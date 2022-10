Selena Gomez ja Hailey Bieber paljastavat väliensä todellisen tilan – teko hämmästytti maailmalla

Justin Bieberin vaimo Hailey Bieber ja ex-tyttöystävä Selena Gomez yllättivät heidän väliensä spekuloijat viikonloppuna gaalassa.

Suomessakin hiljattain esiintyneen Justin Bieberin, 28, ex-tyttöystävällä, laulaja Selena Gomezilla, 30, ja nykyisellä vaimolla, malli Hailey Bieberillä, 25, on pitkään spekuloitu olevan huonot välit muun muassa pettämishuhujen takia.

Kyseisten huhujen mukaan Bieber olisi pettänyt Gomezia nykyisen vaimon kanssa ja myöhemmin pettänyt vaimoaan Gomezin kanssa. Huhut nousivat esiin, kun Bieberit avioituivat vain kuukausia sen jälkeen, kun hänen ja Gomez erosivat.

Naisten väleistä nousseet spekuloinnit saivat kuitenkin uuden suunnan, kun Bieber ja Gomez poseerasivat yhdessä valokuvaajille 15. lokakuuta Academy Museum of Motion Pictures -gaalassa Los Angelesissa.

Yhdessä kuvassa mustiin pukeutunut Gomez hymyilee onnellisena silmät kiinni ja pitää oikeaa kättään Bieberin vatsalla. Ruskeaan olkaimettomaan mekkoon pukeutunut Bieber hymyilee aviomiehensä ex-rakkaan kanssa leveästi ja pitelee samalla oikeassa kädessään cocktailia.

Hollywood Life- ja E! News -lehtien mukaan Bieberin aviomies ei ollut mukana kyseisessä tapahtumassa. Lisäksi tiedetään, että malli ja laulaja eivät saapuneet yhdessä tapahtumaan.

Yhteiskuvat levisivät hurjaa vauhtia eri medioissa ja molempien julkkisten fanisivustoilla. Toistaiseksi Bieber tai Gomez eivät ole julkaisseet kyseisiä kuvia omilla Instagram-tileillään.

Kuvat julkaistiin noin kaksi viikkoa sen jälkeen, kun Bieber kommentoi hänen ja Gomezin välejä Call Her Daddy -podcastissa.

– Välillämme on pelkkää kunnioitusta ja rakkautta, Bieber totesi.

– Me tiedämme, mitä tapahtui ja se on, mitä on. Et koskaan pysty oikaisemaan jokaista huhua, Bieber lisäsi.

Bieberit avioituivat vuonna 2018, eivätkä ole sen jälkeen välttyneet fanien somekommenteilta. Erityisesti Hailey Bieber on saanut osakseen paljon kritiikkiä Gomezin faneilta, joiden mielestä artistin tulisi heivata vaimonsa ja palata eksänsä kanssa yhteen.

Osa faneista meni ajatuksensa kanssa niinkin pitkälle, että he huusivat Gomezin nimeä vuoden 2021 Met-gaalassa, kun Bieberit poseerasivat punaisella matolla. Cosmopolitan-lehden mukaan fanit toimivat epäkunnioittavasti Hailey Bieberiä kohtaan, vaikka hänen aviomiehensä on ärähtänyt asiasta somessa useampaan otteeseen.

– On äärimmäisen vaikeaa kulkea omaa polkuani, kun näen tyyppejä, jotka kokoavat yhteen ihmisiä kiusaamaan henkilöä, jota rakastan eniten tässä maailmassa. Se ei ole oikein, Bieber muun muassa sanoi vuonna 2020 Instagram-tarinoissaan.

Myös Gomez puolusti Bieberin vaimoa TikTok-livessään pian sen jälkeen, kun malli avautui heidän väleistään podcastissa.

– Se ei ole reilua, eikä kenellekään tulisi puhua tuolla tavalla, Gomez muun muassa sanoi.

Justin Bieber ja Hailey Bieber juhlivat neljä vuotis hääpäiväänsä 14. syyskuuta.

Ex-pariskunta Selena Gomezin ja Justin Bieberin välejä on kuvailtu erittäin viileiksi. Heidän myrskyisän on-off-parisuhteensa 2011–2018 jälkeen Gomez on muun muassa väittänyt, että Bieber olisi ollut henkisesti väkivaltainen häntä kohtaan. Gomez on kertonut, että hänen hittikappaleensa Lose You to Love Me kertoo hänen ja Bieberin kivuliaasta erosta.

– Olen hyvin ylpeä siitä kappaleesta. Sillä on nyt erilainen merkitys kuin sitä kirjoittaessa. En silloin saanut suhteelle oikeanlaista päätöstä, ja hyväksyin sen, mutta lopulta minun oli sanottava ääneen asioita, joista vaikenin, Gomez sanoi.

