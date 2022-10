20 vuodeksi seksuaalirikoksista tuomittu Ghislaine Maxwell avautuu tv:ssä ”rakkaasta ystävästään” prinssi Andrew’sta – esittää hätkähdyttävän väitteen

Vankilasta tv-haastattelun antanut Ghislaine Maxwell kutsuu prinssi Andrew’ta ”rakkaaksi ystäväkseen”.

Prinssi Andrew’n kytkökset seksuaalirikoksista syytettyyn liikemies Jeffrey Epsteiniin ovat jälleen nousseet otsikoihin Britanniassa. The Sunin mukaan liikemiehen entinen naisystävä ja rikoskumppani Ghislaine Maxwell, 60, nostaa hänen, Epsteinin ja prinssi Andrew’n läheisen ystävyyden esille CBS:lle antamassaan tv-haastattelussa, joka esitetään Britanniassa ITV-kanavalla maanantai-iltana.

Haastattelun ennakkoon nähnyt The Sun kuvailee Maxwellin ylistävän vuolaasti prinssi Andrew’ta ja kutsuvan prinssiä ”rakkaaksi ystäväkseen”.

Prinssi Andrew on kiistänyt julkisuudessa olleensa koskaan läheisissä väleissä Epsteinin tai Maxwellin kanssa. Maxwellilla on heidän väleistään täysin eri näkemys.

The Sun kuvailee Maxwellin hämmästyvän silminnähden CBS:n haastattelussa, kun hänelle kerrotaan, että Andrew’n mukaan he eivät ole ystäviä.

– Olen niin pahoillani hänen puolestaan. Hän maksaa niin kovan hinnan yhteydestämme. Hän on minun rakas ystäväni ja välitän hänestä, Maxwell sanoo haastattelussa.

Prinssi Andrew’n mukaan hän ei koskaan ollut Epsteinin ja Maxwellin ystävä. Kuvassa Melania Trump, prinssi Andrew, Gwendolyn Beck ja Jeffrey Epstein kuvattuna Donald Trumpin Mar-a-Lago -klubilla vuonna 2000.

Maxwell todettiin viime vuoden joulukuussa syylliseksi useisiin seksuaalirikoksiin, joihin lukeutuu alaikäisen ihmiskauppa seksuaalisessa hyväksikäyttötarkoituksessa. Kesäkuussa hänet tuomittiin 20 vuoden vankeuteen ja 750 000 dollarin sakkoihin. Epstein teki itsemurhan vuonna 2019.

The Sun kertoo, että Ghislaine Maxwell esittää tv-haastattelussa hätkähdyttävän väitteen prinssiin liittyen. Maxwell nimittäin väittää, että julkisuudessa laajasti levinnyt kuva prinssi Andrew’sta ja häntä seksuaalisesta hyväksikäytöstä syyttäneestä Virginia Giuffresta ei olisi aito.

– Kuva ei ole aito. Sellaista ei koskaan otettu, Maxwell toteaa haastattelussa, mutta kieltäytyy The Sunin mukaan perustelemasta väitteitään.

Kyseisessä kuvassa leveästi hymyilevä prinssi Andrew pitää kättään tuolloin 17-vuotiaan Virginia Giuffren vyötäröllä. Ghislaine Maxwell poseeraa heidän takanaan. Kuvan on ottanut Jeffrey Epstein.

Prinssi Andrew’sta ja Virginia Giuffresta otetun yhteiskuvan on katsottu todistavan, että prinssi on väitteistään huolimatta tavannut Giuffren.

Elokuussa 2021 Virginia Giuffre nosti prinssiä vastaan siviilikanteen. Giuffren väitteiden mukaan prinssi olisi harrastanut hänen kanssaan seksiä kolme kertaa, joista ensimmäisellä kerralla Giuffre olisi ollut 17-vuotias.

Prinssi Andrew puolestaan on väittänyt, ettei hän ole koskaan tavannut Giuffrea.

Jos Andrew’n ja Giuffen yhteiskuva on aito, se todistaa brittimedian mukaan, että Andrew joko valehtelee tai ei jostain syystä muista tapaamista.

The Sun huomauttaa, että aiemmin Maxwell on sanonut kuvan olevan aito. Maxwell toteaa kuitenkin maanantaina esitettävässä tv-haastattelussa, että hän on erehtynyt.

– En tunnista kuvaa, enkä usko sen olevan aito. Sanoin aiemmin, että tunnistan kuvasta oman kotini. En kuitenkaan usko, että kuva on aito, hän kiertelee.

Prinssi Andrew’n kujajuoksu alkoi vuonna 2019 BBC:lle annetun katastrofaalisen haastattelun jälkeen. Prinssi väitti, että hänestä ja Giuffresta otettu yhteiskuva olisi manipuloitu.

Andrew myös väitti olleensa tyttärensä Beatricen kanssa pizzalla sinä ajankohtana, kun Giuffre kertoi prinssin hyväksikäyttäneen häntä.

Paljon kritiikkiä saaneen haastattelun jälkeen prinssi tiedotti vetäytyvänsä kuninkaallisista tehtävistä ja avustavansa viranomaisia mahdollisissa tutkimuksissa.

Prinssi kiisti Giuffren esittämät väitteet jyrkästi, ja syytti naista rahastuksesta. Hän vaatii lokakuussa 2021 yhdysvaltalaista tuomioistuinta hylkäämään häntä vastaan nostetun kanteen, sillä se oli prinssin mukaan perusteeton.

Lopulta Giuffrelle maksettiin 14 miljoonan euron korvaussumma, jotta julkista oikeudenkäyntiä ei tulisi. Ainakin osittaisen maksajan on uumoiltu olevan nimenomaan kuningatar Elisabet.

Jeffrey Epstein ja Ghislaine Maxwell ovat olleet prinssi Andrew'n vieraana Balmoralin linnassa vuonna 1999. Balmoralin linna on kuninkaallisen perheen yksityisomistuksessa.

Hovin sisäpiirilähteiden mukaan kuningas Charlesin kerrotaan ilmoittaneen jo syksyllä 2021, ettei Andrew’lla ole enää mitään asiaa edustustehtäviin.

Brittilehtien tietojen mukaan hovissa järjestettiin tuolloin kriisikokous, jossa olivat mukana Charlesin lisäksi kuningatar Elisabet, prinssi William, prinssi Edward ja prinsessa Anne. Kokouksessa oli lehtitietojen mukaan yksimielisesti päätetty, ettei prinssi Andrew voi palata edustamaan kuninkaallista perhettä skandaalin jälkeen.

Williamin kerrottiin pitävänsä setäänsä ”uhkana” ja ”riskinä” koko kuninkaalliselle perheelle.

– William varsinkaan ei ole setänsä fani, lähde sanoi medialle.