden tuotepäällikkönä. Tällä hetkellä Hiilloste on alihankintapäällikkö, johon kuuluu nimensä mukaisesti erilaisia alihankintoja.

Hiilloste on myös löytänyt rakkauden ja avioitui vuonna 2017. Ensimmäisen lapsensa hän sai maaliskuussa 2021.

– Se sujuu ihanasti, kun on aina läsnä. Se on tärkeää ja haluan sen kaikille sanoa. Pitää kuunnella ja huomata toiset perheenjäsenet, Hiilloste neuvoo.

Yksi muisto äitiydessä on jäänyt erityisesti Hiillosteen mieleen.

– Lapsen ensimmäinen hymy ja katse. Ne ensimmäiset askeleet, pienen lapsen nauru ja oih ne sanat. Yritän saada ne aina nauhalle, niitä voisi kuunnella aina, Hiilloste tunnelmoi.

Voisiko jopa sanoa, että Hiillosteen lapsi on perinyt hymynsä pirtsakalta äidiltään?

– Hän on perinyt vielä upeamman hymyn isältään ja äidiltään, Hiilloste naurahtaa.

Hiillosteen nostalgisen Tytöt tykkää -hitin voit kuunnella alta.

