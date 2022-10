Afasiaa sairastavan Bruce Willisin vaimo jakoi hellyyttävän videokoosteen perheestään – tältä Hollywood-tähden vointi nyt näyttää

Emma Heming Willisin Instagram-julkaisu sulatti hänen seuraajiensa sydämet.

Näyttelijäuransa lopettaneen Bruce Willisin, 67, vaimo malli Emma Heming Willis, 44, julkaisi Instagram-tilillään monia koskettaneen videon. Kyseiseen videoon on koottu perheen parhaita hetkiä viime kesältä.

– Emme usko täydellisyyteen, mutta kesämme vuonna 2022 oli aika lähellä sitä. Itse asiassa se oli taianomainen, Heming Willis kirjoittaa julkaisussaan.

Mikäli linkki ei näy, voit katsoa julkaisun täältä.

Kyseisessä videokoosteessa afasiaa sairastava Willis viettää aikaansa tyttäriensä Mabel Rayn, 10, ja Evelyn Pennin, 8, kanssa erilaisissa aktiviteeteissa. Perheen kesään kuului muun muassa metsäretkeilyä ja Stranger Things -hittisarjan katsomista.

Koosteesta puuttuvat Willisin kolme aikuista tytärtä Rumer, 34, Scout, 31, ja Tallulah, 28, jotka hän on saanut ex-vaimonsa Demi Mooren kanssa.

Koosteen hellyttävimpiä tuokioita ovat kohdat, joissa isä saa lapsensa nauramaan huvittavilla tanssiliikkeillään ja kantamalla tytärtään reppuselässään. Diagnoosistaan huolimatta Willis näyttää videolla varsin eloisalta, vaikka tyttären kantaminen vaikuttaa tuovan tähdelle hieman haasteita.

Lisäksi koosteessa nähdään avioparin pusuttelevan ja kävelevän käsikkäin metsässä. Myös naapurin Brooklyn-koira saa oman tähtihetkensä parissa kohtauksessa.

Bruce Willis ja Emma Heming Willis avioituivat vuonna 2009.

Julkaisunsa yhteydessä Heming Willis ylistää aviomiestään Instagram-tarinoissaan, joissa näkyy kuva entisestä näyttelijästä pitelemässä tytärtään sylissään.

– Tämä mies on saanut minut tuntemaan itseni paikan fiksuimmaksi ihmiseksi hetkinä, jolloin minusta ei tuntunut siltä. En tule koskaan unohtamaan sitä, ja siitä hyvästä rakastan häntä niin paljon, Heming Willis sanoo.

Heming Willisin seuraajat osoittivat kiintymystään koskettavaan videokoosteeseen. Monet ovat onnellisia siitä, että afasiaa sairastava Willis saa olla onnellinen ja viettää rauhassa aikaa perheensä kanssa.

Willisin sairastumisesta uutisoitiin viime maaliskuussa, jolloin kerrottiin, että afasian takia Willisillä on nyt edessään eläkepäivät.

Afasia on Terveyskirjaston mukaan aivoperäinen puhehäiriö, joka tarkoittaa vaikeutta ymmärtää tai tuottaa puhuttua tai kirjoitettua kieltä. Usein molemmat oireet esiintyvät yhtä aikaa ja yleisin syy afasialle on aivoverenkiertohäiriö. Yleensä afasian hoitokeinoina on kuntoutus, jonka toteuttaa koulutettu puheterapeutti. Useimmiten puhekyky ja puheen ymmärtämiskyky toipuvat osittain ja joskus jopa täysin. Lopullinen toipuminen riippuu kuitenkin sairauden aiheuttaneen tilan vaikeusasteesta.

Willisin diagnoosi on vaikuttanut suuresti koko hänen perheeseensä. Viimeksi Heming Willis avautui syyskuun alussa Instagram-tilillään surutyöstään aviomiehensä sairauteen liittyen.

– Suruni voi olla lamauttavaa, mutta opettelen elämään sen kanssa. Kuten tytärpuoleni Scout sanoi, suru on rakkauden syvin ja puhtain muoto. Toivottavasti tekin löydätte tästä lohtua, Heming Willis kirjoitti.

Mikäli linkki ei näy, voit katsoa julkaisun täältä.

Lue lisää: Vakavasti sairastuneen Bruce Willisin vaimo avautuu surustaan

Lue lisää: Vaimo julkaisi videon julkisuudesta vetäytyneestä Bruce Willisistä – poseeraa legendaarisessa paikassa