Siivouskuningatar-Auri, 29, sai merkittävän tunnustuksen – paljastaa, millaiset yhteydenotot saavat hänet surulliseksi

Sometähti Auri Kananen siivoaa heikommassa asemassa olevien koteja ilmaiseksi.

Siivouskuningatar-tittelin saanut sometähti Auri Kananen on saanut merkittävän tunnustuksen, nimittäin hänet palkittu Vuoden Nuori Menestyjä 2022 -tunnustuksella humanitaarinen ja vapaaehtoistyö - kategoriassa.

Kananen tunnetaan sosiaalisen median siivousvideoistaan. Hän siivoaa muiden koteja ilmaiseksi ja saapuu silloin, kun autettavan omat voimat eivät riitä kodin siistimiseen.

Kun ihminen on liian väsynyt pitämään huolta kodistaan, taustalla voi olla esimerkiksi masennusta tai muita mielenterveysongelmia. Työllään Kananen haluaa nostaa esille, ettei mielenterveysongelmissa ole mitään hävettävää ja että apua on mahdollista saada, jos sitä uskaltaa pyytää.

29-vuotias Kananen on otettu palkinnosta.

– Olen todella iloinen, ja on hienoa saada tunnustusta, hän kertoo IS:lle.

Siivouskuningattaren englanninkielisiä videoita on katsottu pelkästään hänen omissa sosiaalisen median kanavissaan yli kaksi miljardia kertaa, tiedotteessa kerrotaan. Seuraajia hänellä on yli 12 miljoonaa.

Tamperelaisella Kanasella on laaja kansainvälinen yleisö.

– Olen halunnut näyttää koko maailmalle, kuinka helppoa ja kivaa siivoaminen on, hän toteaa.

– On ollut myös tärkeää näyttää, että tällaisiakin koteja on olemassa ja niitä on mahdollista siivota. Videot tuovat esiin myös sen, miltä esimerkiksi masennus voi näyttää.

TikTokista tunnettu siivooja Auri Kananen kotonaan kotonaan 2021.

Siivousguru kertoo saavansa paljon yhteydenottoja eri puolilta maailmaa. Kanasen mukaan autettavat haluavat usein kertoa oman tarinansa hänelle. Erityisesti lasten ja nuorten lähettämät viestit menevät ihon alle.

– Surullisimpia yhteydenottoja ovat ne, joissa lapset pyytävät apua vanhemmilleen. Esimerkiksi yhdysvaltalaiset 8–10-vuotiaat lapset ovat laittaneet kodeistaan kuvia. Jotkut lapset ovat kertoneet olevansa itsetuhoisia, Kananen kertoo vakavalla äänensävyllä.

– Etenkin lasten viesteihin vastaan aina. Haluan auttaa sen verran, mitä pystyn.

Kananen pitää huolen, ettei työ käy liian kuormittavaksi ja kertoo käyvänsä työnohjauksessa.

– Tarinat tietysti koskettavat, mutta tiedän sen, etten voi koko maailmaa pelastaa. Mielestäni on tärkeintä pitää ensin itsestään huolta ja sitten auttaa muita. En voi auttaa muita omalla kustannuksellani, hän korostaa.

Kanasen mukaan moni on ollut huojentunut nähdessään, etteivät he ole ainoita, joiden koti on kaaoksessa elämäntilanteen takia.

– Ei sellaisia koteja näe lehdissä tai muuallakaan. Heille on helpottavaa tietää, etteivät he ole yksin ja että tilanteen voi korjata.

Kananen kihlattunsa kanssa Tubecon gaala 2022 -gaalassa.

Kananen on käynyt ulkomailla asti siivoamassa. Hän on laittanut koteja kuntoon esimerkiksi Englannissa, Yhdysvalloissa ja Sveitsissä. Kanasen seuraajista 95 prosenttia on naisia.

Kanasen maailmanlaajuisesta suosiosta kertoo myös se, että hän pääsi huippusuositun Good Morning America -aamuohjelman vieraaksi.

Vuoden Nuori Menestyjä – JCI TOYP on Suomen Nuorkauppakamarit ry:n järjestämä kilpailu, jossa etsitään menestyneitä 18–40-vuotiaita suomalaisia uuden sukupolven esikuvia.

Kanasen yrityksen liiketoiminta perustuu videoiden avulla ansaittuihin sponsorituloihin, ja Kananen siivoaa kohteensa aina ilmaiseksi. Siivottavat kohteet ovat lähtökohtaisesti heikommassa asemassa olevien koteja.

Auri Kanasen globaali vaikutus on ollut valtava, tiedotteessa perustellaan. Hän on alentanut mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten kynnystä pyytää apua, kohentanut siivoojien omanarvontuntoa ja siivoojan työn arvostusta sekä saanut lapset ja nuoret innostumaan siivoamisesta, Suomessa sekä ulkomailla.

Kilpailussa on palkittu aiempina vuosina muun muassa Meeri Koutaniemi, Jaajo Linnonmaa, Teemu Selänne, Pekka Hyysalo, Karita Mattila, Tomi Björk sekä Sofi Oksanen.

Tämän vuoden palkitut tulevat edustamaan Suomea myös kansainvälisessä JCI Ten Outstanding Young Persons of the World (JCI TOYP) -kilpailussa.

JCI TOYP -kilpailussa on palkittu kansainvälisesti 18 suomalaista vuosien varrella. Heidän joukossaan ovat muun muassa Jyrki ”69” Linnankivi, Marko ”Signmark” Vuoriheimo ja Esko Aho.