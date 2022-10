Kotikatu-tähti Risto Autiolla on pitkä lista uusia sairauksia ja se tulee kalliiksi: ”Pelottaa”

Kotikadun Hanneksen roolista muistettava Risto Autio joutui sairauseläkkeelle jo yli 10 vuotta sitten epäonnisen tapaturman vuoksi. Uudet terveysongelmat tuovat lisähaasteita vaikeassa taloustilanteessa.

Monen suomalaisen talous on lähitulevaisuudessa tiukilla hintojen ja kustannusten nousun vuoksi. Eläkeläisille on kuitenkin luvassa helpotusta, sillä vuoden 2023 alusta eläkkeet nousevat 6,8 prosentilla. Keskimäärin se tarkoittaa reilua sataa euroa lisää kuukaudessa. IS kysyi tunnetuilta eläkeläisiltä, millaisessa tilanteessa he nyt elävät.

Näyttelijänä ja myös entisenä kansanedustajana tunnettu Risto Autio, 68, miettii eläkekorotusta monelta kantilta.

– Eläkeläisille suunnatut indeksikorotukset ovat yleensä aina niin pieniä ja mitättömiä, ettei niillä ole mitään merkitystä. Tämä tuleva korotus on jo jotain, mutta kun elinkustannukset kasvavat nyt valtavaa vauhtia, lisäeurojen hyöty taitaa hukkua siihen, Risto Autio puntaroi.

Hänellä on nykyään koti Hämeenlinnassa.

– Tämäkään ei ole halpa kaupunki vuokralla asumiseen, mutta ihmettelen, miten pienituloiset eläkeläiset tulevat toimeen Helsingissä edes sinnittelemällä, Autio sanoo.

Hän arvioi eläkkeensä olevan hyvä.

– Silti tekee tiukkaa. Vyötä pitää kiristää koko ajan. Mihinkään ylimääräiseen ei ole varaa. Me yksinasuvat eläkeläiset maksamme kaiken yksin.

Aution kohdalla ison kuukausittaisen kulun aiheuttavat lääkkeet.

– Lääkkeisiin uppoaa aivan järjettömiä summia. Osa lääkkeistä on kelakorvattavia, mutta eivät kaikki.

Autio on ollut sairauseläkkeellä reilut kymmenen vuotta. Vuoden 2011 alussa hän kaatui pahasti liukkaalla kelillä, ja takareiden jänteitä repeytyi. Niiden jälkeen leikattiin myös olkapää. Kuntoutumisen aikana puhkesi monilihaskipureuma.

Puhelimessa Aution ääni on tavallista käheämpi, ja hän myös yskii toistuvasti. Se kertoo uusista sairauksista.

– Alkuvuodesta tuli hengitysvaikeuksia ja sairaalassa todettiin sydänvika sekä vaikea astma.

Keväästä lähtien Autio on kulkenut rollaattorilla.

– Astma on niin paha, että pienemmänkin ponnistelun takia alkaa happi loppua. Silloin pitää päästä istumaan vaikka rollaattorin telineelle. Paavo on nyt paras kaverini, Autio naurahtaa.

Paavo on rollaattorin nimi.

Alkukesästä Autio oli sairaalassa eristyksissä A-influenssan takia. Sen lisäksi viime kuukausina vaivoina ovat olleet myös jalkaan tullut ruusu sekä long covid -oireet.

Silmät ovat kärsineet kortisonista, jota Aution on pitänyt ottaa reuman takia.

– Kortisoni on aiheuttanut kaihin. Kolme vuotta sitten silmät leikattiin, ja nyt olen taas jonossa silmäleikkaukseen.

Astman vakavuus ja muut tämänvuotiset sairaudet ovat kiristäneet taloutta lääkekulujen lisäksi myös sen takia, ettei kunto ole sallinut työn tekemistä.

– Erilaiset luentokeikat ja kurssien vetäminen toivat pientä lisäansiota, josta oli kuitenkin iso apu. Kun ne ovat jääneet pois, nyt pelottaa, miten tulen selviämään tulevaisuudessa, Autio myöntää.

– Mitä huonompaan kuntoon tulen, sitä nopeammin pitää alkaa miettiä palvelutaloa. Mutta ne ovat kalliita, yksityiset rahastavat ihan kylmästi, hän miettii.

