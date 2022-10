Jannika B. paljastaa uutuuskirjassa Vain elämää -kulissien takaisen välikohtauksen – rankka hetki sai puhkeamaan kyyneliin

Artisti kävi läpi tunnemyrskyn Vain elämää -kuvauksissa.

Jannika B käy läpi kasvuprosessiaan tuoreessa kirjassa.– Vahvojen tunteiden näyttäminen muille tunnemyllerryksessä on myös tuottanut häpeää, hän kertoo.

Laulaja-lauluntekijä Jannika B oli yksi suositun Vain elämää -ohjelman artisteista 11. tuotantokaudella. Kausi kuvattiin loppukesästä 2020 Hirvensalmen Satulinnassa.

Jannika B palaa Vain elämää -kokemusten pariin torstaina 20. lokakuuta ilmestyneessä kirjassaan Jannika B – Ihmisen muotoinen (Otava). Hän kirjoittaa kuvauksista luvussa nimeltä Häpeä ja kertoo, että häneltä meni pitkään ymmärtää, miksi tunteiden näyttäminen sai häpeän nousemaan pintaan.

– Vain elämää -kuvauksien puolessa välissä olin todella väsynyt. Meillä oli bänditreenit, ja minun piti esittää tunteikas biisi Arja Korisevan päivänä. Laulu vaatii minulta teknisesti paljon. Minulla oli haasteita korvamonitoroinnin eli kuuntelun kanssa, mikä teki laulamisen minulle vaikeaksi, Jannika kertoo kirjassa.

– Turhautuneena nakkasin mikrofonin lattialle ja kävelin pois. Aloin itkeä. En sen takia, että huono kuuntelu harmitti vaan siksi, että häpesin saman tien tunteenpurkaustani. Sitten kipitin nopeasti takaisin, pyytelin anteeksi ja selitin jotain, että ”opettelen vielä tunteiden hallintaa”.

Jannika B Vain elämää -ohjelman lehdistötilaisuudessa syksyllä 2020.

Jannika toivoi, ettei tunteenpurkauksesta kerrottaisi eteenpäin, sillä muuten häntä saatettaisiin pitää hankalana. Tapahtuneen jälkeen Jannika soitti itkien aviomiehelleen Toni Wirtaselle.

– Puhelimen toisesta päästä kuului: ”Mitä helvettiä! Olisit nakannut mikin monitorimiksaajaa päähän.”

– Hän ei tietenkään tarkoittanut asiaa konkreettisesti vaan kuvainnollisesti, mutta tajusin, että niin, miksi minä tässä hakkaan mikrofonia omaan päähäni. Enhän minä tehnyt mitään väärää: olin väsynyt ja vitutti, kun ulkopuolisen tekijän vuoksi oman työni tekeminen vaikeutui. Ei sen kummempaa, Jannika kirjoittaa.

Vesku Jokinen, Stig, Arja Koriseva, Herra Ylppö, Jannika B, Ressu Redford, Mariska, Reino Nordin olivat Vain elämää ohjelman tähdet vuonna 2020.

Jannika kertoo, että hänen on ollut helpompi elää häpeän kanssa, kun hän ei katso omia esiintymisiään televisiosta. Viime vuosina hän on siedättänyt itseään, koska on joutunut katsomaan ja hyväksymään etukäteen joitain nauhoitettuja tv-esiintymisiään.

Sanna Wikströmin ja Jannika B:n kirja Ihmisen muotoinen (Otava) ilmestyy 20. lokakuuta.

