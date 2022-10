Jare Tiihonen harvinaisessa yhteiskuvassa Aini-äitinsä ja Jere-veljensä kanssa – veljekset toteuttivat äitinsä toiveen

Jare Tiihonen vietti laatuaikaa perheensä kanssa lomamatkalla.

Artistiuransa lopettanut Jare Tiihonen on pitänyt hiljaiseloa julkisuudessa. Toisinaan hän ilahduttaa fanejaan julkaisemalla kuvia Instagram-tilillään, ja aika ajoin hänet voi bongata muiden somekuvista.

Tällä kertaa entisen räppärin veli Jere Tiihonen julkaisi harvinaisen perhekuvan. Otoksessa Jare ja Jere Tiihonen nauttivat Rooman nähtävyyksistä Aini-äitinsä kanssa.

Kaksoisveljekset olivat päättäneet toteuttaa äitinsä toiveen ja veivät hänet lomamatkalle Italiaan.

– Äiti, jos voisit mennä mihin tahansa, niin mihin lähtisit? Haluaisin nähdä vielä jotain kaunista. Roomassa olisi kiva käydä, Jere Tiihonen kirjoitti kuvatekstiin sydänemojin saattelemana.

Rooman Colosseumilla otettu kuva on kerännyt rutkasti kommentteja.

– Perhe, Jare Tiihosen managerina tunnettu Carla Ahonius kirjoitti englanniksi sydänemojin kera.

– Voi miten kaunis perhekuva, eräs ihastelee.

– Olette ihania, kun toteutitte äitinne toiveen. Tosi kaunis sielu teillä. Kiitos, kun olette olemassa, vielä säilyy usko hyvyyteen.

CHEEKINÄ hurjan menestystarinan luonut Jare Tiihonen täytti viime vuonna 40 vuotta. Tähden veli Jere Tiihonen ja Theresa-sisko kertoivat tuolloin IS:n haastattelussa, millainen Jare Tiihonen on nyt, kun Cheekin hautaamisesta on kulunut useampi vuosi.

Kaksoisveljillä on kolme sisarusta: Heidi, Markus ja Theresa. Sisaruksilla on eri äidit, mutta toisilleen he ovat aina olleet veljiä ja siskoja. Theresa-siskon mukaan perhe on aina ollut Jarelle äärimmäisen tärkeä.

– Me sisarukset olemme aina voineet keskustella avoimesti kaikista asioista. Olen päässyt Jaren ansiosta kokemaan ihania elämyksiä. Meillä on hyvät välit, ja Jare on raivannut aikaa myös minun perheelleni ja lapsilleni, Theresa kertoi.

Alla harvinainen kuva, jossa ovat Jere ja Jare Tiihonen Theresa-siskonsa sekä äitinsä kanssa.

TÄTÄ nykyä Jare Tiihonen vaikuttaa muun muassa levy-yhtiössään sekä kiinteistöbisnesalalla. Hänen kotinsa sijaitsee omakotitalossa Espoossa, kaukana ihmisvilinän sykkeestä.

Tiihosen läheisten ja ystävien mukaan hän saattaa yhä päässään pyöritellä riimejä, mutta pöytälaatikkoon ne eivät päädy. Lähipiiri vakuutti haastattelussa, ettei Cheek enää palaa.

Perhe on huomannut Tiihosessa valtavan muutoksen lopettamisen jälkeen. Theresa-sisko kertoi aistineensa veljessään kiireettömyyden ja hyvän olon. Jere-veljen mukaan Tiihonen on muuttunut maanläheisemmäksi ja lämpimämmäksi.

– Uran lopettamisen koen niin, että se oli pelkästään hyvä ratkaisu. Veljeni on onnellinen, elämä on tasaista ja hyvää. Hänellä on kyllä kaikenlaisia projekteja aina käynnissä, joilla pystyy haastamaan itseään ja että eläminen ei käy turhan tylsäksi, Jere summasi.