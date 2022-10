Tänään tv:ssä elokuva, josta Matti Nykänen närkästyi: ruotsalaisen näyttelijän roolihahmoon ei kysytty mäkilegendan siunausta

Mäkihyppylegenda Matti Nykänen on näkyvästi esillä Eddie The Eagle –elokuvassa.

Ex-mäkikotka Michael ”Eddie” Edwardsista kertova elokuva Eddie The Eagle nähdään tänään Fox-kanavalla kello 23.00.

Hyvän mielen elokuva hauskuuttaa ja osin koskettaakin maailman huonoimmaksi mäkihyppääjäksi ristityn brittihyppääjän tarinalla.

Pääosin 1980-luvulle sijoittuvassa leffassa esitellään pariin otteeseen myös kaikkien aikojen paras mäkihyppääjä, Matti Nykänen.

– Hieno homma, että Eddiestä tehdään elokuva. Mutta en todellakaan pidä siitä, että minun nimeäni käytetään elokuvassa, koska kukaan ei ole edes vaivautunut kysymään minulta mitään, Nykänen harmitteli IS:lle vuonna 2016.

– Minullakin olisi voinut olla jotain sanottavaa esimerkiksi käsikirjoitukseen. Pidän nimeäni tällaisessa yhteydessä koskemattomana, Nykänen manaili.

Eddie Edwards nähtiin Suomessa Eddie the Eagle -elokuvan ensi-illassa keväällä 2016.

Michael Edwards kertoi elokuvan ensi-illan alla Ilta-Sanomille ymmärtävänsä Nykäsen närkästyksen.

– Olen yllättynyt, etteivät he edes pitäneet pientä juttutuokiota Matin kanssa ja kysyneet hänen mielipidettään. Ja miltä hänestä tuntui esimerkiksi Calgaryn talviolympialaisissa? Mutta sellainen elokuvateollisuus on, he tekevät mitä tahtovat, Edwards sanoi tuolloin.

Hän huomautti Nykäsen hahmon olevan oikeutettu elokuvassa.

– Olihan hän sen ajan paras hyppääjä koko maailmassa.

– En tiennyt, että Mattia oli niinkin paljon elokuvassa. Mutta he (elokuvantekijät) kohtelivat häntä hienosti.

Elokuvassa Nykästä tulkitseva Edvin Endre muistuttaa ulkoisesti yllättävän paljon esikuvaansa. Sen sijaan ruotsalaisnäyttelijän skandinaavinen korostus sekä Nykäsen roolihahmon sujuva englannin kielen taito vievät pohjaa todellisuudelta.

– Matti ei juurikaan puhunut englantia, mutta hänen joukkuetoverinsa puhuivat. Joten he sitten toimivat aina tulkkina, Edwards muisteli.

– Elokuvassa Matin englanti on hyvin sujuvaa, mutta se ei mennyt ihan niin. En usko, että hän olisi edes ollut niin nokkela, kuin mitä hän sanoi siinä eräässä hissikohtauksessa.

Eddie Edwardsia näyttelee Taron Egerton. Vuonna 2019 Egerton nähtiin pääosassa Rocketman-leffassa, joka perustuu Sir Elton Johnin elämään.

Edwards korosti Nykäsen olleen hänen suuri idolinsa.

– Rakastin katsella Mattia, joka oli yksi parhaista – ellei jopa paras. Yritin katsella hänen hyppäämisiään niin paljon kuin mahdollista. Hän oli fantastinen.

Edwards edusti Britanniaa vuoden 1987 maailmanmestaruuskilpailuissa.

Eddie "the Eagle" Edwards, oli ensimmäinen Isoa-Britanniaa olympialaisissa edustanut mäkihyppääjä sitten vuoden 1928.

Mies työskenteli rakennuksilla rapparina tullessaan valituksi olympiajoukkueeseen. Edwards valittiin, koska muita ehdokkaita ei ollut.

Menestystä Calgaryn talviolympialaisissa ei tullut. Edwards jäi viimeiseksi sekä normaali- että suurmäen kilpailussa.

Edwardsin kilpailemista haittasi likinäköisyys ja huurun kerääntyminen silmälaseihin. Miehen sinnikkyys ja rohkeus laitettiin kuitenkin merkille, ja hänestä tuli yleisön suosikki.

Edwards on julkaissut kirjan ja vuonna 1991 hän levytti Irwin Goodmanin kirjoittaman kappaleen Mun nimeni on Eetu. Se nousi sinkkulistoille sekä Suomessa että Englannissa.