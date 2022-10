Scandinavian Hunks -tanssiryhmästä tunnetuksi tullut José ”Jucci” Hellström kertoo muun muassa, miten tähden nuoruudessa ihmiset suhtautuivat häneen tummaihoisena.

Punttikomedia-elokuvan kutsuvierasensi-iltaan saapui monia tähtiä näyttelijöistä fitness-lajin kisaajiin. Paikalle saapui myös Scandinavian Hunks -tanssiryhmän tähti José ”Jucci” Hellström, joka myös itse näyttelee kyseisessä elokuvassa. Hellström näyttelee yhtä kolmesta Koljosen veljeksistä, joka on salin omistaja ja rakastaa kissoja.

Heti alkuun Hellström antaa viimeinkin vastauksen monia suomalaisia kutkuttaneeseen kysymykseen: lausutaanko hänen lempinimi ”Juccina” vai ”Jussina”?

– Jucci mä oon aina ollut. ”Jussi” on vissiin ruvennut tulemaan siinä vaiheessa, kun ihmiset, jotka eivät ole minua tavanneet, ovat lukeneet nimeni vain lehdissä ja lausuneet sen niin, Hellström avaa Ilta-Sanomien haastattelussa.

Lempinimi onkin ollut Hellströmin matkassa leikkikoulusta asti, ja kun hän varttui lapsena Hangossa, nimi kirjoitettiin kahdella k-kirjaimella. Kyseiset kirjaimet vaihtuivat kahdeksi c:ksi, kun tähti muutti pääkaupunkiseudulle. Mutta mistä lempinimen alkuperä tulee?

– Jukkapalmusta olen sen ottanut, Hellström naurahtaa viitaten huonekasviin.

José ”Jucci” Hellström saapui Punttikomedia-elokuvan kutsuvierasensi-iltaan tummansinisessä puvussa. Kaulalla korostui samansävyinen rusetti ja kasvojen hymyä kehysti trimmattu parta.

Suomenruotsalaisen Hellströmin kotikaupunki on Tukholma, mutta nuoruutensa hän on elänyt Suomen eteläisimmässä kaupungissa Hangossa. Hellström myöntää, että tuohon aikaan tummaihoisia ihmisiä ei Suomessa hirveästi ollut, mikä valitettavasti hieman vaikutti ihmisten suhtautumiseen häneen nuorena.

– Eivät he olleet suoranaisesti rasisteja, vaan epätietoisia siitä, mitä he eivät olleet ennen nähneet. Eli olin ikään kuin avaruusolento heille. Itsekin olin varmaan 15-vuotias, kun näin ensimmäistä kertaa kasvotusten toisen tummaihoisen henkilön, Hellström pohtii.

– Mutta totta kai se aika on ollut sellainen, joka on jättänyt jälkensä. Mutta elämässäni on aina ollut ajattelutapa, ettei saa olla uhri. Voi itkeä vähäsen, mutta sitten vain mennään p**kele eteenpäin. Ei saa uhriutua, koska siinä ei ole mitään järkeä, Hellström korostaa.

Kaikesta huolimatta Hellström on iloinen, että hän sai asua lapsuutensa syrjäisessä rantakaupungissa. Hellström kuitenkin myöntää, että aikoinaan hänelle oli tärkeää saada suomalaisilta hyväksyntää ja se oli pitkään asia, jota haki. Hellströmin omien sanojen mukaan hän lopulta sai sen Scandinavian Hunks -tanssiryhmän kautta.

– En olisi ikinä uskonut, että naiset huutavat ja kiljuvat, kun olen lavalla. Siihen jäi koukkuun. Sellainen ruma ankanpoikanen kun olin, ja yhtäkkiä puhkesin kukkaan jollain tavalla siellä lavalla. Olihan se mahtavaa, Hellström tunnelmoi.

Scandinavian Hunks -tanssiryhmä lopettaa toimintansa yli 20 vuoden taipaleen jälkeen. Kuva vuodelta 2008.

Hellström on mukana Scandinavian Hunksin jäähyväiskiertueella, mutta terveysongelmien takia hänen osansa tanssiesityksissä jää hyvin minimaaliseksi.

– Harmillinen juttu, koska tämä olisi ollut minulle vuoden tärkein kiertue. Mutta minulla on nyt sellaisia terveydellisiä ongelmia, joiden vuoksi en tule hirveästi tanssimaan kiertueella. Se on ollut aika rankka pala, mutta toivon, että pääsen joillekin keikoille mukaan marraskuusta eteenpäin. Sekä vähän moikkaamaan, hyvästelemään ja kiittämään meidän fanejamme, Hellström sanoo.

Tanssiryhmän vihoviimeinen keikka nähdään 5. joulukuuta Kulttuuritalolla, mikä tulee olemaan Hellströmille erityisen tärkeä hetki. Hellström uskoo, että hyvästien jättäminen tulee olemaan haikeaa ja häneltä saattaa silloin jopa tirahtaa pari kyyneltä.

– Hunksit on kuitenkin ollut iso osa elämääni. Siksi aika pahasti sattuukin tämä tilanne, kun en pysty olemaan kunnolla mukana tässä loppukiertueessa, Hellström toteaa.

– Meistä on kuitenkin vuosien varrella muokkautunut sellainen perhe ja elinikäiset kaverit, jotka pitävät yhtä, Hellström lisää toiveikkaana Hunks-ryhmän välisen ystävyyden säilymisestä.

Kun valot sammuvat, tuhannet kiljuvat naiset hiljentyvät ja Scandinavian Hunks poistuu viimeisen kerran lavalta, on Hellströmillä jo mielessään muutamakin suunnitelma. Ensimmäisenä hän aikoo kuitenkin hoitaa terveydelliset asiansa kuntoon.

– Kun ne ovat ohi, lähden heti reissuun. Sen lisäksi minulla on kaikenlaisia pikkujuttuja suunnitteilla. Mutta terveydellisistä syistä elän tällä hetkellä päivä kerrallaan, enkä siksi voi tehdä mitään sen suurempia suunnitelmia, Hellström paljastaa.

Vaikka Hunks-tähdellä on varmasti paljon kysyntää naisten keskuudessa, pitää hän suhdetilanteensa toistaiseksi mysteerinä. Hunksien virallisilla nettisivuilla Hellström on kuitenkin tehnyt selväksi, että hän pitää "hankalista naisista”. Lopuksi Helström paljastaakin, mikä hankalissa naisissa oikein viehättää.

– Kaikki, mikä on vähän hankalaa, on kivaa. Ei liian hankalaa, mut kivan mielenkiintoista. Jos on vähän liian helppoa, se on vähän tylsää, Hellström pohtii.