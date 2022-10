Kiti Kokkonen julkaisi harvinaisen kuvan Olli-puolisostaan – hehkuttaa "lempi-ihmistään"

Muusikko Olavi ”Olli” Tikka viettää tänään maanantaina syntymäpäiväänsä.

Näyttelijä Kiti Kokkonen, 48, julkaisee sosiaalisen median tileillään vain harvakseltaan kuvia perheestään.

Nyt hän on julkaissut kuvan puolisostaan Olavi ”Olli” Tikasta, joka viettää syntymäpäiväänsä maanantaina. Julkaisussaan näyttelijä hehkuttaa 55 vuotta täyttävää rakastaan.

– Lempi-ihminen. Huomisen päivänsankari. Onnea Rakas, Kokkonen kirjoitti kuvatekstiin.

Päivitys on herättänyt ihastusta, ja kommenttikenttään on tulvinut onnitteluviestejä.

– Ihanat te.

– Onnittelut rakkaallesi. Kivaa juhlapäivää teille.

– Onnittelut, olette Ihana pari.

Kokkosen puoliso Olavi ”Olli” Tikka tunnetaan lastenorkesteri Hevisauruksen laulajana. Ennen Hevisaurusta Tikka tunnettiin The Milestones -yhtyeen solistina. Tikka tunnetaan myös käsikirjoittajana sekä lastenkirjailijana.

Pariskunnan lisäksi heidän Espoon kodissaan asuu Tikan teini-ikäinen tytär ja Mini-kissa.

– Meillä on todella toimiva uusperhe ja olen siitä onnellinen. Meillä kaikilla on kauhean avoimet ja hyvät välit. Lapsen äiti ja isä ovat antaneet minun olla tasavertainen vanhempi tytölle. Se on varmaan avainasemassa siinä, että kaikki toimii niin hyvin, Kokkonen on kertonut IS:lle.

Kokkonen ja Tikka edustavat harvoin yhdessä.

Vuonna 2010 tavannut pariskunta on vuosien varrella puhunut hyvin vähän suhteestaan julkisuudessa. Vuosi sitten kaksikko muisteli yhteistä matkaansa Apu-lehdelle antamassaan yhteishaastattelussa.

Kokkonen ja Tikka tapasivat toisensa aikoinaan työn merkeissä. Kokkonen työskenteli tuolloin Suomen Komediateatterin riveissä ja Tikka puolestaan oli jo osa Hevisaurus-yhtyettä. Kun pari tapasi toisensa, Kokkonen rakastui niin kovasti, että hän kulki miehensä mukana jopa keikoille.

– Ehdin roikkua mukana hetken aikaa, koska Olli oli niin hienotunteinen. Sitten tajusin, ettei tässä ole mitään järkeä. Toinen on väsynyt keikan jälkeen ja itse kyselen energisenä, että mitäs nyt tehdään. Silloin olimme yhdessä aika tiiviisti, mutta se johtui alkuhullaantumisesta. Nyt osaamme antaa toisillemme tilaa, Kokkonen kertoi Apu-lehden haastattelussa.