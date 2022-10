Kaikkien islantilaiseksi luulema kirjailija onkin yllättäen perheenäiti Pohjanmaalta

Dekkarikirjailija Nilla Kjellsdotter on tämän vuoden yllättäjä kahdella sektorilla. Hänen dekkarinsa Kivipuiston tyttö on myynyt kymmeniätuhansia, ja nimen taustalta paljastuu odottamaton tarina.

Ei.

Päinvastoin kuin luullaan, Nilla Kjellsdotter ei ole islantilainen kirjailija.

Nimi kuulostaa islantilaiselta, mutta kirjailija onkin yllättäen Pohjanmaalta, pienestä Oravaisten kylästä läheltä Vaasaa.

Taiteilijanimen takana on Pernilla Österberg, joka kertoo halunneensa sellaisen kirjoittajanimen, joka muistuttaisi häntä itseään.

– Minua on aina kutsuttu Nillaksi, hän kertoo.

Avioliiton kautta tullut Österberg oli mukava sukunimi, mutta se tuntui kirjailijalle melko tavalliselta nimeltä. Piti keksiä uusi.

– Isäni nimi on Kjell. Ajattelin, että voisin olla Kjellsdotter. Halusin kirjailijanimen, joka identifioisi minua kirjailijana.

Tänä vuonna Nilla Kjellsdotterin nimi on ollut monien dekkarifanien huulilla.

Kivipuiston tyttö on myynyt Suomessa tähän päivään mennessä yli 14 000 kappaletta ja Ruotsissa Flickan i Stenparken on myynyt noin 41 000 kappaletta.

Kirjailijalla ei ole kirjallista taustaa. 35-vuotias pohjalainen on kahden 13- ja 11-vuotiaan lapsen äiti, entinen rekkakuski perheyrityksessä ja osa-aikainen lakiasiantoimiston sihteeri.

Nyt hän on jäänyt pois päivätöistä sihteerinä ja kirjoittaa päätoimisesti kuusi tai joskus kahdeksankin tuntia päivässä.

Mikään ei ole kuitenkaan tapahtunut yhdessä yössä.

– Perheeni ei ole yllättynyt, sillä olen aina kirjoittanut. Kirjoitin satuja lapsilleni sekä kirjeitä ja novelleja ja blogia.

– Minulla on ollut vuosikausia käsikirjoituksia pöytälaatikossa, mutta ei ole ollut rohkeutta lähettää niitä eteenpäin.

Kivipuiston tyttö on ollut menestys Suomessa ja Ruotsissa. – Kirjoitin kirjaa työn ohessa ja ajattelin, ettei kukaan halua sitä. Ajattelin, että vain äitini ja isäni lukevat sen.

Esikoisdekkari I rättvisans blod julkaistiin ruotsiksi vuonna 2020 Boklund Publishingin kustantamana. Sitä ei ole suomennettu.

Elokuussa 2021 Nilla Kjellsdotter allekirjoitti kustannussopimuksen ruotsalaisen Norstedts-kustantamon kanssa kolmesta uudesta dekkarista, ja pian sen jälkeen suomalainen Gummerus teki sopimuksen teosten suomentamisesta.

Kivipuiston tyttö on näistä kolmesta dekkarista ensimmäinen.

– Sitten viisi kustantamoa halusi julkaista sen ja lopulta kaksi kilpaili siitä.

Kivipuiston tyttö alkaa kylmäävästi. Teini-ikäinen tyttö löydetään pahasti paleltuneena Oravaisten kivipuistosta taideteoksen juurelta. Viikot vierivät eikä tyttö puhua pukahda. Kuka hän on ja mitä on tapahtunut?

Ilmassa on paljon kysymyksiä. Miten voi olla, että kukaan ei kaipaa aliravittua tyttöä, vaikka hänen kuvansa julkaistaan. Kropassa on jälkiä pitkäaikaisesta kiinnisitomisesta.

Sitten arvostettu diabetestutkija David Heselius löydetään hienosta talostaan tapettuna. Johtolankoja ei löydy.

Vaasan poliisin rikososasto alkaa tutkia vyyhtiä. Ottaa aikansa ennen kuin selviää, että tapaukset liittyvät jotenkin toisiinsa.

– Kirjoitan dekkareita, koska en ole lukenut suunnilleen muita kirjoja kuin dekkareita, Nilla Kjellsdotter kertoo.

Kirjailijan kotipaikkakunta Oravainen on yksi Kivipuiston tytön tapahtumapaikoista. Nilla Kjellsdotter on aina asunut joko Pensalassa, kolmensadan ihmisen pienessä kylässä, tai vähän isommassa Oravaisissa.

Dekkarisarjan päähenkilö on 37-vuotias poliisi Mija Wadö, joka asuu myös Oravaisissa. Työssään hän kamppailee oikeudenmukaisuuden puolesta. Mija haluaa tehdä oikein.

– Hän on hiljainen, mutta vahva sekä kova työnarkomaani.

Mija Wadön työhulluus on niin väkevää, että hän on vain tyytyväinen, kun uusi romanssi karahtaa kiville. Nyt hän voi paiskia töitä niin paljon kuin lystää.

– En ole itse työnarkomaani, mutta toki tunnen ihmisiä, jotka ovat palaneet loppuun työssään.

Nilla Kjellsdotter on kiinnostunut psykologiasta. Lukijana hän tykkää miettiä, miksi joku henkilö toimii näin. Ongelmat ja ristiriidat kuuluvat kirjallisuuteen. Tavallisesta tasaisesta elämästä ei olisi yhtä kiinnostavaa lukea.

” Mietin lapsen oikeuksia ja mitä haittaa sairastumisella on elämässä.

– Ryhdyin kirjoittamaan Kivipuiston tyttöä, kun poikani meni ensimmäiselle luokalle kouluun, ja koulussa tuli ongelmia siitä, että hänellä on ykköstyypin diabetes.

Kivipuiston tyttö käsittelee myös lapsen haavoittuvaisuutta. Traagisia asioita, jotka tapahtuvat lapselle ja mitä seurauksia niillä on.

Kirjailija Nilla Kjellsdotterin pojalla on diabetes. Poika sairastui 11 kuukautta vanhana.

– Ryhdyin kirjoittamaan Kivipuiston tyttöä, kun poikani meni ensimmäiselle luokalle kouluun, ja koulussa tuli ongelmia siitä, että hänellä on ykköstyypin diabetes. Mietin lapsen oikeuksia ja mitä haittaa sairastumisella on elämässä.

Nilla Kjellsdotter on jo aloittanut kolmannen kirjan kirjoittamisen. Toinen osa Taivaankartano (Gummerus) ilmestyy kesällä 2023. Kaikissa kolmessa kirjassa on päähenkilönä Mija Kladö.

Kyseessä ei ole trilogia, sillä kirjoja saattaa ilmestyä vielä lisää.

Kotona kirjailija puhuu ruotsia. Hän on kasvanut ruotsinkielisellä alueella. Suomen kielen sanavarasto ei ole hänen omien sanojensa mukaan kovin hyvä, vaikka yritystä on.

– Toivon, että muutaman vuoden kuluttua voin puhua haastattelussa suomea.

Perheen mielestä on hauskaa, että äiti kirjoittaa.

Kirjoittaminen, lukeminen, musiikki ja perhe ja ystävät täyttävät vapaa-ajan.

Ruoanlaittokin sujuu.

– Tykkään pippuripihvistä ja oikein hyvästä pippurikastikkeesta.

Lokakuun lopussa edessä on matka Helsinkiin kirjamessuille. Aiemmin Helsinkiin ei tullut matkustettua usein, mutta nykyään kirjailija käy tapaamassa kirjakustantamon ihmisiä. Helsingin kirjamessuilla hän esiintyy ensimmäistä kertaa.

Totuus on usein tarua ihmeellisempää. Työssään asianajotoimistossa Nilla Kjellsdotter oppi, että tapahtumia on usein vaikea käytännössä todistaa. Usein on sana sanaa vastaan. Jokainen on syytön niin kauan kuin todistetaan.

– Dekkarin maailmassa voi keksiä oman lopun. Ei tarvitse pysyä totuudessa, kunhan tapahtuu oikeudenmukaisuus.

Kirjailija esiintyy Helsingin kirjamessuilla. Kirjamessut pidetään Helsingin Messukeskuksessa 27.– 30.10.