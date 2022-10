Karita Mattilan uskalias rooliasu kerää ylistystä – lätkäisi julki kuvan, joka sai seuraajat hieraisemaan silmiään

Karita Mattilan rooliasu ihastuttaa Twitterissä nännikoruillaan ja pitsillään.

Sopraano Karita Mattila julkaisi lauantaina Twitterissä kuvan rooliasustaan Salomé-oopperassa. Vaaleaan peruukkiin verhoutunut Mattila, 62, poseeraa Herodiaksen asussa, jossa on paljaat rinnat ja tupsuilla koristellut nännikorut. Asuun kuuluu myös suuri helmikaulakoru, mustaa pitsiä ja näyttävät hihat.

– Käy levollisesti melun ja kiireen keskellä ja muista, mikä rauha voi olla hiljaisuudessa... Herodias on valmis, Mattila sanailee kuvansa yhteydessä.

Aihetunnisteissa Mattila vihjaa, että kyseessä on Richard Straussin Salomé-oopperan ensi-ilta Pariisissa sijaitsevassa Opéra Bastillessa.

Mattilan uskalias rooliasu on saanut hänen seuraajansa häkeltymään. Kuva oli melkein Twitterillekin liikaa, sillä somepalvelu lisäsi kuvan yhteyteen huomautuksen, jonka mukaan siinä on arkaluontoista sisältöä. Kuva on kuitenkin nähtävissä klikkaamalla sitä erikseen.

Monet Mattilan seuraajat ylistävät upeaa asua ja hehkuttavat räväkkää laulajaa.

– No nyt on kova, nännikorut ja kaikki! Karita saa taas katsojat kiehumaan! kuuluu yksi Twitter-kommentti.

– No, nyt on kostyymit rohkeita! Wau! Hyvää premiereä, toinen seuraaja toivottaa.

– Toivottavasti ei tule liian hiki tuossa topissa, kolmas vinoilee.

– Ooh-la-la, miten upea! Näytät mahtavalta.

– Pyhä jysäys! Sinä rokkaat tuota asua.

– Wou! Queen! (Mä kans meinasin laittaa saman asun päiväkodin vanhempainiltaan, mutta tulin kuitenkin toisiin aatoksiin 😂)

– No on kohdillaan, tyylikäs!

Karita Mattila on julkaissut suorasukaisia Twitter-päivityksiä aiemminkin. Hän on kertonut palvelussa avoimesti niin fantasioistaan ja treffeistään kuin hyökkäyksestä, jonka uhriksi hän joutui.

Mattila on pitkän linjan oopperatähti, joka on esiintynyt vuosien ajan sekä kotimaassa että ulkomailla. Hän on yksi Suomen menestyneimmistä oopperalaulajista.