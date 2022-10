Yksi puhelu sai 48-vuotiaan sometähden jättämään Onlyfansin – langan päässä oli oma isä

Larsa Pippen, 48, tottelee edelleen vanhempiaan.

Larsa Pippen on tienannut sievoisia summia Onlyfans-kuvillaan.

Tosi-tv-tähti Larsa Pippen on koripallolegenda Scottie Pippenin ex-vaimo. Hän on tullut viihdeyleisölle tutuksi muun muassa Kardashianin perheen elämästä kertovista ohjelmista ja Miamin täydelliset kotiäidit -realitysarjasta. Hän tituleeraa itseään malliksi ja hyvinvointivalmentajaksi.

Pippen perusti myös oman Onlyfans-sivun, mutta on joutunut nyt sulkemaan sen, Page Six uutisoi.

Pippen paljasti syyn Housewife 2 Housewife -ohjelmassa:

– Olin todella aktiivinen Onlyfansissa. Rakastan sitä palvelua. Se on aivan mahtava.

– Sitten isäni soitti minulle. Häneen oli kuulemma oltu paljon yhteydessä sivuni takia. Isä sanoi, ettei tiedä, mikä Onlyfans on, mutta se pitää sulkea heti, Pippen selitti.

OnlyFans on palvelu, jossa sisällöntuottajat tarjoavat useimmiten maksua vastaan tilaajilleen kuvia, videoita tai muita palveluita. Onlyfans on tullut tunnetuksi eroottisesta sisällöstään.

– Isäni puhelu tappoi seksuaalisen vetovoimani. Hän vain vei sen pois. Siksi en ole voinut palata Onlyfansiin, Pippen perustelee.

Pippeniltä kysyttiin ohjelmassa, vieläkö hän tienaa tuhansia dollareita päivässä sivustonsa kautta.

– Luulen, että moni seuraa minua Onlyfansissa, koska puhun arabiaa. He ovat minun yhteisöäni ja uskon olleeni suosittu juuri kielen takia, Pippen pohti.

Pippeniltä on kysytty aiemminkin Onlyfans-tuloista. Watch What Happens Live -ohjelmassa tosi-tv-tähti paljasti tienanneensa kuusinumeroisia summia.

– Se riippui ihan kuvien ja julkaisujeni määrästä, mutta ansaitsin ainakin 200 000 euroa, Pippen laskeskeli juontaja Andy Cohenille.

Pippen vakuutteli, ettei ole koskaan julkaissut mitään liian roisia vain tienatakseen rahaa.

– En julkaise nakukuvia, hän painotti.

Larsa Pippen erosi Scottie Pippenistä vuonna 2016. Pari ehti olla naimisissa 19 vuotta, ja heillä on 4 yhteistä lasta.