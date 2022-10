Rosanna Kulju osti 50-neliöisen asunnon Helsingin arvoalueelta – katuu nyt päätöstään: ”Tiedän tämän olevan luksusongelma”

Rosanna Kulju, 30, kertoo kaipaavansa luonnon äärelle keskustan sykkeestä.

Yrittäjä ja somevaikuttaja Rosanna Kulju osti maaliskuussa 2021 ensimmäisen asuntonsa. Kulju, 30, muutti Helsingin Punavuoreen. Aiemmin hän asui Ullanlinnassa.

Nyt Kulju kertoo Instagramissa kaipaavansa pois keskustan sykkeestä. Hänen mukaansa asunto on liian keskustassa ja hän haluaa luonnon äärelle.

– Mulla on kyllä yhä useammin se olo, että asun aivan liian keskustassa. Tiedän tän olevan niin luksusongelma, ettei kehtais oikeasti tästä avautua, hän kirjoittaa Instagramin tarinat-osiossa.

– Mutta. Heti kun se kaksi vuotta tulee täyteen niin mä olen niin valmis sanomaan keskustalle heipat ja muuttamaan jonnekin, jossa on happea.

Kuljun mukaan hän haluaisi muuttaa alueelle, jossa voi lähteä lenkille metsään suoraan kotiovelta.

– Mä menin ostamaan tän asunnon siinä uskossa, että ”ei se yhtään sen enempää keskustassa ole kuin edellinen”, vaikka se on ihan valhe. Ullanlinnan rauhasta Punavuoreen on ihan eri asia, eikä siitä pääse mihinkään, hän pohtii.

– Kaikkea sitä elämässä oppii kokemuksen kautta. En olis koskaan uskonut, että sanon jonkun asunnon olevan ”liian keskustassa”. Aikansa kutakin.

Kulju on alun perin kotoisin Haaparannasta. Helsinkiin hän muutti vuonna 2012.

Kulju kirjoittaa, ettei reilu 50-neliöinen asunto Helsingin kantakaupungissa ollut ”halpa keissi näillä hinnoilla”.

– Jos joku miettii, että miksi olen ostanut asunnon näin keskustasta, jos en halua olla täällä. No, kahdessa vuodessa on ehtinyt tapahtua miljoona ja kaks asiaa, ja mun oma ajatusmaailma on muuttunut niin paljon, ja ehkä siksi kaipaan luontoa ja rauhaa enemmän, hän selvittää.

Kulju ei ole vielä päättänyt, aikooko hän myydä asunnon vai laittaa sen vuokralle.

Viime vuonna Kulju kertoi somessa aikovansa remontoida Punavuoressa sijaitsevan asuntonsa, jotta siitä tulisi omannäköinen. Hän on julkaissut useita kuvia kodistaan Instagramissa.

Toukokuun alussa Kulju muutti kuukaudeksi Espanjaan. Irtiotto Suomesta ei tarkoittanut lomaa, vaikka Kulju ehti viettää lämmössä myös vapaata ystäviensä kanssa.

– En ole spontaani ihminen, vaan tykkään suunnitella asioita etukäteen. Nyt päätin, että vaan lähden ja kokeilen miltä kuukausi jossakin muualla tuntuisi, Kulju kertoi IS:n haastattelussa Suomeen palattuaan.

Kulju kuvattuna Airbnb-asunnossaan Fuengirolassa.

Kulju pohti myös muuttavansa uudestaan ulkomaille. Tarkkaa suunnitelmaa tulevaisuuden asuinpaikasta ei ole.

– Riippuu siitä, mihin elämä vie. Helsinki ja Suomi tuntuvat aika pieneltä. Äidinkieleni on ruotsi ja olen syntynyt Ruotsissa, joten sekin tuntuu ihan luonnolliselta vaihtoehdolta asuinpaikaksi, hän kertoi tuolloin.

– Elämäntyylini vapaus on konkretisoitunut itselleni viime vuosina. Miksi olla jossain, jos ei ole ihan pakko? Rakastan kuitenkin Suomen luontoa, joten en usko, että tulen pysyvästi tai kokonaan muuttamaan Suomesta pois.