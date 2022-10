Apu: Jenni Vartiaisen päälle syljettiin ja rintoja kourittiin – keikka-arvioissa kommentoitiin törkeästi ulkonäköä

Jenni Vartiainen muistelee Apu-lehden haastattelussa uransa alkuaikoja ja saamaansa kohtelua musiikkimaailmassa.

Laulaja Jenni Vartianen asuu nykyään New Yorkissa kaukana parrasvaloista. Kahden lapsen äiti on pitänyt keikkataukoa, mutta palaa pian lavoille Mestarit-areenakiertueella yhdessä Kaija Koon, Vesalan ja Ellinooran kanssa.

39-vuotias Vartiainen tuli tunnetuksi jo vuonna 2002, kun hän oli mukana Popstars-ohjelmassa ja muodosti Gimmel-bändin Ushma Karnanin ja Susanna Korvalan kanssa.

Tuoreessa Apu-lehden haastattelussa Vartiainen muistelee Gimmelin suosion varjopuolia.

– Gimmelissä koimme Ushma Karnanin ja Susanna Korvalan kanssa heti koko repertoaarin: ylistystä ja fanitusta, mutta myös vähättelyä, tappouhkauksia ja jopa sylkemistä päällemme kadulla. Se oli melkoinen oppikoulu, jonka keskellä seikkailimme aivan ummikkoina, hän ruotii lehden haastattelussa.

Laulaja kertoo saaneensa palautetta ja kommentteja erityisesti ulkonäöstään.

– Minulle on keikka-arvioissa annettu palautetta muun muassa rasvaisesta tukasta, liian isoista käsistä ja lattapyllystä. Vielä useammin on kehotettu laihduttamaan.

Gimmel jakoi viimeistä kertaa nimikirjoituksia. Kuva vuodelta 2004.

Vartiainen kertoo Apu-lehdelle myös kohdanneensa suoranaista kourimista toistuvasti.

– Nuorempana oli enemmänkin sääntö kuin poikkeus, että keikoilla joku tarttui tissistä tai takapuolesta. Ne olivat häkellyttäviä hetkiä, sillä lavalla olet aika haavoittuvassa tilassa.

– Tällainen suora kouriminen on onneksi selvästi vähentynyt, ehkä me too -keskustelunkin myötä.

Mestarit-kiertue starttaa 21. lokakuuta. Vartiainen kertoi viime keväänä IS:n haastellussa noin neljän vuoden tauostaan ja lavoille paluusta.

– Kun olin tehnyt oman areena-keikan, joka oli ollut pitkäaikainen unelma, oli hyvä hetki lähteä. En suunnitellut tauon pituutta, enkä näitä kaikkia elämänvaiheita. Jutut menivät luontevasti näin. Olen seurannut sydäntäni ja mennyt siihen suuntaan, että sielu ja ruumis tulevat ravituiksi, hän kuvaili.

– Musan suhteen oli tosi pitkä aika, että suljin korvani. Kulutin kirjallisuutta, tyydytin sisällön tarpeeni lukemalla. Ja kun oli tarpeeksi pitkä aika mennyt, pystyin taas kuuntelemaan musiikkia suodattimet puhtaina. En enää kuunnellut sitä arvioiden, miettien mitä tekisin itse seuraavaksi. Nyt viimeisen vuoden aikana onkin syntynyt paljon uutta ja hyvää musiikkia.

Mestarit-kiertueen infotilaisuus Helsingissä.

Vartiainen on asunut viime vuodet Yhdysvalloissa ja keskittynyt pitkälti perheeseensä keikkailun sijaan. Tähdelle on syntynyt muutaman vuoden aikana kaksi lasta, joista jälkimmäinen syntyi viime tammikuussa.

Vartiainen on pitänyt perhe-elämänsä yksityisenä.

– Elämässä on ihania ja rakkaita asioita. Olen tosi onnekas, laulaja summasi haastattelussa viime keväänä.