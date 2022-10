Drew Barrymore kertoi kantansa kauneusleikkauksiin – lähetti samalla napakan viestin miehille

Drew Barrymore kertoi, miten hän kasvoi ympäristössä, jossa ikuista nuoruutta ihannoitiin.

Drew Barrymore on ennenkin ottanut kantaa kauneusleikkauksiin.

Vuosikymmeniä Hollywoodissa työskennellyt näyttelijä Drew Barrymore, 47, keskusteli The Drew Barrymore Show -ohjelmassaan Halloween-tähti Jamie Lee Curtisin, 63, kanssa ikääntymisestä. Erityisesti Barrymorelle ikääntymisestä ja kehonmuutoksista puhuminen on erittäin henkilökohtainen ja tärkeä asia.

Daily Mailin mukaan Barrymore väitti, ettei ole koskaan tehnyt kasvoihinsa kauneusleikkauksia, eikä aikoisikaan. Perustellessaan mielipidettään Barrymore muisteli lapsitähteyttään ja kasvatustaan Hollywood-maailmassa.

– En halua taistella luontoa vastaan. Meidät kasvatettiin alalla, jossa himoittiin niin sanotusti nuoruuden lähteestä juomista. Enkä koskaan allekirjoittanut kyseistä ajatusta, Barrymore totesi.

Barrymore haluaakin ikääntyä normaalisti ja antaa luonnollisen kauneutensa kukoistaa. Barrymore kannustikin naisia hyväksymään ja omaksumaan ikääntymisen vaikutuksen heidän ulkonäössään. Kannustuksensa kautta Barrymore lähetti viestin kaikille miehille.

– Luulen, että miesten vain täytyy antaa naisten ikääntyä turvallisesti ja mahtavasti, Barrymore painotti.

Drew Barrymore aikoo antaa luonnollisen kauneutensa loistaa ilman esteettisiä plastiikkakirurgisia leikkauksia.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Barrymore on ottanut kantaa esteettiseen plastiikkakirurgiaan. Viime helmikuussa näyttelijä paljasti samassa ohjelmassa, että hän välttelee kauneusleikkauksia myös siksi, että hän pelkää siitä tulevan itselleen riippuvuuden, joka saattaisi pilata hänen ulkonäkönsä.

– Kasvoni ovat minulle asia, josta välitän. Tunnen itseni ja tiedän jääväni helposti riippuvaiseksi asioista, Barrymore myönsi.

– Me kaikki ikäännymme ja se on okei. Se on osa elämää, Barrymore lisäsi.

Lisäksi Barrymore on vuonna 2020 avautunut Instagram-julkaisussaan kokemastaan epävarmuudesta raskauden jälkeisten kehonmuutosten takia. Vaikka hän onkin onnellinen yhdessä ex-aviomiehensä Will Kopelmanin kanssa saaduista lapsista Olivesta, 10, ja Frankiesta, 8, joutui Barrymore kamppailemaan ollakseen sujut muuttuneen kehonsa kanssa, ja alkoi jopa laihduttamaan.

Siksi näyttelijä neuvoikin samankaltaisista asioista kamppailevia toteamalla, ettei ihmisten pitäisi koskaan verrata itseään henkilöihin lehtien sivuilla.

– Älä anna sen, miltä jotkut ihmiset näyttävät synnytyksen jälkeen, huijata sinua. Älä vertaa itseäsi siihen, mitä näet lehdissä tai punaisella matolla. Jos olen näyttänyt kelvolliselta missä tahansa, mitä olen tehnyt lasteni syntymän jälkeen, se on seurausta kovasta työstä, näyttelijä totesi.

– Mutta nyt olen löytänyt tasapainon. Otti 45 vuotta löytää itseni. Olen nyt juuri siellä, missä minun pitääkin. En ole täydellinen, mutta olen minä. Mikä tärkeintä: haluan jakaa tämän kanssanne, hän iloitsi.





