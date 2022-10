Folke West huomasi tehneensä työelämässä ratkaisevan virheen – ja nyt rahat ovat tiukilla

Matkailumies ja yrittäjä Folke West noudatti isänsä mallia. Sen seurauksena hän saa nyt lähes pelkästään kansaneläkettä.

Monen suomalaisen talous on lähitulevaisuudessa tiukilla hintojen ja kustannusten nousun vuoksi. Eläkeläisille on kuitenkin luvassa helpotusta, sillä vuoden 2023 alusta eläkkeet nousevat 6,8 prosentilla. Keskimäärin se tarkoittaa reilua sataa euroa lisää kuukaudessa. IS kysyi tunnetuilta eläkkeiltä, millaisessa tilanteessa he nyt elävät.

Matkailuohjelmistaan tuttu Folke West, 74, on iloinen jokaisesta eurosta, jolla eläke kasvaa.

– Korotus on ehdottomasti oikein tervetullut. Hieno ele, että kerrankin muistetaan. Minun tapauksessani se on osa palapeliä, joka luo elämään perusturvaa, Folke West sanoo.

– Eläke on pieni, joten korotus tulee tarpeeseen näin vanhoilla päivillä. Muutenhan tässä peruselintarvikkeiden hintojen nousussa jäisi ihan nuolemaan näppejään.

West on tehnyt suurimman osan työurastaan oman yrityksensä kautta. Osan vuosista hän asui ulkomailla.

– Saan kansaneläkettä ja vähän työeläkettä. Vähän tarkoittaa lähes ennätysmäisen matalaa työeläkettä, Folke sanoo suoraan.

– Kuulun näihin yksityisyrittäjiin, jotka eivät nostaneet palkkaa yrityksestään. Tyhmää kyllä, hän hymähtää.

Kun ei nostanut palkkaa, ei tarvinnut maksaa yrittäjän eläkevakuutusta. Sen takia ei ole kertynyt työeläkettäkään.

– Kadun, etten nostanut firmastani palkkioita. Väärä ratkaisu, Folke on huomannut.

Hänen isänsä toimi aikanaan yrittäjänä, ja maksoi työntekijöiden palkkojen lisäksi heidän sosiaaliturvansa kuten pitikin, mutta omalla kohdalla eläketurva jäi retuperälle.

– Isä aina manaili ja kiroili eläkemaksua. Hän piti huolta työntekijöistään, mutta ei itsestään. Sama asenne siirtyi minuun.

Omassa yrityksessä oli vuosien varrella aina niin paljon menoja, että tuntui helpolta säästää oman eläketurvan kohdalla. Nuorena seurauksia ei ajatellut tarpeeksi.

West kertoo työeläkettä kertyneen lähinnä nuoruusvuosilta, jolloin hän toimi dj:nä sekä opiskeluaikojen töistä Ruotsista.

– Ruotsista tulee kuukausittain eläkkeeseen pikkusumma lisää.

Folke ja Lene ovat olleet naimisissa vuodesta 2008.

Alhainen eläke ei aiemmin haitannut yhtä paljon, koska West on tehnyt jatkuvasti töitä. Edes syövän sairastaminen ei saanut häntä kokonaan lopettamaan työntekoa. Ei siinä ole täysin onnistunut koronakaan, mutta koronan pysäyttämä matkailutoiminta on lyönyt pahan loven elantoon.

– Koronapandemia oli katastrofi pienille matkailuyrityksille. Tuntuu, että tuet menivät isoille firmoille. Viidellä tukikierroksella sain vain yhden kerran tukea 3 000 euroa.

West on ollut nyt lähes koko korona-ajan kotimaassa. Ensi viikolla hän lähtee pitkästä aikaa Lene-vaimonsa kanssa tämän synnyinmaahan Kuubaan.