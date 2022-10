Valtion virkamies soitti 60 kertaa synnytysosastolle ja lähetti jälkiehkäisypillerin – piinasi Herra Ylpön puolisoa järkyttävillä tavoilla: tuomittiin vankeuteen

Oikeuden mukaan seksilelujen lähettäminen idolille ei ylittänyt tavanomaisen fanittamisen rajaa. Rockmuusikko Herra Ylpön puolisolle nainen maksoi ”merkittävät vahingonkorvaukset”.

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 48-vuotiaan naisen ehdolliseen vankeuteen rockmuusikko Herra Ylpön puolison vainoamisesta. Hämeenlinnan seudulla asuvan naisen syyksi luettiin myös identiteettivarkaus, kunnianloukkaus, laiton uhkaus sekä kaksi tietosuojarikosta ja kaksi virkavelvollisuuden rikkomista.

Naisen uhri on muusikko Ylpön puoliso. Syyttäjä vaati valtion virkamiehenä työskennelleelle naiselle rangaistusta myös 49-vuotiaan Herra Ylpön – oikealta nimeltään Frank Mäntymäki – vainoamisesta, mutta tältä osin syyte hylättiin.

Tekojen taustalla oli mustasukkaisuus aiemmasta liitostaan eronneen Ylpön uutta puolisoa kohtaan. Pariskunta muutti yhteen Porvoossa marraskuussa 2020.

Nainen jatkoi Ylpön puolison vainoamista lähes vuoden ja kaksi kuukautta. Tänä aikana puoliso tuli raskaaksi. Häirintä oli niin vakavaa, että Ylppö pelkäsi lopulta keskenmenoa.

Rikokset käynnistyivät viime vuoden alussa, kun pariskunta asui vielä Porvoossa. Teot jatkuivat pariskunnan muutettua Tampereelle.

Nainen käytti hyväkseen asemaansa valtion virkamiehenä. Hän selvitti sekä Ylpön että tämän puolison henkilötietoja tekemällä laittomia hakuja väestötietojärjestelmään.

Vainoaminen tapahtui pitkälti postin välityksellä. Lisäksi nainen käytti tekoonsa puhelinta ja sosiaalista mediaa.

Ensimmäiset yhteydenottonsa puolisoon nainen teki puhelimitse. Alkuvaiheessa Ylpön puolison numero oli vielä julkinen.

– Nainen esittäytyi toimittajaksi ja halusi tietää, asuvatko yhdessä. (––) Kysyi mieheltä, että käyttäytyvätkö toimittajat yleensä näin, kun ei asiasta ollut aiempaa kokemusta, oikeus kirjasi puolison kertoneen.

– Samana iltana toinen puhelu, jossa nainen hämmästeli, miten hän voi olla isänsä ikäisen miehen kanssa, ja väitti olevansa kihloissa hänen miehensä kanssa.

Puoliso vaihtoi puhelinnumeroaan, mutta se ei pysäyttänyt vauhtiin päässyttä naista, joka teki puolisosta muun muassa huoli-ilmoituksen Porvoon sosiaaliviranomaisille. Lisäksi Ylpön ex-vaimo sai puolison mukaan yhteydenoton siitä, että joku miettii lastensuojeluilmoituksen tekoa.

Nainen tilasi Ylpön puolison nimissä muun muassa kymmeniä lehtiä. Kerran pariskunnan uuden talon pihaan oli tullut vastaajan tilaamana kuorma hevosenlantaa.

Astetta vakavammaksi vaino yltyi, kun mediassa kerrottiin Ylpön puolison olevan raskaana. Tässä vaiheessa pariskunta asui jo Tampereella. Pariskuntaa piinannut nainen sai pian selville puolison uuden puhelinnumeron ja pariskunnan uuden osoitteen.

Aluksi puoliso vastasi joihinkin puheluihin.

– Jos vastasi, kuului huohotusta, oikeus kirjasi puolison kertoneen.

Nainen alkoi tehdä puolisolle ajanvarauksia muun muassa neuvolaan. Hieman ennen synnytystä puoliso sai kirjeen, jossa oli jälkiehkäisypilleri. Ohessa tulleessa viestissä nainen kehotti puolisoa surmaamaan lapsensa.

Teot aiheuttivat pelkoa sekä Ylpössä että tämän puolisossa. Kotiin tulleissa kirjeissä ja paketeissa oli muun muassa valkoista jauhetta, koirankakkaa ja patruuna. Postilaatikkoon oli tuotu myös Testamentti-niminen kirja.

Kirjeiden sisältö oli monenkirjava. Joukossa oli muun muassa pornokuvia, huorittelua ja toimeentulotukihakemuksia.

Kun puoliso oli synnytysosastolla, nainen soitti hänelle yli 60 kertaa. Puoliso ei vastannut soittoihin.

Lisäksi nainen lähetti Facebookissa viestejä puolison ystäville ja perheenjäsenille. Viesteissään nainen kehotti vastaanottajia kertomaan puolisolle, että Herra Ylppö on uskoton. Puolison kotikunnan Facebook-ryhmissä kerrottiin totuudenvastaisesti Ylpön pettämisestä.

– Tilanne on aiheuttanut suurta ahdistusta, pelkoa ja vihaa. Surettaa, että oma raskausaika meni stressin vallassa. Todella ahdistavaa, eikä uskaltanut olla yksin kotona ja se on vaikuttanut myös miehen töiden tekoon, puoliso kertoi käräjillä.

Herra Ylppö alias Frank Mäntymäki tunnisti vainoajan kasvot. Ylpöllä itsellään ei ollut vaatimuksia vainoajaa vastaan.

Herra Ylppö kertoi oikeudessa, ettei tunne vastaajaa.

– Tunnistaa kasvot, ja tietää henkilön käyneen useasti keikoilla. Ei tietääkseen ole koskaan edes keskustellut henkilön kanssa. Kirjeitä alkoi tulla 3/2020 ja koki rakkauskirjeet harhaisiksi. Kuvittelee olevansa seurustelusuhteessa tai syvemmässä yhteydessä. Intiimejä kirjeitä, joiden yhteydessä tuli seksileluja, oikeus kirjasi Ylpön kertomaksi.

– Kysyi FB:ssä että onko henkilö, joka lähettänyt kirjeitä ja pyysi lopettamaan. Lopetti, mutta kun tuli tietoon seurustelu (puolison) kanssa, kaikki kirjoittelu ja häiriköinti siirtyi (puolisoon).

Ylpön mukaan ”yhteydenottojen sävy muuttui jyrkemmäksi”.

– Yhteydenotot ovat olleet tosi ahdistavia ja aiheuttaneet suurta ihmetystä. Tietoinen, ettei ole tässä ammatissa tavatonta, että on faneja, jotka ylittävät rajan. (Puoliso) oli hyvin ahdistunut, surullinen ja peloissaan. Itse pelkäsi tämän saavan keskenmenon.

Pariskuntaa piinannut nainen ei halunnut tulla oikeudessa lainkaan kuulluksi. Hän oli kuitenkin jo esitutkinnassa tunnustanut toimineensa osittain syytteen teonkuvauksen mukaisesti ja syyllistyneensä vainoamiseen. Osan teoista nainen kiisti tai hän ei sellaisia muistanut.

Kaikki häirintä päättyi heti, kun poliisi puuttui asiaan.

Oikeus katsoi naisen syyllistyneen myös laittomaan uhkaukseen.

– Testamentti on asiakirja, joka toteutuu tilanteessa, jossa henkilö on menehtynyt. Testamentti-nimisen kirjan tuominen ovelle on omiaan luomaan vaikutelmaa kuolemalla uhkaamisesta, oikeus perusteli.

Sama koski muun muassa lääkkeiden ja patruunan lähettämistä.

Herra Ylppöä nainen ei oikeuden mukaan vainonnut.

– (Nainen) on jo huhti-toukokuussa 2020 lähettänyt kirjallisiin todisteisiin sisältyviä rakkauskirjeitä ja Mäntymäen kertomin tavoin hänelle myös seksileluja. Sen sijaan esitetty näyttö ei sisällä todistemateriaalia, jonka perusteella voitaisiin osoittaa tavanomaisen fanittamisen ylittäviä lähestymisiä, oikeus katsoi.

Kokonaisuudessa oikeus piti naisen tekoja niin vakavina, että niitä ei voi sovittaa muutoin kuin vankeusrangaistuksella.

– Tekokokonaisuus osoittaa tekijässään suunnitelmallisuutta, häikäilemättömyyttä sekä pitkäjänteistä tavoitetta vahingoittamiseen.

Nainen maksoi Herra Ylpön puolisolle jo oikeusprosessin aikana ”merkittävät vahingonkorvaukset”. Tarkempaa tietoa euromäärästä oikeus ei ratkaisussaan kerro.

Aiemman nuhteettomuutensa vuoksi nainen voi suorittaa vankeusrangaistuksensa ehdollisena.